Un partido con historia y tradición. Real Madrid e Inter de Milán, dos de los equipos llamados a protagonizar la Champions League, se enfrentarán este martes 8 de septiembre en el Estadio Santiago Bernabéu. La Casa Blanca, con José Mourinho a la cabeza, quiere empezar con pie derecho en el campeonato donde son los máximos ganadores. Si bien la derrota ante Betis golpeó fuerte, sobre todo por las polémicas decisiones del árbitro.

Pero saben que cada partido es una historia distinta y es momento de pasar la página. Mou quiere un equipo intenso y ordenado en sus líneas. Donde Mbappé y Vinicius son los principales baluartes. Y Jude Bellingham, el encargado de conducir el juego.

El Inter de Milán, por su parte, buscará celebrar en la capital española. El conjunto italiano registra tres victorias consecutivas y tiene en Lautaro Martínez a su principal elemento en la ofensiva. El estratega Cristian Chivu es muy estudioso y buscará imponer sus condiciones futbolísticas en el Bernabéu.

¿A qué hora inicia el duelo? Desde las 9:00 pm en España, 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT y 12:00 pm PT. Si te preguntas dónde podrás mirar el encuentro, te informo que Movistar Plus transmitirá el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO. Entérate aquí cómo ver el duelo por TV y online.

Revisa esta nota para que sepas qué canal transmite el Real Madrid vs. Inter de Milán por la Champions League 2026-27. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, Real Madrid - Inter de Milán por streaming online?

El partido Real Madrid - Inter de Milán se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus en España, siempre que tengas contratado el paquete de fútbol correspondiente. Movistar Plus es una plataforma de televisión de pago cuyo precio depende del paquete elegido (básico, cine, deportes, fútbol, series, etc.) y de las promociones activas, por lo que las tarifas pueden variar con frecuencia.

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Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

Smart TV compatibles (Samsung, LG, Android TV, etc.)

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Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web

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Tablets (Android e iOS) con la app oficial

Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)