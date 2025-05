La 109ª edición de las 500 Millas de Indianápolis, presentada por Gainbridge en el Indianapolis Motor Speedway de Indiana, se prepara para una parrilla de salida inusual y llena de historias. La pole position la ocupa el sorprendente novato Robert Shwartzman, quien debuta en un óvalo, mientras que Josef Newgarden, ganador de las dos últimas ediciones, partirá desde la última fila. Estas posiciones contrastantes añaden intriga a la legendaria carrera, prometiendo un espectáculo inolvidable para los aficionados al automovilismo. Movistar Plus en directo transmitirá los pormenores del tradicional evento del automovilismo para el público de España por Vamos TV y online vía IndyCar Live.

La posición de Newgarden, largando en el puesto 32, junto a Will Power en el 33, se debe a una penalización a Team Penske por una modificación indebida en el atenuador de sus vehículos. Por otro lado, el logro de Shwartzman, quien se convierte en el primer novato en obtener la pole desde Teo Fabi en 1983 y el cuarto en la historia desde 1950, es la gran sorpresa. La carrera contará con la presencia de varios exganadores, incluyendo a Helio Castroneves de Meyer Shank Racing, quien buscará su quinta victoria.

Otros campeones de las “500” presentes en la parrilla son Scott Dixon de Chip Ganassi Racing, quien iniciará cuarto y buscará poner fin a una larga sequía desde su victoria en 2008. Takuma Sato de Rahal Letterman Lanigan Racing, que partirá segundo, aspira a unirse al selecto grupo de once pilotos con al menos tres triunfos en la carrera. Newgarden también tiene la oportunidad de lograr su tercera victoria consecutiva, un hito sin precedentes en “El mayor espectáculo en el automovilismo”.

Carrera de las 500 millas de Indianápolis: lo que debes saber del evento

Fecha: Domingo, 25 de mayo de 2025

Domingo, 25 de mayo de 2025 Lugar: Indianapolis Motor Speedway en Indianápolis, Indiana

Indianapolis Motor Speedway en Indianápolis, Indiana Hora: 18:45 horario peninsular

18:45 horario peninsular Canal TV: M+ Vamos

M+ Vamos Streaming: Movistar Plus+ e IndyCar Live