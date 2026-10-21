El Santiago Bernabéu se alista para vivir una de sus noches mágicas de Champions League y este miércoles 21 de octubre tenemos un gran enfrentamiento. No te pierdas la señal de Movistar Plus para ver Real Madrid - RB Leipzig EN DIRECTO, a partir de las 21:00 hora peninsular, por la Jornada 3 de la fase de liga . Los de José Mourinho quieren acumular su tercer triunfo en este certamen, a pocos días de lo que será el clásico ante Barcelona.

Real Madrid vs. Leipzig se enfrentan por la fecha 3 de la Fase de Liga de la Champions League, con la transmisión de ESPN, Disney Plus, TNT Sports, MAX y Movistar Plus. (Foto: Getty Images)

¿Cómo ver Movistar LaLiga TV EN DIRECTO, Galatasaray - FC Barcelona por la Champions League 2026?

En España, el partido Galatasaray - FC Barcelona por la Champions League 2026 se verá a través de los canales de fútbol de Movistar Plus+ (Liga de Campeones / LaLiga por Movistar Plus+ / LaLiga TV Bar) incluidos dentro de los paquetes que tienen los derechos de LaLiga EA Sports, la Supercopa de España 2026 y la Champions League. El precio depende de si contratas solo la suscripción básica Movistar Plus+ o los paquetes de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol) añadidos a tu tarifa miMovistar.

Movistar Liga de Campeones (Dial 60 de Movistar y 115 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV)

LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar)

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, Galatasaray - FC Barcelona por streaming online?

El Galatasaray - FC Barcelona por la Champions League 2026 se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus en España, siempre que tengas contratado el paquete de fútbol correspondiente. Movistar Plus es una plataforma de televisión de pago cuyo precio depende del paquete elegido (básico, cine, deportes, fútbol, series, etc.) y de las promociones activas, por lo que las tarifas pueden variar con frecuencia.

Precios aproximados Movistar Plus+ y fútbol

Producto / Pack Precio aproximado mensual Detalles principales Movistar Plus+ básico 9,99 € Plataforma básica de TV, incluye un partido destacado de LaLiga por jornada, cine y series seleccionados.​ Pack LaLiga (miMovistar) 36 € Añade todos los partidos de LaLiga EA Sports e Hypermotion a tu tarifa miMovistar. ​ Pack Champions / competiciones UEFA 23–24 € Añade Champions, Europa League y otras competiciones europeas. Pack Todo el Fútbol 117 € Incluye LaLiga, Hypermotion, competiciones UEFA y otros torneos en un único pack. Pack miMovistar (600 mb de fibra + 2 líneas móviles + LaLiga + Champions) 102 € Paquete convergente sobre el que se añaden los packs de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol).

Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

Smart TV compatibles (Samsung, LG, Android TV, etc.)

Decodificador de Movistar conectado al televisor

Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web

Teléfonos móviles (Android e iOS) con la app oficial

Tablets (Android e iOS) con la app oficial

Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)