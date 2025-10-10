Estamos en semana del Mr. Olympia, la competencia más importante del mundo del fisicoculturismo y de las que mayor cantidad de dinero reparte. La gloria y el prestigio de este deporte se traslada a Las Vegas, Nevada, donde una gran cantidad de culturistas se reúnen para participar de las 11 categorías en disputa. Aquí te cuento a qué hora inicia, dónde podrás seguirlo y todos los pormenores de este importante evento en disputa. Ojo, Chris Bumstead, el más viral del fisicoculturismo de los últimos años, no estará presente en esta edición debido a su retiro en el 2024.

Joe Weider’s Fitness and Performance Weekend, the most prestigious fitness industry showcase event in the world. Held annually in Las Vegas, tickets and sponsorships for the Olympia Expo and the Mr. Olympia contest are now available. | Photo by olympiaproductions.com

¿Dónde ver Mr. Olympia 2025 EN VIVO y EN DIRECTO?

La transmisión del Mr. Olympia 2025 será a través de Olympia TV, la plataforma oficial del evento que será la única que va a pasarlo en su totalidad. No estará disponible en ningún otro cableoperador ni plataforma de streaming.

Para ver el Mr. Olympia podrás hacerlo adquiriendo el paquete oficial del PPV que tiene un costo de $74.99 USD, siendo la única alternativa oficial para poder visualizar desde el inicio del evento el jueves 09, pasando por los días del pre-judging y finales el 10 y 11 de octubre, hasta el seminario de campeones el día domingo 12.

Cabe señalar que este paquete ha sido llamado como “Olympia Week Official Viewing Package”, que contará con toda la transmisión minuto a minuto del evento, desde su inicio hasta las competiciones de todas las categorías. Además, contarás con conferencias de prensa en exclusiva, ruedas de prensa de los competidores previo al inicio del evento y otro tipo de programaciones. Este es el link oficial para adquirir dicho paquete: https://www.olympiaproductions.com/

Conoce todos los ganadores del Mr. Olympia 2025 en las diferentes categorías y sigue los resultados en directo del viernes 10 al sábado 11 de octubre. (Fotos: Men's Health / Composición MAG) / Piero Hatto

¿A qué hora es el Mr. Olympia 2025?

El viernes 09 de octubre se llevará a cabo el Olympia Pre Judging de las categorías Fitness, 212, Figure, Women’s Physique, Ms. Olympia y Wellness, que iniciará a partir de las 9:30 a.m. PT / 12:30 p.m. ET. Posteriormente, se desarrollarán las finales a partir de las 6:00 p.m. PT o 9:00 p.m. ET, además del Mr. Olympia Pre-Judging.

El día sábado 10 de octubre se llevará a cabo el Pre-Judging de las categorías Classic Physique, Men’s Physique, Bikini y Wheelchair Olympia, a partir de las 9:30 a.m. PT o 12:30 p.m. ET. Finalmente, a las 7:00 p.m. PT o 10:00 p.m. ET iniciarán las finales de dichas categorías, sumados al Mr. Olympia.

País Viernes 09 Pre-Judging Viernes 09 Finales Sábado 10 Pre-Judging Sábado 10 Finales Argentina 1:30 p.m. 10:00 p.m. 1:30 p.m. 10:00 p.m. Bolivia 12:30 p.m. 9:00 p.m. 12:30 p.m. 9:00 p.m. Chile 1:30 p.m. 10:00 p.m. 1:30 p.m. 10:00 p.m. Colombia 11:30 a.m. 8:00 p.m. 11:30 a.m. 8:00 p.m. Ecuador 11:30 a.m. 8:00 p.m. 11:30 a.m. 8:00 p.m. España 6:30 p.m. 3:00 a.m. (sábado 10) 6:30 p.m. 3:00 a.m. (Domingo 11) México 10:30 a.m. 7:00 p.m. 10:30 a.m. 7:00 p.m. Paraguay 1:30 p.m. 10:00 p.m. 1:30 p.m. 10:00 p.m. Perú 11:30 a.m. 8:00 p.m. 11:30 a.m. 8:00 p.m. Uruguay 1:30 p.m. 10:00 p.m. 1:30 p.m. 10:00 p.m. Venezuela 12:30 p.m. 9:00 p.m. 12:30 p.m. 9:00 p.m.

Lista de los actuales campeones del Mr. Olympia

Mr. Olympia (Open): Samson Dauda

Samson Dauda Classic Physique Olympia: Chris Bumstead

Chris Bumstead 212 Olympia: Keone Pearson

Keone Pearson Men’s Physique Olympia: Ryan Terry

Ryan Terry Ms. Olympia : Andrea Shaw

: Andrea Shaw Figure Olympia : Cydney Gillon

: Cydney Gillon Fitness Olympia : Missy Truscott

: Missy Truscott Women’s Physique Olympia : Sarah Villegas

: Sarah Villegas Wellness Olympia : Isabel Nuñez

: Isabel Nuñez Bikini Olympia: Lauralie Chapados