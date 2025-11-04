Por Movistar Plus en directo, Real Madrid vs Liverpool se enfrentan este martes 4 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Anfield, por la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League 2025-26. El conjunto dirigido por Xabi Alonso busca mantener su pleno de victorias en el torneo europeo, mientras que los Reds, bajo el mando de Arne Slot, intentarán aprovechar el impulso de su reciente triunfo ante el Aston Villa para escalar posiciones en el grupo.

¿A qué hora es el Liverpool-Real Madrid en España?

El Liverpool-Real Madrid se disputará el martes 4 de noviembre a las 21:00 h en Anfield. La principal novedad previa al choque es que Xabi Alonso ha decidido no entrenar en el estadio inglés para evitar posibles filtraciones tácticas en el que fuera su hogar como jugador.

Los Reds llegan tras vencer 2-0 al Aston Villa, con goles de Mohamed Salah y Ryan Gravenberch, resultado que les permitió recuperar confianza. Por su parte, el Real Madrid continúa con su racha impecable desde la derrota ante el Atlético, y su último encuentro liguero fue un contundente 4-0 al Valencia, con doblete de Kylian Mbappé y tantos de Jude Bellingham y Álvaro Carreras.

¿Cómo ver en directo en televisión el Liverpool-Real Madrid por Movistar Plus?

El encuentro Liverpool-Real Madrid podrá verse en directo por televisión a través de los siguientes canales:

Movistar Liga de Campeones (Movistar 60 / Orange 115)

Movistar+ (dial 7)

Orange Fútbol 1 (dial 107)

En España, todos los derechos de transmisión de la Champions League corresponden a Movistar Plus+, por lo que también estará disponible en alta definición y en varias señales adicionales (como M+ Liga de Campeones 4) para seguir el partido con diferentes ángulos y comentarios.

¿Cómo seguir online en directo el Liverpool-Real Madrid vía streaming?

Los aficionados podrán seguir el Liverpool vs Real Madrid en streaming online a través de la plataforma Movistar Plus+, disponible tanto en navegador web como en su app para móviles, tablets y Smart TV.

Además, el minuto a minuto estará disponible en los principales medios deportivos y en las redes sociales oficiales de ambos clubes.

Alineaciones probables

Liverpool

Mamardashvili; Kerkez, Van Dijk, Konaté, Szoboszlai; Mac Allister, Gravenberch; Wirtz, Gakpo, Salah, Ekitike.

Real Madrid

Courtois; Carreras, Militao, Huijsen, Valverde; Tchouameni, Camavinga; Güler, Bellingham, Vinicius Jr.; Mbappé.

Liverpool recibe a Real Madrid este martes 04 de noviembre en Anfield por la Jornada 4 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26. | Crédito: GEC