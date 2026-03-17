¡El duelo que paraliza al planeta fútbol regresa al Etihad Stadium y tú tienes una cita con la historia! Si buscas dónde ver el Real Madrid vs. Manchester City en vivo por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League, la mejor opción para los fanáticos en España, Estados Unidos y el mundo este martes 17 de marzo en punto de las 9:00 p. m. horario peninsular / 3:00 p. m. ET / 12:00 p. m. PT es a través de Movistar Plus EN DIRECTO y el canal Movistar Liga de Campeones Online para que puedas mirar el juego en tu televisor Smart TV, teléfono móvil, Tablet o PC . A continuación, te comparto cuáles son todas las opciones disponibles a través de tu dispositivo móvil.

Los merengues llegan a Inglaterra con una ventaja demoledora de 3-0, tras un partido de ida donde Federico Valverde brilló con un triplete espectacular; sin embargo, el Manchester City enfrenta una de las misiones más difíciles de su historia tras caer goleado en el Santiago Bernabéu y buscar una remontada heroica que mantenga vivo su sueño europeo. Las críticas hacia Pep Guardiola no se han hecho esperar, especialmente por sus decisiones tácticas y la suplencia de figuras clave como Phil Foden y Rayan Cherki. Para este choque de vuelta, se espera que el técnico español abandone los experimentos y apueste por su alineación de gala para intentar revertir el marcador. Con la presión de su afición en el Etihad, los “Citizens” necesitan recuperar su instinto asesino frente a un Madrid que domina este tipo de escenarios como nadie en el mundo.

Por su parte, el Real Madrid de Álvaro Arbeloa atraviesa un momento dulce y llega con la confianza por las nubes tras golear 4-1 al Elche en La Liga. Con una racha de cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, la “Casa Blanca” busca reafirmar por qué es el rey de la Champions League. La estadística juega a su favor: el Madrid ha superado 13 de sus últimas 15 eliminatorias de octavos de final. Este partido es imperdible, ya que representa la quinta temporada consecutiva en la que estos gigantes se cruzan en rondas de eliminación directa.

Uno de los grandes focos del partido será el rendimiento de Erling Haaland, quien atraviesa una sequía inusual con solo cuatro goles en sus últimos 17 encuentros. El City necesita que su “Androide” despierte si quieren romper el muro defensivo liderado por Antonio Rüdiger. Mientras tanto, el Madrid apostará por la velocidad de sus extremos y la pegada de Valverde para sentenciar la eliminatoria en los contragolpes. El ganador de esta llave se posicionará como el gran favorito para alzar la “Orejona” en esta edición de 2026. Aunque el City logró vencer al Madrid en la fase de grupos a principios de temporada, el impulso psicológico tras el 3-0 en la ida parece haber inclinado la balanza definitivamente hacia el lado español. ¡Es hora de ver si el City logra el milagro o si el Real Madrid confirma su hegemonía europea una vez más en territorio británico!

Manchester City y Real Madrid se miden hoy 17 de marzo por la vuelta de octavos de final de la Champions League (Foto: Imagen hecha por MAG con apoyo de la IA Gemini)

¿Dónde y a qué hora ver Real Madrid - Manchester City EN DIRECTO en España?

Para ver el partido Real Madrid - Manchester City en directo por la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA 2026 desde España, sintoniza Movistar Plus, la plataforma encargada de la transmisión, donde podrás disfrutar de todos los detalles de este emocionante enfrentamiento, a partir de las 9:00 p.m. horario peninsular.

¿Cómo ver Movistar Plus en directo, Real Madrid - Manchester City?

En España, puedes seguir el partido de la Liga de Campeones Real Madrid - Manchester City en directo por Movistar Liga de Campeones (dial 60 y 441/443 en UHD) y Movistar Plus+ (canal generalista con dial 7) canal de TV que encuentras disponible con Movistar Plus. Recuerda que, si cuentas con el servicio, también puedes disfrutar la señal a través de un dispositivo móvil.

Movistar Liga de Campeones: dial 60 y 441/443 en UHD

Movistar Plus+: dial 7

Si prefieres verlo desde tu dispositivo móvil o tablet, puedes acceder a Movistar Plus+ mediante la app disponible para Android y iOS, la cual puedes descargar desde Google Play o Apple Store. Además, si deseas verlo desde un ordenador, puedes hacerlo ingresando a la página web https://ver.movistarplus.es/.

Cómo suscribirte para ver Real Madrid - Manchester City en directo

La tarifa mensual de Movistar Plus es de 9,99€ al mes, impuestos incluidos, y se aplica tanto en la península como en Canarias, Ceuta y Melilla. El pago se realiza por adelantado y cubre 30 días de suscripción, que comienzan desde el primer día que activas la cuenta. El ciclo de renovación siempre será el mismo día de cada mes, independientemente de cuándo se active la cuenta.

Con esta suscripción, tienes opciones de ver diferentes disciplinas deportivas como LaLiga EA Sports, Champions League, Premier League, Copa del Rey, NBA, Euroliga, Grand Slams de tenis, NFL, Seis Naciones de rugby, Ryder Cup y muchos otros eventos deportivos destacados.

Puedes ver Movistar Plus en diversos dispositivos, como PC o Mac, Smart TV (modelos Samsung, LG, Hisense y Android TV), dispositivos con HDMI como Android TV, Amazon Fire TV Stick y Apple TV, además de en iPhone, iPad, móviles y tabletas Android, y a través de Chromecast.

Manchester City vs Real Madrid se miden por el duelo de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26 (Foto: @realmadrid)

Precios aproximados Movistar Plus+ y fútbol (marzo 2026)

Producto / Pack Precio aproximado mensual Detalles principales Movistar Plus+ básico 9,99 € Plataforma básica de TV, incluye un partido destacado de LaLiga por jornada, cine y series seleccionados.​ Pack LaLiga (miMovistar) 35 € Añade todos los partidos de LaLiga EA Sports e Hypermotion a tu tarifa miMovistar. ​ Pack Champions / competiciones UEFA 23–24 € Añade Champions, Europa League y otras competiciones europeas. Pack Todo el Fútbol 49 € Incluye LaLiga, Hypermotion, competiciones UEFA y otros torneos en un único pack. Tarifa miMovistar (fibra + móvil + TV) Desde 80–100 € Paquete convergente sobre el que se añaden los packs de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol).

Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

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Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web

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Tablets (Android e iOS) con la app oficial

Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)

Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Martes, 17 de marzo de 2026

Martes, 17 de marzo de 2026 Lugar: Etihad Stadium de Manchester, Inglaterra (Reino Unido)

Etihad Stadium de Manchester, Inglaterra (Reino Unido) Horario: 3:00 p.m. ET, Perú y Colombia / 9:00 p.m. España

3:00 p.m. ET, Perú y Colombia / 9:00 p.m. España Canal TV: Movistar Liga de Campeones

Movistar Liga de Campeones Streaming: Movistar Plus