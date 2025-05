La primera llave de semifinal entre Inter vs. Barcelona se define este martes 6 de mayo en San Siro, por la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League. El juego será este martes 6 de mayo desde las 9:00 p.m. horario peninsular, donde ambos equipos definirán quién viaja a Wembley para disputar la Orejona de esta temporada. Si vives en España y quieres seguir la cobertura completa y todos los detalles de ambos equipos, puedes verlo a través de la señal oficial de M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4 y LaLiga TV Bar, de la plataforma Movistar Plus.

Inter juega contra Barcelona por la semifinal de vuelta de la Champions League 2024-2025 en San Siro. (Foto: Composición Canva/Mag) ×

¿En qué canal TV ver Inter - Barcelona EN DIRECTO desde España?

Para ver en vivo el partido entre Manchester City y Real Madrid desde España, sintoniza Movistar Plus, la plataforma encargada de la transmisión, donde podrás disfrutar de todos los detalles de este emocionante enfrentamiento de Champions League.

¿En qué diales puedes ver Movistar Plus en directo, Inter vs. Barcelona?

En España, puedes seguir el partido de la Champions League entre Man. City - Real Madrid en directo por Movistar Liga de Campeones (dial 60 y 441/443 en UHD) y Movistar Plus+ (canal generalista con dial 7) canal de TV que encuentras disponibles con Movistar Plus. Recuerda que, si cuentas con el servicio, también puedes disfrutar la señal a través de un dispositivo móvil.

Movistar Liga de Campeones : dial 60 y 441/443 en UHD

: dial 60 y 441/443 en UHD Movistar Plus+: dial 7

¿Cómo suscribirte para ver Inter -Barcelona en directo vía Movistar Plus?

Te mostramos las opciones para ver Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+ en Movistar Plus, de acuerdo al plan que mejor se adecue a tu economía:

PLANES DE FÚTBOL EN MOVISTAR ESPAÑA Champions y Europa League Todo el Fútbol LALIGA Movistar+ CONTENIDO Toda la Champions y la Europa League, los mejores partidos de la Copa del Rey y las mejores ligas internacionales LALIGA EA SPORTS (1ª División), Champions League, Europa League, LALIGA HYPERMOTION (2ª División), Serie A y Bundesliga LALIGA EA SPORTS (1ª División) y LALIGA HYPERMOTION (2ª División) Lo mejor de LALIGA y Champions, competiciones deportivas, un estreno de cine al día, series originales e internacionales, programas originales Movistar Plus+ y más de 80 canales PRECIO 21 euros mensuales 41 euros mensuales 32 euros mensuales 12 euros mensuales

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, el partido Inter vs. Barcelona?

Para ver Movistar Plus+ desde tu móvil, tablet, ordenador o Smart TV, y disfrutar del partido entre Inter vs. Barcelona en directo por la UEFA Champions League, tienes que contratar cualquier modalidad comercial de Movistar Plus+ y activar el servicio ‘Movistar Plus+ en tus dispositivos’, gratuito para clientes del operador con televisión.

Desde la web de Movistar : entra en tu área privada de Movistar e identifícate introduciendo tu usuario (DNI) y contraseña. Accede a ‘Mi Perfil’, pincha en el apartado de ‘Movistar Plus+ en dispositivos’ > ‘Mi usuario’ y aparecerá una pantalla donde tendrás que introducir un correo electrónico.

: entra en tu área privada de Movistar e identifícate introduciendo tu usuario (DNI) y contraseña. Accede a ‘Mi Perfil’, pincha en el apartado de ‘Movistar Plus+ en dispositivos’ > ‘Mi usuario’ y aparecerá una pantalla donde tendrás que introducir un correo electrónico. Desde la app Mi Movistar: identifícate con tus credenciales de acceso (si te lo pide), dirígete a ‘Mi Perfil’, entra en el apartado ‘Mi usuario Movistar Plus+ en dispositivos’ e introduce un correo electrónico.

Cuando dispongas de tu usuario y contraseña, sólo tienes que descargar la aplicación de Movistar Plus+ en un dispositivo compatible e identificarte en ella. Esta app es compatible con:

Móviles y tablets iOS y Android.

Smart TVs (Samsung, LG, Google TV, Android TV y Hisense).

Dispositivos HDMI (Apple TV, Fire TV Stick de Amazon y Chromecast).

También puedes entrar en la web de Movistar Plus+ a través de un navegador compatible (Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera).