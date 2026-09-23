El Mr. Olympia 2026, que se llevará a cabo del 24 al 27 de septiembre en el Palms Casino Resort de Las Vegas, reunirá nuevamente a algunos de los nombres más destacados del culturismo y del fitness profesional. En esta nota podrás consultar la lista completa de participantes y atletas clasificados para el Mr. Olympia 2026, organizada por cada una de las categorías que formarán parte de la competición.

La nómina oficial contempla divisiones masculinas y femeninas, entre ellas Men’s Open, Classic Physique, Men’s Physique, 212 Bodybuilding, Bikini, Wellness, Figure, Fitness y Women’s Bodybuilding, además de Women’s Physique, Fit Model y Wheelchair Bodybuilding. Cada categoría contará con sus propios atletas clasificados, procedentes de distintos países y con diferentes recorridos dentro del circuito profesional de la IFBB Pro League.

Con la clasificación para esta edición ya cerrada y a pocas horas del inicio de las actividades oficiales, es momento de conocer quiénes serán los competidores que subirán al escenario del Olympia. A continuación, encontrarás el listado oficial completo de atletas del Mr. Olympia 2026, categoría por categoría, con el país que representa cada participante.

Estos son todos los participantes del Mr. Olympia 2026

La siguiente relación corresponde al listado oficial de competidores publicado por la IFBB Pro League para el Joe Weider’s Olympia Fitness & Performance Weekend 2026.

Men’s Bodybuilding – Open

# Atleta País 1 William Bonac Países Bajos 2 Tonio Burton Estados Unidos 3 Brandon Curry Estados Unidos 4 Sergey Danilov Rusia 5 Samson Dauda Reino Unido 6 Quinton Eriya Canadá 7 Martin Fitzwater Estados Unidos 8 Mohamed Foda Emiratos Árabes Unidos 9 Regan Grimes Canadá 10 Sasan Heirati Reino Unido 11 James Hollingshead Reino Unido 12 Jordan Hutchinson Estados Unidos 13 Edward Kargbo Emiratos Árabes Unidos 14 Michal Krizanek Eslovaquia 15 Damian Kuffel Polonia 16 Derek Lunsford Estados Unidos 17 Patrick Moore Estados Unidos 18 Chinedu Andrew Obiekea Emiratos Árabes Unidos 19 Andrea Presti Italia 20 Leandro Sencini Peres Brasil 21 Behrooz Tabani Abarghani Irán 22 Nick Walker Estados Unidos

Men’s 212 Bodybuilding – Open

# Atleta País 1 Juan Aleman México 2 Vitor Alves Porto De Oliveira Brasil 3 Radoslav Angelov Bulgaria 4 Breon Ansley Estados Unidos 5 Angel Calderon Frias España 6 Shaun Clarida Estados Unidos 7 Michael Condell Estados Unidos 8 Felipe Isaac Fierro Lobos Chile 9 Esteban Fuquene Colombia 10 Lucas Garcia Brasil 11 Cameron George Australia 12 Zhaofeng He China 13 Nihat Kaya Turquía 14 Ching Chieh Lin Taiwán, China 15 Yinka Majolagbe Reino Unido 16 Nasser Mohammad Kuwait 17 Felipe Moraes Brasil 18 Keone Pearson Estados Unidos 19 Andrey Pereira Brasil 20 Lan Xiaoshuang China 21 Naotaka Yokokawa Japón

Men’s Classic Physique – Open

# Atleta País 1 David Aguilar Rosales Estados Unidos 2 Mohammad Ali Austria 3 Abdullah Alrabiah Arabia Saudita 4 Eric Brown Jr. Estados Unidos 5 Joaquim Camps Angel España 6 Niall Darwen Reino Unido 7 Cezar Falcao Brasil 8 Diego Alejandro Galindo Garavito Colombia 9 Ethan Gohari Australia 10 Matthew Greggo Estados Unidos 11 Seungchan Hong Corea del Sur 12 Jhone Jhoninho Brasil 13 Tae Min Jung Corea del Sur 14 Fabio Junio Brasil 15 Chen Kang China 16 Murat Can Karahasanlar Turquía 17 Kyrylo Khudaiev Ucrania 18 Kai Liu China 19 Xin Liu China 20 Livingstone Livinho Brasil 21 Andrea Mammoli Italia 22 Ferran Minana Ibanez España 23 Richard Nagy Hungría 24 Rodni Nelson Nicaragua 25 Prosper Nwafor Reino Unido 26 Samuel Paquin Canadá 27 Andy Paredes Estados Unidos 28 Jaehun Park Corea del Sur 29 German Pastor España 30 Zhivko Petkov Bulgaria 31 Jordan Plantiko Estados Unidos 32 Anton Ratushnyi Estados Unidos 33 Luca Reger Alemania 34 Shuai Ren China 35 Ramon Rocha Queiroz Brasil 36 Terrence Ruffin Estados Unidos 37 Mike Sommerfeld Alemania 38 Tom Stanley Australia 39 Tomislav Strmecki Croacia 40 Paulin Tsamezeu Estados Unidos 41 Luis Roberto Valenzuela Ramos México 42 Wesley Vissers Países Bajos 43 Kellen Wilson Canadá 44 Piotr Wojtowicz Polonia 45 Gabriel Zancanelli Brasil

