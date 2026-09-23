El Mr. Olympia 2026, que se llevará a cabo del 24 al 27 de septiembre en el Palms Casino Resort de Las Vegas, reunirá nuevamente a algunos de los nombres más destacados del culturismo y del fitness profesional. En esta nota podrás consultar la lista completa de participantes y atletas clasificados para el Mr. Olympia 2026, organizada por cada una de las categorías que formarán parte de la competición.
La nómina oficial contempla divisiones masculinas y femeninas, entre ellas Men’s Open, Classic Physique, Men’s Physique, 212 Bodybuilding, Bikini, Wellness, Figure, Fitness y Women’s Bodybuilding, además de Women’s Physique, Fit Model y Wheelchair Bodybuilding. Cada categoría contará con sus propios atletas clasificados, procedentes de distintos países y con diferentes recorridos dentro del circuito profesional de la IFBB Pro League.
Con la clasificación para esta edición ya cerrada y a pocas horas del inicio de las actividades oficiales, es momento de conocer quiénes serán los competidores que subirán al escenario del Olympia. A continuación, encontrarás el listado oficial completo de atletas del Mr. Olympia 2026, categoría por categoría, con el país que representa cada participante.
Estos son todos los participantes del Mr. Olympia 2026
La siguiente relación corresponde al listado oficial de competidores publicado por la IFBB Pro League para el Joe Weider’s Olympia Fitness & Performance Weekend 2026.
Men’s Bodybuilding – Open
|#
|Atleta
|País
|1
|William Bonac
|Países Bajos
|2
|Tonio Burton
|Estados Unidos
|3
|Brandon Curry
|Estados Unidos
|4
|Sergey Danilov
|Rusia
|5
|Samson Dauda
|Reino Unido
|6
|Quinton Eriya
|Canadá
|7
|Martin Fitzwater
|Estados Unidos
|8
|Mohamed Foda
|Emiratos Árabes Unidos
|9
|Regan Grimes
|Canadá
|10
|Sasan Heirati
|Reino Unido
|11
|James Hollingshead
|Reino Unido
|12
|Jordan Hutchinson
|Estados Unidos
|13
|Edward Kargbo
|Emiratos Árabes Unidos
|14
|Michal Krizanek
|Eslovaquia
|15
|Damian Kuffel
|Polonia
|16
|Derek Lunsford
|Estados Unidos
|17
|Patrick Moore
|Estados Unidos
|18
|Chinedu Andrew Obiekea
|Emiratos Árabes Unidos
|19
|Andrea Presti
|Italia
|20
|Leandro Sencini Peres
|Brasil
|21
|Behrooz Tabani Abarghani
|Irán
|22
|Nick Walker
|Estados Unidos
Men’s 212 Bodybuilding – Open
|#
|Atleta
|País
|1
|Juan Aleman
|México
|2
|Vitor Alves Porto De Oliveira
|Brasil
|3
|Radoslav Angelov
|Bulgaria
|4
|Breon Ansley
|Estados Unidos
|5
|Angel Calderon Frias
|España
|6
|Shaun Clarida
|Estados Unidos
|7
|Michael Condell
|Estados Unidos
|8
|Felipe Isaac Fierro Lobos
|Chile
|9
|Esteban Fuquene
|Colombia
|10
|Lucas Garcia
|Brasil
|11
|Cameron George
|Australia
|12
|Zhaofeng He
|China
|13
|Nihat Kaya
|Turquía
|14
|Ching Chieh Lin
|Taiwán, China
|15
|Yinka Majolagbe
|Reino Unido
|16
|Nasser Mohammad
|Kuwait
|17
|Felipe Moraes
|Brasil
|18
|Keone Pearson
|Estados Unidos
|19
|Andrey Pereira
|Brasil
|20
|Lan Xiaoshuang
|China
|21
|Naotaka Yokokawa
|Japón
Men’s Classic Physique – Open
|#
|Atleta
|País
|1
|David Aguilar Rosales
|Estados Unidos
|2
|Mohammad Ali
|Austria
|3
|Abdullah Alrabiah
|Arabia Saudita
|4
|Eric Brown Jr.
