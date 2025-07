Todo listo para una nueva edición de este nuevo clásico del tenis. Este domingo 13 de julio, el All England Tennis Club de Londres será el escenario del enfrentamiento de Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner, por la final del Wimbledon 2025. La transmisión de este duelo estará a cargo de Movistar Plus desde España, a partir de las 17:00 horas.

Por primera vez, el tenista italiano ha logrado clasificarse a esta instancia, tras vencer por un categórico 3-0 a Novak Djokovic. Por su parte, Carlos Alcaraz es el vigente campeón del certamen y en la semifinal derrotó a Taylor Fritz por 3-1. Recordemos que vienen de disputar la final del Roland Garros, en lo que ha sido uno de los mejores juegos de tenis de todos los tiempos.

¿Dónde y a qué hora ver Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner EN DIRECTO en España?

Para ver el partido Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por la final del Wimbledon 2025 desde España, sintoniza Movistar Plus, la plataforma encargada de la transmisión, donde podrás disfrutar de todos los detalles de este emocionante enfrentamiento, a partir de las 5:00 p.m. horario peninsular español.

¿Cómo ver Movistar Plus en directo, Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner?

En España, puedes seguir el juego de la final de Wimbledon 2025 entre Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner en directo por Movistar Liga de Campeones (dial 60 y 441/443 en UHD) y Movistar Plus+ (canal generalista con dial 7) canal de TV que encuentras disponible con Movistar Plus. Recuerda que, si cuentas con el servicio, también puedes disfrutar la señal a través de un dispositivo móvil.

Si prefieres verlo desde tu dispositivo móvil o tablet, puedes acceder a Movistar Plus+ mediante la app disponible para Android y iOS, la cual puedes descargar desde Google Play o Apple Store. Además, si deseas verlo desde un ordenador, puedes hacerlo ingresando a la página web https://ver.movistarplus.es/.

Cómo suscribirte para ver Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner en directo

La tarifa mensual de Movistar Plus es de 9,99€ al mes, impuestos incluidos, y se aplica tanto en la península como en Canarias, Ceuta y Melilla. El pago se realiza por adelantado y cubre 30 días de suscripción, que comienzan desde el primer día que activas la cuenta. El ciclo de renovación siempre será el mismo día de cada mes, independientemente de cuándo se active la cuenta.

Con esta suscripción, tienes opciones de ver diferentes disciplinas deportivas como LaLiga EA Sports, Champions League, Premier League, Copa del Rey, NBA, Euroliga, Grand Slams de tenis, NFL, Seis Naciones de rugby, Ryder Cup y muchos otros eventos deportivos destacados.

