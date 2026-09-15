El Real Madrid afronta una exigente visita al Elche en el Estadio Martínez Valero por LaLiga, con la obligación de sostener su impulso en la pelea por los primeros puestos de la clasificación. El equipo blanco, dirigido por José Mourinho y situado en la segunda posición, llega respaldado por su buen momento competitivo y buscará imponer su jerarquía lejos del Santiago Bernabéu para recortar distancia —o mantenerse a la expectativa— en la lucha por el liderato antes de afrontar un tramo decisivo del calendario. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO en España?

Dentro de Movistar Plus+, la señal de LaLiga se distribuye a través de diferentes diales de fútbol que incluyen la retransmisión principal, opciones multicámara y versiones en ultra alta definición. Gracias a esta oferta, los abonados pueden elegir cómo vivir el Clásico, ya sea con una emisión estándar o con realizaciones pensadas para no perder detalle del pulso táctico entre culés y madridistas.

Orange TV, por su parte, integra la señal de Movistar LaLiga TV en sus propios canales de pago, de modo que sus clientes también tengan acceso al partido sin salir de la plataforma.

Canales para ver Movistar LaLiga TV EN DIRECTO, Real Madrid vs. Elche CF

Dato Información Partido Elche vs. Real Madrid Competición LaLiga EA Sports — jornada 6 Fecha Martes 15 de septiembre de 2026 Hora en España 21:30 h (hora peninsular) Estadio Martínez Valero, Elche TV principal M+ LALIGA — dial 54 de Movistar / 110 de Orange Streaming Movistar Plus+ — dial 7 / app y web para abonados Emisión en alta definición M+ LALIGA HDR — dial 440 de Movistar / 111 de Orange Alternativa Orange Orange Fútbol 1 — dial 107 Hostelería LaLiga TV Bar Requisito Suscripción activa con acceso al paquete/canal correspondiente

Movistar Plus+

Movistar Plus+ (dial 7): Señal general de la plataforma con acceso al Clásico para clientes con paquete de fútbol.

Movistar+ LaLiga (dial 54): Canal principal dedicado a los partidos de LaLiga EA Sports.

Movistar+ LaLiga 2 (dial 57): Señal con opción multicámara para seguir el encuentro con distintos ángulos.

Movistar+ #Vamos 2 (dial 51): Canal alternativo con cobertura especial del duelo entre culés y merengues.

Movistar LaLiga HDR 4K (dial 440): Emisión en ultra alta definición (UHD/4K) para ver el choque con la máxima calidad de imagen.

Orange TV

Orange TV Libre Fútbol 1 (dial 107): Canal de referencia para los partidos de LaLiga dentro de Orange.

Movistar LaLiga TV (dial 110): Señal de LaLiga distribuida a través de los diales de Orange TV.

Movistar LaLiga TV UHD 4K (dial 111): Versión en 4K para disfrutar del clásico entre blaugranas y madridistas con mayor definición.

Movistar LaLiga TV 2 (dial 112): Canal adicional vinculado a la cobertura de LaLiga, con programación complementaria.

¿Cómo ver Movistar Plus+ EN DIRECTO, Real Madrid vs. Elche CF por streaming? Precios

Para seguir el Clásico por streaming a través de Movistar Plus+ necesitas contratar un paquete que incluya LaLiga EA Sports dentro de la oferta de fútbol. Con el servicio activo, puedes acceder al partido desde la app de Movistar Plus+ en smart TV, móvil, tablet u ordenador, iniciando sesión con tus credenciales y seleccionando los mismos canales que tienes disponibles en el decodificador.

Los precios concretos dependen de la tarifa miMovistar que elijas —combinando fibra, líneas móviles y televisión— y de las promociones vigentes en cada temporada, por lo que las cuotas pueden cambiar con el tiempo. En el caso de Orange, la señal de Movistar LaLiga TV se incluye en sus paquetes de fútbol, que también permiten ver los canales en streaming a través de la app de Orange TV una vez contratados. Para ofrecer información precisa y actualizada, lo más recomendable es consultar directamente las páginas comerciales o el área de clientes de cada operador, donde se detallan los planes y precios al día.

Región de España Dónde verlo Dial / acceso recomendado Cómo verlo Andalucía M+ LALIGA Movistar: dial 54 · Orange TV: dial 110 Contratar un paquete de fútbol compatible en Movistar Plus+ u Orange TV; también desde la app de Movistar Plus+ con credenciales activas. Aragón M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 TV de pago con paquete de LaLiga; opción HDR en Movistar, dial 440. Asturias M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Decodificador Movistar/Orange o app Movistar Plus+. Illes Balears M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Paquete de fútbol de Movistar u Orange; acceso multiplataforma en Movistar Plus+. Canarias M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Misma oferta nacional de Movistar Plus+ y Orange TV; una hora menos respecto a la Península. Cantabria M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Mediante televisión de pago o app de Movistar Plus+. Castilla-La Mancha M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Contratación de fútbol con operador compatible. Castilla y León M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Decodificador, Smart TV, móvil, tablet o navegador con Movistar Plus+. Cataluña M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Paquete de fútbol; señal alternativa en M+ LALIGA HDR (Movistar, dial 440). Comunitat Valenciana M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Emisión para abonados de Movistar Plus+ u Orange TV. Extremadura M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 TV de pago con derechos de LaLiga; streaming en la app de Movistar Plus+. Galicia M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Suscripción de fútbol activa con Movistar u Orange. Comunidad de Madrid M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Movistar Plus+ por decodificador o dispositivos compatibles; Orange TV como alternativa. Región de Murcia M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Paquete de fútbol de operador y acceso bajo demanda/app según suscripción. Comunidad Foral de Navarra M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Movistar Plus+ u Orange TV con paquete de LaLiga. País Vasco M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Emisión nacional con paquetes de fútbol de Movistar y Orange. La Rioja M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Acceso por TV o app de Movistar Plus+ si el abono incluye fútbol. Ceuta M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Disponible bajo las mismas condiciones de contratación nacionales. Melilla M+ LALIGA Movistar: 54 · Orange: 110 Disponible bajo las mismas condiciones de contratación nacionales. Bares, restaurantes y locales con suscripción profesional LaLiga TV Bar Canal específico de hostelería de Movistar Plus+ El establecimiento debe disponer de la suscripción profesional de LaLiga TV Bar; no equivale a una cuenta residencial.

Horarios, TV y dónde ver EN DIRECTO Real Madrid vs. Elche

Fecha: Martes 15 de septiembre de 2026 (jornada 6 de LaLiga EA Sports 2025-26).

Hora en España: 21:30 horas.

Partido: Real Madrid vs. Elche CF

Estadio: Estadio Martínez Valero

País: España.

Torneo: LaLiga EA Sports 2025-26.

TV en España (Movistar Plus+): Movistar Plus+ (dial 7), Movistar+ LaLiga (54), Movistar+ LaLiga 2 (57), Movistar+ #Vamos 2 (51), Movistar LaLiga HDR 4K (440).

TV en España (Orange TV): Orange TV Libre Fútbol 1 (107), Movistar LaLiga TV (110), Movistar LaLiga TV UHD 4K (111), Movistar LaLiga TV 2 (112).

Streaming: Apps oficiales de Movistar Plus+ y Orange TV para clientes con paquetes de televisión que incluyen los canales de LaLiga.