|Estados Unidos
|5
|Joaquim Camps Angel
|España
|6
|Niall Darwen
|Reino Unido
|7
|Cezar Falcao
|Brasil
|8
|Diego Alejandro Galindo Garavito
|Colombia
|9
|Ethan Gohari
|Australia
|10
|Matthew Greggo
|Estados Unidos
|11
|Seungchan Hong
|Corea del Sur
|12
|Jhone Jhoninho
|Brasil
|13
|Tae Min Jung
|Corea del Sur
|14
|Fabio Junio
|Brasil
|15
|Chen Kang
|China
|16
|Murat Can Karahasanlar
|Turquía
|17
|Kyrylo Khudaiev
|Ucrania
|18
|Kai Liu
|China
|19
|Xin Liu
|China
|20
|Livingstone Livinho
|Brasil
|21
|Andrea Mammoli
|Italia
|22
|Ferran Minana Ibanez
|España
|23
|Richard Nagy
|Hungría
|24
|Rodni Nelson
|Nicaragua
|25
|Prosper Nwafor
|Reino Unido
|26
|Samuel Paquin
|Canadá
|27
|Andy Paredes
|Estados Unidos
|28
|Jaehun Park
|Corea del Sur
|29
|German Pastor
|España
|30
|Zhivko Petkov
|Bulgaria
|31
|Jordan Plantiko
|Estados Unidos
|32
|Anton Ratushnyi
|Estados Unidos
|33
|Luca Reger
|Alemania
|34
|Shuai Ren
|China
|35
|Ramon Rocha Queiroz
|Brasil
|36
|Terrence Ruffin
|Estados Unidos
|37
|Mike Sommerfeld
|Alemania
|38
|Tom Stanley
|Australia
|39
|Tomislav Strmecki
|Croacia
|40
|Paulin Tsamezeu
|Estados Unidos
|41
|Luis Roberto Valenzuela Ramos
|México
|42
|Wesley Vissers
|Países Bajos
|43
|Kellen Wilson
|Canadá
|44
|Piotr Wojtowicz
|Polonia
|45
|Gabriel Zancanelli
|Brasil
Men’s Physique – Open
|#
|Atleta
|País
|1
|Navid Aalinezhad
|Irán
|2
|Carlos Asiedu Ocran
|Ghana
|3
|Erin Banks
|Estados Unidos
|4
|Diogo Basaglia
|Brasil
|5
|Ali Bilal
|Afganistán
|6
|Dallas Botchway
|Ghana
|7
|Vitor Chaves
|Brasil
|8
|Rhyan Clark
|Estados Unidos
|9
|Emerson Costa
|Brasil
|10
|Drew Cullen
|Estados Unidos
|11
|Andrei Deiu
|Rumania
|12
|Dilson Espindola Silva
|Brasil
|13
|Felix Oluwabusuyi Famuwagun
|China
|14
|Mauro Fialho
|España
|15
|Anik Ghosh
|India
|16
|Guilherme Gualberto
|Brasil
|17
|Juxian He
|China
|18
|Brandon Hendrickson
|Estados Unidos
|19
|Kyron Holden
|Estados Unidos
|20
|Emanual Hunter
|Estados Unidos
|21
|Jason Huynh
|Estados Unidos
|22
|Dan Ibrahim
|Estados Unidos
|23
|Farouq Ishimoto
|Japón
|24
|Mehdi Kabbadj
|Marruecos
|25
|Shun Kaneko
|Japón
|26
|Hossein Karimi
|Irán
|27
|Isai Kesek
|Indonesia
|28
|Talha Kilic
|Turquía
|29
|Yoon Sung Lee
|Corea del Sur
|30
|Jinbo Li
|China
|31
|Juan Manuel Gochez
|Estados Unidos
|32
|Benquil Marigny
|Estados Unidos
|33
|Francisco Martinez
|Paraguay
|34
|Ismael Martinez Dominguez
|México
|35
|Jeremiah Maxey
|Estados Unidos
|36
|Corey Morris
|Estados Unidos
|37
|Rafael Oliveira
|Brasil
|38
|Edvan Palmeira
|Brasil
|39
|Sidy Pouye
|España
|40
|Victor Ramirez
|Venezuela
|41
|Muhammad Rifqi
|Indonesia
|42
|Alexander Rogers
|Estados Unidos
|43
|Kaique Santos
|Brasil
|44
|Junpei Taguchi
|Japón
|45
|Ryan Terry
|Reino Unido
|46
|Vincius Mateus Viera Lima
|Brasil
|47
|Emile Walker
|Reino Unido
|48
|Torre Washington
|Estados Unidos
|49
|Li Xiaolong
|China
|50
|Heng Zhao
|China
Men’s Wheelchair – Open
|#
|Atleta
|País
|1
|Gabriele Andriulli
|Italia
|2
|Will Anthony
|España
|3
|James Berger
|Estados Unidos
|4
