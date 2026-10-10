Real Madrid y Villarreal protagonizarán uno de los duelos más esperados de la Jornada 8 de LaLiga EA Sports 2026-27. Si te preguntas dónde televisan el partido Real Madrid — Villarreal en vivo, prepárate para sintonizar Movistar Plus EN DIRECTO este sábado 10 de octubre en punto de las 9:00 p.m. (horario peninsular) / 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT . El equipo dirigido por José Mourinho necesita recuperar terreno de inmediato tras haber sufrido una derrota por 1-2 ante el Atlético de Madrid en el derbi madrileño y actualmente ocupan la cuarta posición con 15 puntos, quedando a seis unidades del líder, FC Barcelona. El ‘Submarino Amarillo’ comandado por Íñigo Pérez, por su parte, viene en línea ascendente tras un inicio complejo al encadenar victorias ante el Málaga (1-3) y el Levante (3-1) previo al parón internacional, resultados que los propulsaron hasta la novena plaza con 8 unidades. ¿Quieres mirar el juego en tu televisor Smart TV, teléfono móvil, Tablet o PC? La transmisión oficial para el público español está a cargo de Movistar+, LaLiga TV Bar HD y M+ LALIGA TV.

Acción del encuentro Real Madrid vs. Villarreal CF disputado en el Estadio Santiago Bernabéu. Transmisión disponible en televisión por DIRECTV y vía streaming en la aplicación DGO. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Mag

¿Cómo ver Movistar LaLiga TV EN DIRECTO, Real Madrid — Villarreal CF por LaLiga 2026-27?

En España, el partido Real Madrid — Villarreal CF se verá a través de los canales de fútbol de Movistar Plus+ (Liga de Campeones / LaLiga por Movistar Plus+ / LaLiga TV Bar) incluidos dentro de los paquetes que tienen los derechos de LaLiga EA Sports, la Supercopa de España 2026 y la Champions League. El precio depende de si contratas solo la suscripción básica Movistar Plus+ o los paquetes de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol) añadidos a tu tarifa miMovistar.

Movistar Liga de Campeones (Dial 60 de Movistar y 115 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV)

LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar)

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, Real Madrid — Villarreal CF por streaming online?

El Real Madrid — Villarreal CF por la Jornada 8 de LaLiga EA Sports 2026-27 se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus en España, siempre que tengas contratado el paquete de fútbol correspondiente. Movistar Plus es una plataforma de televisión de pago cuyo precio depende del paquete elegido (básico, cine, deportes, fútbol, series, etc.) y de las promociones activas, por lo que las tarifas pueden variar con frecuencia.

Precios aproximados Movistar Plus+ y fútbol (octubre 2026)

Producto / Pack Precio aproximado mensual Detalles principales Movistar Plus+ básico 9,99 € Plataforma básica de TV, incluye un partido destacado de LaLiga por jornada, cine y series seleccionados.​ Pack LaLiga (miMovistar) 36 € Añade todos los partidos de LaLiga EA Sports e Hypermotion a tu tarifa miMovistar. ​ Pack Champions / competiciones UEFA 23–24 € Añade Champions, Europa League y otras competiciones europeas. Pack Todo el Fútbol 117 € Incluye LaLiga, Hypermotion, competiciones UEFA y otros torneos en un único pack. Pack miMovistar (600 mb de fibra + 2 líneas móviles + LaLiga + Champions) 102 € Paquete convergente sobre el que se añaden los packs de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol).

Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

Smart TV compatibles (Samsung, LG, Android TV, etc.)

Decodificador de Movistar conectado al televisor

Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web

Teléfonos móviles (Android e iOS) con la app oficial

Tablets (Android e iOS) con la app oficial

Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)

El partido Real Madrid vs. Villarreal CF por LaLiga 2026-27 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

Real Madrid — Villarreal CF EN VIVO por LaLiga EA Sports 2026-27: hora, TV y dónde ver

Fecha: Sábado, 10 de octubre de 2026

Sábado, 10 de octubre de 2026 Lugar: Estadio Santiago Bernabéu de Madrid (España)

Estadio Santiago Bernabéu de Madrid (España) Horario: 2:00 p.m. Perú y Colombia / 9:00 p.m. España

2:00 p.m. Perú y Colombia / 9:00 p.m. España Canal TV: LaLiga TV Bar HD

LaLiga TV Bar HD Streaming: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+