Men’s Physique – Open

# Atleta País 1 Navid Aalinezhad Irán 2 Carlos Asiedu Ocran Ghana 3 Erin Banks Estados Unidos 4 Diogo Basaglia Brasil 5 Ali Bilal Afganistán 6 Dallas Botchway Ghana 7 Vitor Chaves Brasil 8 Rhyan Clark Estados Unidos 9 Emerson Costa Brasil 10 Drew Cullen Estados Unidos 11 Andrei Deiu Rumania 12 Dilson Espindola Silva Brasil 13 Felix Oluwabusuyi Famuwagun China 14 Mauro Fialho España 15 Anik Ghosh India 16 Guilherme Gualberto Brasil 17 Juxian He China 18 Brandon Hendrickson Estados Unidos 19 Kyron Holden Estados Unidos 20 Emanual Hunter Estados Unidos 21 Jason Huynh Estados Unidos 22 Dan Ibrahim Estados Unidos 23 Farouq Ishimoto Japón 24 Mehdi Kabbadj Marruecos 25 Shun Kaneko Japón 26 Hossein Karimi Irán 27 Isai Kesek Indonesia 28 Talha Kilic Turquía 29 Yoon Sung Lee Corea del Sur 30 Jinbo Li China 31 Juan Manuel Gochez Estados Unidos 32 Benquil Marigny Estados Unidos 33 Francisco Martinez Paraguay 34 Ismael Martinez Dominguez México 35 Jeremiah Maxey Estados Unidos 36 Corey Morris Estados Unidos 37 Rafael Oliveira Brasil 38 Edvan Palmeira Brasil 39 Sidy Pouye España 40 Victor Ramirez Venezuela 41 Muhammad Rifqi Indonesia 42 Alexander Rogers Estados Unidos 43 Kaique Santos Brasil 44 Junpei Taguchi Japón 45 Ryan Terry Reino Unido 46 Vincius Mateus Viera Lima Brasil 47 Emile Walker Reino Unido 48 Torre Washington Estados Unidos 49 Li Xiaolong China 50 Heng Zhao China

Men’s Wheelchair – Open

# Atleta País 1 Gabriele Andriulli Italia 2 Will Anthony España 3 James Berger Estados Unidos 4 Blake Colleton Australia 5 Josue Fabiano Brasil 6 Ephraim Gudgeon Nueva Zelanda 7 Rajesh John India 8 Tory Jones Canadá 9 Antonio Matkovic Montenegro 10 Kevin Secundino Francia

Women’s Bodybuilding – Open

# Atleta País 1 Leyvina Rodrigues Barros Brasil 2 Nadia Capotosto Italia 3 Desunka Dawson Estados Unidos 4 Barbara De Freitas Moojen Brasil 5 Ashley Lynnette Jones Estados Unidos 6 Martina Lopez España 7 Meghan Morrison Estados Unidos 8 Alida Opre Hungría 9 Paula Ranta Finlandia 10 Andrea Shaw Estados Unidos

Women’s Fitness – Open

# Atleta País 1 Jaclyn Baker Estados Unidos 2 Abby Bolton Canadá 3 Anna Fomina Estados Unidos 4 Michelle Fredua-Mensah Reino Unido 5 Andrea Glass Estados Unidos 6 Sophie Gregory Reino Unido 7 Stephanie Jones Estados Unidos 8 Allison Kramer Estados Unidos 9 Samantha Radzai Estados Unidos 10 Amber Steffen Estados Unidos

Women’s Figure – Open

# Atleta País 1 Dorethane Agathina Alemania 2 Da Jeong An Corea del Sur 3 Eileen Aviles Estados Unidos 4 Tamera Barrett Estados Unidos 5 Kristina Bodnariuk Rusia 6 Anna Borin Ucrania 7 Lauren Calderoni Estados Unidos 8 Xinyu Chen China 9 Rhea Gayle Reino Unido 10 Nicole Zenobia Graham Estados Unidos 11 Vanessa Happle Alemania 12 Ashley Howells Estados Unidos 13 Nadine Claudia Huber Alemania 14 Sachiko Ito Japón 15 Jeanne Kassel Alemania 16 Jaslynn Kyander Estados Unidos 17 Tereza Linhartova República Checa 18 Tessa Meetze Estados Unidos 19 Sarah Molina Estados Unidos 20 Lola Montez Canadá 21 Brittne Pence Estados Unidos 22 Sara Pozzer Italia 23 Dekel Quant Bahamas 24 Lena Ramsteiner Alemania 25 Jessica Reyes Padilla Puerto Rico 26 Cherish Richardson Estados Unidos 27 Natalia Soltero México 28 Missy Truscott Estados Unidos 29 Kristina Zafirova Eslovenia 30 Jennifer Zienert Alemania 31 Denise Zwinger-Tynek Alemania