|Blake Colleton
|Australia
|5
|Josue Fabiano
|Brasil
|6
|Ephraim Gudgeon
|Nueva Zelanda
|7
|Rajesh John
|India
|8
|Tory Jones
|Canadá
|9
|Antonio Matkovic
|Montenegro
|10
|Kevin Secundino
|Francia
Women’s Bodybuilding – Open
|#
|Atleta
|País
|1
|Leyvina Rodrigues Barros
|Brasil
|2
|Nadia Capotosto
|Italia
|3
|Desunka Dawson
|Estados Unidos
|4
|Barbara De Freitas Moojen
|Brasil
|5
|Ashley Lynnette Jones
|Estados Unidos
|6
|Martina Lopez
|España
|7
|Meghan Morrison
|Estados Unidos
|8
|Alida Opre
|Hungría
|9
|Paula Ranta
|Finlandia
|10
|Andrea Shaw
|Estados Unidos
Women’s Fitness – Open
|#
|Atleta
|País
|1
|Jaclyn Baker
|Estados Unidos
|2
|Abby Bolton
|Canadá
|3
|Anna Fomina
|Estados Unidos
|4
|Michelle Fredua-Mensah
|Reino Unido
|5
|Andrea Glass
|Estados Unidos
|6
|Sophie Gregory
|Reino Unido
|7
|Stephanie Jones
|Estados Unidos
|8
|Allison Kramer
|Estados Unidos
|9
|Samantha Radzai
|Estados Unidos
|10
|Amber Steffen
|Estados Unidos
Women’s Figure – Open
|#
|Atleta
|País
|1
|Dorethane Agathina
|Alemania
|2
|Da Jeong An
|Corea del Sur
|3
|Eileen Aviles
|Estados Unidos
|4
|Tamera Barrett
|Estados Unidos
|5
|Kristina Bodnariuk
|Rusia
|6
|Anna Borin
|Ucrania
|7
|Lauren Calderoni
|Estados Unidos
|8
|Xinyu Chen
|China
|9
|Rhea Gayle
|Reino Unido
|10
|Nicole Zenobia Graham
|Estados Unidos
|11
|Vanessa Happle
|Alemania
|12
|Ashley Howells
|Estados Unidos
|13
|Nadine Claudia Huber
|Alemania
|14
|Sachiko Ito
|Japón
|15
|Jeanne Kassel
|Alemania
|16
|Jaslynn Kyander
|Estados Unidos
|17
|Tereza Linhartova
|República Checa
|18
|Tessa Meetze
|Estados Unidos
|19
|Sarah Molina
|Estados Unidos
|20
|Lola Montez
|Canadá
|21
|Brittne Pence
|Estados Unidos
|22
|Sara Pozzer
|Italia
|23
|Dekel Quant
|Bahamas
|24
|Lena Ramsteiner
|Alemania
|25
|Jessica Reyes Padilla
|Puerto Rico
|26
|Cherish Richardson
|Estados Unidos
|27
|Natalia Soltero
|México
|28
|Missy Truscott
|Estados Unidos
|29
|Kristina Zafirova
|Eslovenia
|30
|Jennifer Zienert
|Alemania
|31
|Denise Zwinger-Tynek
|Alemania
Women’s Bikini – Open
|#
|Atleta
|País
|1
|Maria Acosta
|Venezuela
|2
|Mahsa Akbarimehr
|Estados Unidos
|3
|Iulia Baba
|Rumania
|4
|Emily Beveridge
|Canadá
|5
|Wu Bi
|China
|6
|Maureen Blanquisco
|Filipinas
|7
|Alina Bogacheva
|Kirguistán
|8
|Jordan Brannon
|Estados Unidos
|9
|Nivea Campos
|Brasil
|10
|Kate Carroll
|Nueva Zelanda
|11
|Lauralie Chapados
|Estados Unidos
|12
|Cynthia Chen
|China
|13
|Sara Choi
|Corea del Sur
|14
|Maiwenn Crausaz
|Suiza
|15
|Viktoria Csicsayova
|Hungría
|16
|Cassandra De La Rosa
|México
|17
|Aimee Delgado
|Estados Unidos
|18
|Megan D’ginto
|Estados Unidos
|19
|Marie-Eve Duchesneau
|Canadá
|20
|Ivanna Escandar
|Estados Unidos
|21
|Alessia Facchin
|Italia
|22
|Brittany Gillespie
|Estados Unidos
|23
|Jasmine Gonzalez
|Estados Unidos
|24
|Phoebe Hagan
|Reino Unido
|25
|Brittany Hamilton
|Estados Unidos
|26
|Ashley Hampton
|Estados Unidos
|27
|Reijuana Harley
|Estados Unidos
|28
|Chantal Hill
|España
|29
|Irene Iravedra
|España
|30
|Adrianna Kaczmarek
