¡El nuevo “Derbi de Europa” está aquí! Este miércoles 10 de marzo de 2026 en punto de las 3:00 p.m. ET / 21:00 horario peninsular , el Real Madrid recibe al Manchester City en una rivalidad que define la era moderna de la Champions League. Los residentes en Estados Unidos podrán seguir cada jugada en vivo desde el Estadio Santiago Bernabéu. Si buscas dónde televisan el Real Madrid vs. Manchester City, la señal de Movistar Plus EN DIRECTO es tu mejor opción por televisión. También puedes disfrutar de la acción en dispositivos móviles a través de Movistar Liga de Campeones Online, asegurando que no te pierdas ni un solo segundo de este choque de titanes. Si radicas en España y quieres mirar el juego en tu televisor Smart TV, teléfono móvil, Tablet o PC , podrás hacerlo a través de la señal oficial de Movistar Plus desde cualquier plataforma streaming. A continuación, te comparto cuáles son todas las opciones disponibles a través de tu dispositivo móvil.

El enfrentamiento llega con cambios drásticos en los banquillos que prometen sacudir la pizarra táctica. Tras la salida de Xabi Alonso, el estratega Álvaro Arbeloa asume el mando merengue para medirse al experimentado Pep Guardiola en un duelo de genios. Sin embargo, el Madrid sufrirá la sensible baja de Rodrygo, quien se pierde el resto de la temporada por una grave lesión de ligamento cruzado. Por su parte, el City busca venganza tras ser eliminado el año pasado con un global de 6-3. Esta es la sexta cita eliminatoria entre ambos clubes desde el 2016, consolidando una de las rivalidades más vibrantes y esperadas por la afición al balompié de primer nivel.

Históricamente, los gigantes españoles dominan los cruces directos en fases de eliminación con un récord de 4-2 a su favor frente a los ingleses. Pese a que el City ganó el duelo previo en la fase de liga este año, el Bernabéu impone un respeto que pocos equipos logran superar. Para los fanáticos que prefieren el streaming, la app de Movistar permite ver el fútbol en vivo y en directo con la mejor calidad de alta definición. Este es apenas el primero de tres encuentros programados para esta temporada, convirtiéndose en una pieza clave para avanzar a los cuartos de final.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO por la Champions League. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde y a qué hora ver Real Madrid - Manchester City EN DIRECTO en España?

Para ver el partido Real Madrid - Manchester City en directo por la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA 2026 desde España, sintoniza Movistar Plus, la plataforma encargada de la transmisión, donde podrás disfrutar de todos los detalles de este emocionante enfrentamiento, a partir de las 9:00 p.m. horario peninsular.

¿Cómo ver Movistar Plus en directo, Real Madrid - Manchester City?

En España, puedes seguir el partido de la Liga de Campeones Real Madrid - Manchester City en directo por Movistar Liga de Campeones (dial 60 y 441/443 en UHD) y Movistar Plus+ (canal generalista con dial 7) canal de TV que encuentras disponible con Movistar Plus. Recuerda que, si cuentas con el servicio, también puedes disfrutar la señal a través de un dispositivo móvil.

Movistar Liga de Campeones: dial 60 y 441/443 en UHD

Movistar Plus+: dial 7

Si prefieres verlo desde tu dispositivo móvil o tablet, puedes acceder a Movistar Plus+ mediante la app disponible para Android y iOS, la cual puedes descargar desde Google Play o Apple Store. Además, si deseas verlo desde un ordenador, puedes hacerlo ingresando a la página web https://ver.movistarplus.es/.

Cómo suscribirte para ver Real Madrid - Manchester City en directo

La tarifa mensual de Movistar Plus es de 9,99€ al mes, impuestos incluidos, y se aplica tanto en la península como en Canarias, Ceuta y Melilla. El pago se realiza por adelantado y cubre 30 días de suscripción, que comienzan desde el primer día que activas la cuenta. El ciclo de renovación siempre será el mismo día de cada mes, independientemente de cuándo se active la cuenta.

Con esta suscripción, tienes opciones de ver diferentes disciplinas deportivas como LaLiga EA Sports, Champions League, Premier League, Copa del Rey, NBA, Euroliga, Grand Slams de tenis, NFL, Seis Naciones de rugby, Ryder Cup y muchos otros eventos deportivos destacados.

Puedes ver Movistar Plus en diversos dispositivos, como PC o Mac, Smart TV (modelos Samsung, LG, Hisense y Android TV), dispositivos con HDMI como Android TV, Amazon Fire TV Stick y Apple TV, además de en iPhone, iPad, móviles y tabletas Android, y a través de Chromecast.

¡Final adelantada! Mira cómo ver Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO GRATIS por la Champions League 2026. Consulta horarios, formaciones y canales de TV online para este partidazo en el Bernabéu. | Crédito: uefa.com / Composición Mix

Precios aproximados Movistar Plus+ y fútbol (marzo 2026)

Producto / Pack Precio aproximado mensual Detalles principales Movistar Plus+ básico 9,99 € Plataforma básica de TV, incluye un partido destacado de LaLiga por jornada, cine y series seleccionados.​ Pack LaLiga (miMovistar) 35 € Añade todos los partidos de LaLiga EA Sports e Hypermotion a tu tarifa miMovistar. ​ Pack Champions / competiciones UEFA 23–24 € Añade Champions, Europa League y otras competiciones europeas. Pack Todo el Fútbol 49 € Incluye LaLiga, Hypermotion, competiciones UEFA y otros torneos en un único pack. Tarifa miMovistar (fibra + móvil + TV) Desde 80–100 € Paquete convergente sobre el que se añaden los packs de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol).

Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

Smart TV compatibles (Samsung, LG, Android TV, etc.)

Decodificador de Movistar conectado al televisor

Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web

Teléfonos móviles (Android e iOS) con la app oficial

Tablets (Android e iOS) con la app oficial

Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)

Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Miércoles, 11 de marzo de 2026

Miércoles, 11 de marzo de 2026 Lugar: Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España

Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España Horario: 3:00 p.m. ET, Perú y Colombia / 9:00 p.m. España

3:00 p.m. ET, Perú y Colombia / 9:00 p.m. España Canal TV: Movistar Liga de Campeones

Movistar Liga de Campeones Streaming: Movistar Plus