Este viernes 25 de septiembre iniciará el torneo de fisicoculturismo más importante del mundo: el Mr. Olympia. La meca de este deporte se vuelve a reunir en el Palms Casino Resort y el Orleans Arena de Las Vegas, Nevada y tendremos a un total de 11 categorías, entre masculinas y femeninas, que se pelearán por la ansiada medalla del primer puesto y un jugoso premio en efectivo.
Competidores de todo el mundo estarán reunidos en Las Vegas para este magno evento y aquí te dejaré con el horario completo y el calendario de todas las categorías.
Calendario completo del Mr. Olympia 2026
Viernes 25 de septiembre
Prejuzgamiento — 9:30 a. m. PT
- 212 Olympia
- Classic Physique Olympia
- Figure Olympia
- Women’s Physique Olympia
- Ms. Olympia
- Wellness Olympia
Finales — 6:00 p. m. PT
- Figure Olympia
- Women’s Physique Olympia
- Wellness Olympia
- 212 Olympia
- Ms. Olympia
- Classic Physique Olympia
Además:
- Mr. Olympia — Prejuzgamiento
Sábado 26 de septiembre
Prejuzgamiento — 9:30 a. m. PT
- Men’s Physique Olympia
- Fitness Olympia
- Bikini Olympia
Prejuzgamiento + finales — 9:30 a. m. PT
- Wheelchair Olympia
- Fit Model Olympia
Finales — 7:00 p. m. PT
- Fitness Olympia
- Men’s Physique Olympia
- Bikini Olympia
- Mr. Olympia
Mr Olympia 2026: horario completo
Sabiendo cómo va a ser todo el calendario de esta edición del Mr. Olympia 2026, a continuación, revisa los horarios para que puedas seguirlo desde Estados Unidos y cualquier parte de Latinoamérica. Cabe señalar que para esta edición del evento, la categoría de Classic Physique (una de las más populares en redes sociales) se disputará en su totalidad el día viernes y ya no será en 2 días como en años previos.
|Fecha
|Categorías / evento
|EE. UU. ET
|México y Centroamérica
|España
|Argentina, Chile y Uruguay
|Perú, Ecuador y Colombia
|Vie. 25 sep.
|Prejuzgamiento:
212 Olympia, Classic Physique, Figure, Women’s Physique, Ms. Olympia, Wellness
|12:30 p. m.
|10:30 a. m.
|6:30 p. m.
|1:30 p. m.
|11:30 a. m.
|Vie. 25 sep.
|Finales:
Figure, Women’s Physique, Wellness, 212, Ms. Olympia, Classic Physique
|9:00 p. m.
|7:00 p. m.
|3:00 a. m.
|10:00 p. m.
|8:00 p. m.
|Vie. 25 sep.
|Prejuzgamiento:
Mr. Olympia (Open)
|9:00 p. m.
|7:00 p. m.
|3:00 a. m.
|10:00 p. m.
|8:00 p. m.
|Sáb. 26 sep.
|Prejuzgamiento:
Men’s Physique, Fitness, Bikini
|12:30 p. m.
|10:30 a. m.
|6:30 p. m.
|1:30 p. m.
|11:30 a. m.
|Sáb. 26 sep.
|Prejuzgamiento + finales:
Wheelchair Olympia
|12:30 p. m.
|10:30 a. m.
|6:30 p. m.
|1:30 p. m.
|11:30 a. m.
|Sáb. 26 sep.
|Prejuzgamiento + finales:
Fit Model Olympia
|12:30 p. m.
|10:30 a. m.
|6:30 p. m.
|1:30 p. m.
|11:30 a. m.
|Sáb. 26 sep.
|Finales:
Fitness, Men’s Physique, Bikini y
Mr. Olympia (Open)
|10:00 p. m.
|8:00 p. m.
|4:00 a. m.
|11:00 p. m.
|9:00 p. m.