|Polonia
|31
|Ashley Kaltwasser
|Estados Unidos
|32
|Sally-Anne Kato
|Japón
|33
|Nittaya Kongthun
|Tailandia
|34
|Ashlyn Little
|Estados Unidos
|35
|Jessica Liu
|Canadá
|36
|Alice Marchisio
|Italia
|37
|Elisa Pecini
|Brasil
|38
|Reyna Perez
|México
|39
|Kerigan Pike
|Estados Unidos
|40
|Anna Setlak
|Italia
|41
|Rania Stamatiadou
|Grecia
|42
|Bruna Toigo
|Brasil
|43
|Patrizia Vaccaro
|Italia
|44
|Savannah Watchman
|Estados Unidos
|45
|Jiaqi Wei
|China
|46
|Brianna Wilson
|Canadá
Women’s Physique – Open
|#
|Atleta
|País
|1
|Natalia Abraham Coelho
|Estados Unidos
|2
|Zama Benta
|Brasil
|3
|Julia Cabarcos
|España
|4
|Silvia Cuartero Martinez
|España
|5
|Amanda De Carvalho Machado
|Estados Unidos
|6
|Lenka Ferencukova
|República Checa
|7
|Sheronica Henton
|Estados Unidos
|8
|Marika Jones
|Estados Unidos
|9
|Jessica Macedo
|Brasil
|10
|Naiana Nana
|Brasil
|11
|Trisha Pollydore
|Canadá
|12
|Autumn Swansen
|Estados Unidos
|13
|Sarah Villegas
|Estados Unidos
|14
|Marianne Von Gierke
|Chile
|15
|Brooke Walker
|Estados Unidos
|16
|Hong Yan
|China
Women’s Wellness – Open
|#
|Atleta
|País
|1
|Isabelle Aguiar
|Brasil
|2
|Elisa Alcantara
|República Dominicana
|3
|Viviane Alves Marcucci
|Brasil
|4
|Eduarda Bezerra
|Brasil
|5
|Valeria Bodanese
|Brasil
|6
|Carolina Cardoso
|Portugal
|7
|Celeste Chandler
|Canadá
|8
|Leonida Ciobu
|Moldavia
|9
|Sandra Colorado Acal
|España
|10
|Klaudia Vanessza Csuri
|Hungría
|11
|Dayse Do Valle
|Brasil
|12
|Alexis Drury
|Estados Unidos
|13
|Tatiane Farkas
|Brasil
|14
|Chery Figueroa Calix
|España
|15
|Taylor Fletcher
|Australia
|16
|Rayane Fogal
|Brasil
|17
|Franciely Kawashima Marques
|Brasil
|18
|Sabryna Lebrun
|Canadá
|19
|Yingchen Liu
|Taiwán, China
|20
|Camile Luz
|Brasil
|21
|Giselle Machado
|Brasil
|22
|Daniele Mendonca
|Brasil
|23
|Marbeli Morales Ventura
|México
|24
|Juliana Mota
|Brasil
|25
|Isabelle Nunes
|Brasil
|26
|Maria Rita Penteado
|Estados Unidos
|27
|Sara Gabriele Pereira
|España
|28
|Raeli Pereira Dias
|Brasil
|29
|Pamela Rodrigues
|Brasil
|30
|Camila Rodrigues Barreto
|Brasil
|31
|Rosemary Rodriguez
|Paraguay
|32
|Bruna Seredich
|Estados Unidos
|33
|Paula Suarez
|Colombia
|34
|Valquiria Telles Lopes
|Brasil
|35
|Danai Theodoropoulou
|Australia
|36
|Carlotta Tonelli
|Italia
|37
|Narla Vilar
|Brasil
|38
|Chelsey Warnes
|Reino Unido
|39
|Jessica Yamazaki
|Brasil
|40
|Wenqian Yang
|China
Women’s Fit Model – Open
|#
|Atleta
|País
|1
|Shealynn Burnett
|Estados Unidos
|2
|Emily Chanel
|Estados Unidos
|3
|Seojin Cheong
|Corea del Sur
|4
|Faithlyn Derla
|Estados Unidos
|5
|Svetlana Fedkina
|Estados Unidos
|6
|Julia Heinio
|Finlandia
|7
|Emma Henderson
|Estados Unidos
|8
|Jane Jones
|Estados Unidos
|9
|Alizee Juras
|Francia
|10
|Aisha Mian
|Canadá
|11
|Phuong Pearl Nguyen
|Vietnam
|12
|Gabriela Queiroz
|Estados Unidos
|13
|Carla Andrea Reyes Vargas
|Bolivia
|14
|Victoria Schmidt
|Canadá
|15
|Liz Trampas
|Estados Unidos
|16
|Hui Wu
|China
|17
|Misty Yang
|China
|18
|Alicia Young
|Estados Unidos