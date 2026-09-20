El Riyadh Air Metropolitano será escenario del duelo entre Atlético de Madrid y Real Madrid por la Jornada 7 de LaLiga EA Sports 2026-27. Si te preguntas dónde televisan el partido Real Madrid — Atlético Madrid en vivo, prepárate para sintonizar Movistar Plus EN DIRECTO este domingo 20 de septiembre en punto de las 4:15 p.m. (horario peninsular) / 10:15 a.m. ET / 7:15 a.m. PT . El equipo dirigido por José Mourinho acumulan cinco victorias y una derrota en seis partidos. Los merengues llegan tras un vibrante triunfo por 3-2 ante el Elche y con un Kylian Mbappé encendido, quien ya registra 8 goles en el arranque de la temporada entre el torneo español y Champions League. Los colchoneros, por su parte, se mantienen invictos en casa y vienen de golear 4-0 al Osasuna. El conjunto de Diego Simeone presume de una gran solidez defensiva comandada por el “Cuti” Romero, además del gran momento de Álex Baena. ¿Quieres mirar el juego en tu televisor Smart TV, teléfono móvil, Tablet o PC? La transmisión oficial para el público español está a cargo de Movistar+, LaLiga TV Bar HD y M+ LALIGA TV.

¿Cómo ver Movistar LaLiga TV EN DIRECTO, Real Madrid — Atlético Madrid por LaLiga 2026-27?

En España, el partido Real Madrid — Atlético Madrid se verá a través de los canales de fútbol de Movistar Plus+ (Liga de Campeones / LaLiga por Movistar Plus+ / LaLiga TV Bar) incluidos dentro de los paquetes que tienen los derechos de LaLiga EA Sports, la Supercopa de España 2026 y la Champions League. El precio depende de si contratas solo la suscripción básica Movistar Plus+ o los paquetes de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol) añadidos a tu tarifa miMovistar.

Movistar Liga de Campeones (Dial 60 de Movistar y 115 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV)

LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar)

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, Real Madrid — Atlético Madrid por streaming online?

El Real Madrid — Atlético Madrid por la Jornada 7 de LaLiga EA Sports 2026-27 se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus en España, siempre que tengas contratado el paquete de fútbol correspondiente. Movistar Plus es una plataforma de televisión de pago cuyo precio depende del paquete elegido (básico, cine, deportes, fútbol, series, etc.) y de las promociones activas, por lo que las tarifas pueden variar con frecuencia.

Precios aproximados Movistar Plus+ y fútbol (septiembre 2026)

Producto / Pack Precio aproximado mensual Detalles principales Movistar Plus+ básico 9,99 € Plataforma básica de TV, incluye un partido destacado de LaLiga por jornada, cine y series seleccionados.​ Pack LaLiga (miMovistar) 36 € Añade todos los partidos de LaLiga EA Sports e Hypermotion a tu tarifa miMovistar. ​ Pack Champions / competiciones UEFA 23–24 € Añade Champions, Europa League y otras competiciones europeas. Pack Todo el Fútbol 117 € Incluye LaLiga, Hypermotion, competiciones UEFA y otros torneos en un único pack. Pack miMovistar (600 mb de fibra + 2 líneas móviles + LaLiga + Champions) 102 € Paquete convergente sobre el que se añaden los packs de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol).

Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

Smart TV compatibles (Samsung, LG, Android TV, etc.)

Decodificador de Movistar conectado al televisor

Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web

Teléfonos móviles (Android e iOS) con la app oficial

Tablets (Android e iOS) con la app oficial

Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)

Real Madrid — Atlético Madrid EN VIVO por LaLiga EA Sports 2026-27: hora, TV y dónde ver

Fecha: Domingo, 20 de septiembre de 2026

Domingo, 20 de septiembre de 2026 Lugar: Riyadh Air Metropolitano de Madrid (España)

Riyadh Air Metropolitano de Madrid (España) Horario: 9:15 a.m. Perú y Colombia / 4:15 p.m. España

9:15 a.m. Perú y Colombia / 4:15 p.m. España Canal TV: LaLiga TV Bar HD

LaLiga TV Bar HD Streaming: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+