Women’s Bikini – Open

# Atleta País 1 Maria Acosta Venezuela 2 Mahsa Akbarimehr Estados Unidos 3 Iulia Baba Rumania 4 Emily Beveridge Canadá 5 Wu Bi China 6 Maureen Blanquisco Filipinas 7 Alina Bogacheva Kirguistán 8 Jordan Brannon Estados Unidos 9 Nivea Campos Brasil 10 Kate Carroll Nueva Zelanda 11 Lauralie Chapados Estados Unidos 12 Cynthia Chen China 13 Sara Choi Corea del Sur 14 Maiwenn Crausaz Suiza 15 Viktoria Csicsayova Hungría 16 Cassandra De La Rosa México 17 Aimee Delgado Estados Unidos 18 Megan D’ginto Estados Unidos 19 Marie-Eve Duchesneau Canadá 20 Ivanna Escandar Estados Unidos 21 Alessia Facchin Italia 22 Brittany Gillespie Estados Unidos 23 Jasmine Gonzalez Estados Unidos 24 Phoebe Hagan Reino Unido 25 Brittany Hamilton Estados Unidos 26 Ashley Hampton Estados Unidos 27 Reijuana Harley Estados Unidos 28 Chantal Hill España 29 Irene Iravedra España 30 Adrianna Kaczmarek Polonia 31 Ashley Kaltwasser Estados Unidos 32 Sally-Anne Kato Japón 33 Nittaya Kongthun Tailandia 34 Ashlyn Little Estados Unidos 35 Jessica Liu Canadá 36 Alice Marchisio Italia 37 Elisa Pecini Brasil 38 Reyna Perez México 39 Kerigan Pike Estados Unidos 40 Anna Setlak Italia 41 Rania Stamatiadou Grecia 42 Bruna Toigo Brasil 43 Patrizia Vaccaro Italia 44 Savannah Watchman Estados Unidos 45 Jiaqi Wei China 46 Brianna Wilson Canadá

Women’s Physique – Open

# Atleta País 1 Natalia Abraham Coelho Estados Unidos 2 Zama Benta Brasil 3 Julia Cabarcos España 4 Silvia Cuartero Martinez España 5 Amanda De Carvalho Machado Estados Unidos 6 Lenka Ferencukova República Checa 7 Sheronica Henton Estados Unidos 8 Marika Jones Estados Unidos 9 Jessica Macedo Brasil 10 Naiana Nana Brasil 11 Trisha Pollydore Canadá 12 Autumn Swansen Estados Unidos 13 Sarah Villegas Estados Unidos 14 Marianne Von Gierke Chile 15 Brooke Walker Estados Unidos 16 Hong Yan China

Women’s Wellness – Open

# Atleta País 1 Isabelle Aguiar Brasil 2 Elisa Alcantara República Dominicana 3 Viviane Alves Marcucci Brasil 4 Eduarda Bezerra Brasil 5 Valeria Bodanese Brasil 6 Carolina Cardoso Portugal 7 Celeste Chandler Canadá 8 Leonida Ciobu Moldavia 9 Sandra Colorado Acal España 10 Klaudia Vanessza Csuri Hungría 11 Dayse Do Valle Brasil 12 Alexis Drury Estados Unidos 13 Tatiane Farkas Brasil 14 Chery Figueroa Calix España 15 Taylor Fletcher Australia 16 Rayane Fogal Brasil 17 Franciely Kawashima Marques Brasil 18 Sabryna Lebrun Canadá 19 Yingchen Liu Taiwán, China 20 Camile Luz Brasil 21 Giselle Machado Brasil 22 Daniele Mendonca Brasil 23 Marbeli Morales Ventura México 24 Juliana Mota Brasil 25 Isabelle Nunes Brasil 26 Maria Rita Penteado Estados Unidos 27 Sara Gabriele Pereira España 28 Raeli Pereira Dias Brasil 29 Pamela Rodrigues Brasil 30 Camila Rodrigues Barreto Brasil 31 Rosemary Rodriguez Paraguay 32 Bruna Seredich Estados Unidos 33 Paula Suarez Colombia 34 Valquiria Telles Lopes Brasil 35 Danai Theodoropoulou Australia 36 Carlotta Tonelli Italia 37 Narla Vilar Brasil 38 Chelsey Warnes Reino Unido 39 Jessica Yamazaki Brasil 40 Wenqian Yang China

Women’s Fit Model – Open

# Atleta País 1 Shealynn Burnett Estados Unidos 2 Emily Chanel Estados Unidos 3 Seojin Cheong Corea del Sur 4 Faithlyn Derla Estados Unidos 5 Svetlana Fedkina Estados Unidos 6 Julia Heinio Finlandia 7 Emma Henderson Estados Unidos 8 Jane Jones Estados Unidos 9 Alizee Juras Francia 10 Aisha Mian Canadá 11 Phuong Pearl Nguyen Vietnam 12 Gabriela Queiroz Estados Unidos 13 Carla Andrea Reyes Vargas Bolivia 14 Victoria Schmidt Canadá 15 Liz Trampas Estados Unidos 16 Hui Wu China 17 Misty Yang China 18 Alicia Young Estados Unidos