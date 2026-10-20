El Paris Saint-Germain y el FC Barcelona se enfrentan este martes 20 de octubre de 2026 en el Parque de los Príncipes, en un encuentro correspondiente a la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27. El conjunto parisino recibirá al equipo azulgrana en uno de los partidos más destacados de la jornada europea, con ambos clubes pendientes de sumar puntos importantes en su camino hacia la clasificación a las eliminatorias. En España, el encuentro se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus+, mediante los canales M+ Liga de Campeones y M+ Liga de Campeones 4, además de las opciones disponibles para los clientes de Orange.

El partido está programado para las 21:00 horas, horario peninsular español. Los aficionados podrán consultar los diales correspondientes a cada operador para encontrar la señal en directo y revisar las opciones de acceso online mediante los servicios compatibles. La retransmisión estará sujeta a la programación y a las condiciones del paquete de televisión contratado.

¿Dónde ver Movistar Plus+ EN DIRECTO, PSG — FC Barcelona por la Champions League 2026-27?

El partido PSG — FC Barcelona, correspondiente a la tercera jornada de la fase liga de la Champions League 2026-27, se podrá ver en España a través de los canales M+ Liga de Campeones y M+ Liga de Campeones 4, disponibles en Movistar Plus+ y en los paquetes de Orange que incluyen estas señales.

Los espectadores deberán seleccionar el canal correspondiente según su operador de televisión. Estos son los diales facilitados para seguir el encuentro:

M+ Liga de Campeones: dial 60 en Movistar y dial 115 en Orange.

dial 60 en Movistar y dial 115 en Orange. M+ Liga de Campeones 4: dial 180 en Movistar y dial 119 en Orange.

El encuentro comenzará a las 21:00 horas en España peninsular. Se recomienda consultar la guía de programación del operador antes del inicio para confirmar la emisión y la disponibilidad del canal dentro del paquete contratado.

¿Cómo ver PSG — FC Barcelona ONLINE por Movistar Plus+?

Los aficionados podrán consultar las opciones para ver PSG — FC Barcelona online a través de Movistar Plus+, siempre que dispongan de una suscripción compatible con el canal que retransmite el encuentro. Para acceder a la programación desde internet, deberán entrar en la plataforma oficial, iniciar sesión cuando sea necesario y localizar la señal deportiva correspondiente.

La reproducción puede realizarse en dispositivos compatibles, como televisores inteligentes, teléfonos móviles, tabletas y ordenadores, de acuerdo con las condiciones del servicio contratado. Los clientes de Orange también deberán comprobar la disponibilidad de los canales deportivos incluidos en su paquete de televisión.

Antes del comienzo del partido, conviene verificar que la suscripción permite acceder a la retransmisión y disponer de una conexión a internet estable para seguir la señal en directo.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el PSG — FC Barcelona por Champions League

Partido: Paris Saint-Germain vs. FC Barcelona.

Paris Saint-Germain vs. FC Barcelona. Fecha: martes 20 de octubre de 2026.

martes 20 de octubre de 2026. Hora en España: 21:00 horas, horario peninsular.

21:00 horas, horario peninsular. Estadio: Parque de los Príncipes, París, Francia.

Parque de los Príncipes, París, Francia. Competición: UEFA Champions League 2026-27.

UEFA Champions League 2026-27. Instancia: tercera jornada de la fase liga.

tercera jornada de la fase liga. Canal de TV: M+ Liga de Campeones.

M+ Liga de Campeones. Dial en Movistar: 60.

60. Dial en Orange: 115.

115. Canal adicional: M+ Liga de Campeones 4.

M+ Liga de Campeones 4. Dial en Movistar: 180.

180. Dial en Orange: 119.

119. Streaming online: Movistar Plus+, según el paquete y los derechos de emisión disponibles.

El FC Barcelona vs. PSG se enfrentan este martes 20 de octubre por la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27, en un duelo de alto voltaje europeo que concentra la atención de los aficionados al fútbol. Sigue el partido EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO, con todos los detalles de la transmisión por televisión y streaming, incluidos los canales y plataformas que debes consultar según tu país: ESPN y Disney+ Premium en Latinoamérica, TNT Sports y HBO Max en México y otros mercados donde corresponda, además de Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones en España y TUDN en Estados Unidos, de acuerdo con la disponibilidad de derechos audiovisuales de cada región. (VIDEO DE X: @Barcelona)