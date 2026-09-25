Consulta el horario completo del Mr. Olympia 2026 de este viernes 25 y sábado 26 de septiembre, con el calendario completo de las 11 categorías del evento. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)
Consulta el horario completo del Mr. Olympia 2026 de este viernes 25 y sábado 26 de septiembre, con el calendario completo de las 11 categorías del evento. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

Este viernes 25 de septiembre iniciará el torneo de fisicoculturismo más importante del mundo: el Mr. Olympia. La meca de este deporte se vuelve a reunir en el Palms Casino Resort y el Orleans Arena de Las Vegas, Nevada y tendremos a un total de 11 categorías, entre masculinas y femeninas, que se pelearán por la ansiada medalla del primer puesto y un jugoso premio en efectivo.

Competidores de todo el mundo estarán reunidos en Las Vegas para este magno evento y aquí te dejaré con el horario completo y el calendario de todas las categorías.

Calendario completo del Mr. Olympia 2026

Viernes 25 de septiembre

Prejuzgamiento — 9:30 a. m. PT

  • 212 Olympia
  • Classic Physique Olympia
  • Figure Olympia
  • Women’s Physique Olympia
  • Ms. Olympia
  • Wellness Olympia

Finales — 6:00 p. m. PT

  • Figure Olympia
  • Women’s Physique Olympia
  • Wellness Olympia
  • 212 Olympia
  • Ms. Olympia
  • Classic Physique Olympia

Además:

  • Mr. Olympia — Prejuzgamiento

Sábado 26 de septiembre

Prejuzgamiento — 9:30 a. m. PT

  • Men’s Physique Olympia
  • Fitness Olympia
  • Bikini Olympia

Prejuzgamiento + finales — 9:30 a. m. PT

  • Wheelchair Olympia
  • Fit Model Olympia

Finales — 7:00 p. m. PT

  • Fitness Olympia
  • Men’s Physique Olympia
  • Bikini Olympia
  • Mr. Olympia

Mr Olympia 2026: horario completo

Sabiendo cómo va a ser todo el calendario de esta edición del Mr. Olympia 2026, a continuación, revisa los horarios para que puedas seguirlo desde Estados Unidos y cualquier parte de Latinoamérica. Cabe señalar que para esta edición del evento, la categoría de Classic Physique (una de las más populares en redes sociales) se disputará en su totalidad el día viernes y ya no será en 2 días como en años previos.

FechaCategorías / eventoEE. UU. ETMéxico y CentroaméricaEspañaArgentina, Chile y UruguayPerú, Ecuador y Colombia
Vie. 25 sep.Prejuzgamiento:
212 Olympia, Classic Physique, Figure, Women’s Physique, Ms. Olympia, Wellness		12:30 p. m.10:30 a. m.6:30 p. m.1:30 p. m.11:30 a. m.
Vie. 25 sep.Finales:
Figure, Women’s Physique, Wellness, 212, Ms. Olympia, Classic Physique		9:00 p. m.7:00 p. m.3:00 a. m.10:00 p. m.8:00 p. m.
Vie. 25 sep.Prejuzgamiento:
Mr. Olympia (Open)		9:00 p. m.7:00 p. m.3:00 a. m.
10:00 p. m.8:00 p. m.
Sáb. 26 sep.Prejuzgamiento:
Men’s Physique, Fitness, Bikini		12:30 p. m.10:30 a. m.6:30 p. m.1:30 p. m.11:30 a. m.
Sáb. 26 sep.Prejuzgamiento + finales:
Wheelchair Olympia		12:30 p. m.10:30 a. m.6:30 p. m.1:30 p. m.11:30 a. m.
Sáb. 26 sep.Prejuzgamiento + finales:
Fit Model Olympia		12:30 p. m.10:30 a. m.6:30 p. m.1:30 p. m.11:30 a. m.
Sáb. 26 sep.Finales:
Fitness, Men’s Physique, Bikini y
Mr. Olympia (Open)		10:00 p. m.8:00 p. m.4:00 a. m.11:00 p. m.9:00 p. m.
SOBRE EL AUTOR

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