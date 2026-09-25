Este viernes 25 de septiembre iniciará el torneo de fisicoculturismo más importante del mundo: el Mr. Olympia. La meca de este deporte se vuelve a reunir en el Palms Casino Resort y el Orleans Arena de Las Vegas, Nevada y tendremos a un total de 11 categorías, entre masculinas y femeninas, que se pelearán por la ansiada medalla del primer puesto y un jugoso premio en efectivo.

Competidores de todo el mundo estarán reunidos en Las Vegas para este magno evento y aquí te dejaré con el horario completo y el calendario de todas las categorías.

Calendario completo del Mr. Olympia 2026

Viernes 25 de septiembre

Prejuzgamiento — 9:30 a. m. PT

212 Olympia

Classic Physique Olympia

Figure Olympia

Women’s Physique Olympia

Ms. Olympia

Wellness Olympia

Finales — 6:00 p. m. PT

Figure Olympia

Women’s Physique Olympia

Wellness Olympia

212 Olympia

Ms. Olympia

Classic Physique Olympia

Además:

Mr. Olympia — Prejuzgamiento

Sábado 26 de septiembre

Prejuzgamiento — 9:30 a. m. PT

Men’s Physique Olympia

Fitness Olympia

Bikini Olympia

Prejuzgamiento + finales — 9:30 a. m. PT

Wheelchair Olympia

Fit Model Olympia

Finales — 7:00 p. m. PT

Fitness Olympia

Men’s Physique Olympia

Bikini Olympia

Mr. Olympia

Mr Olympia 2026: horario completo

Sabiendo cómo va a ser todo el calendario de esta edición del Mr. Olympia 2026, a continuación, revisa los horarios para que puedas seguirlo desde Estados Unidos y cualquier parte de Latinoamérica. Cabe señalar que para esta edición del evento, la categoría de Classic Physique (una de las más populares en redes sociales) se disputará en su totalidad el día viernes y ya no será en 2 días como en años previos.

Fecha Categorías / evento EE. UU. ET México y Centroamérica España Argentina, Chile y Uruguay Perú, Ecuador y Colombia Vie. 25 sep. Prejuzgamiento:

212 Olympia, Classic Physique, Figure, Women’s Physique, Ms. Olympia, Wellness 12:30 p. m. 10:30 a. m. 6:30 p. m. 1:30 p. m. 11:30 a. m. Vie. 25 sep. Finales:

Figure, Women’s Physique, Wellness, 212, Ms. Olympia, Classic Physique 9:00 p. m. 7:00 p. m. 3:00 a. m. 10:00 p. m. 8:00 p. m. Vie. 25 sep. Prejuzgamiento:

Mr. Olympia (Open) 9:00 p. m. 7:00 p. m. 3:00 a. m.

10:00 p. m. 8:00 p. m. Sáb. 26 sep. Prejuzgamiento:

Men’s Physique, Fitness, Bikini 12:30 p. m. 10:30 a. m. 6:30 p. m. 1:30 p. m. 11:30 a. m. Sáb. 26 sep. Prejuzgamiento + finales:

Wheelchair Olympia 12:30 p. m. 10:30 a. m. 6:30 p. m. 1:30 p. m. 11:30 a. m. Sáb. 26 sep. Prejuzgamiento + finales:

Fit Model Olympia 12:30 p. m. 10:30 a. m. 6:30 p. m. 1:30 p. m. 11:30 a. m. Sáb. 26 sep. Finales:

Fitness, Men’s Physique, Bikini y

Mr. Olympia (Open) 10:00 p. m. 8:00 p. m. 4:00 a. m. 11:00 p. m. 9:00 p. m.