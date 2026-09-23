Revisa esta nota para que leas la lista completa de participantes y atletas clasificados por categoría del Mr. Olympia 2026. (Foto: @dereklunsford_ / @arnoldsports / Instagram y Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que leas la lista completa de participantes y atletas clasificados por categoría del Mr. Olympia 2026. (Foto: @dereklunsford_ / @arnoldsports / Instagram y Composición Canva - Mag)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

El Mr. Olympia 2026, que se llevará a cabo del 24 al 27 de septiembre en el Palms Casino Resort de Las Vegas, reunirá nuevamente a algunos de los nombres más destacados del culturismo y del fitness profesional. En esta nota podrás consultar la lista completa de participantes y atletas clasificados para el Mr. Olympia 2026, organizada por cada una de las categorías que formarán parte de la competición.

La nómina oficial contempla divisiones masculinas y femeninas, entre ellas Men’s Open, Classic Physique, Men’s Physique, 212 Bodybuilding, Bikini, Wellness, Figure, Fitness y Women’s Bodybuilding, además de Women’s Physique, Fit Model y Wheelchair Bodybuilding. Cada categoría contará con sus propios atletas clasificados, procedentes de distintos países y con diferentes recorridos dentro del circuito profesional de la IFBB Pro League.

Con la clasificación para esta edición ya cerrada y a pocas horas del inicio de las actividades oficiales, es momento de conocer quiénes serán los competidores que subirán al escenario del Olympia. A continuación, encontrarás el listado oficial completo de atletas del Mr. Olympia 2026, categoría por categoría, con el país que representa cada participante.

Estos son todos los participantes del Mr. Olympia 2026

La siguiente relación corresponde al listado oficial de competidores publicado por la IFBB Pro League para el Joe Weider’s Olympia Fitness & Performance Weekend 2026.

Men’s Bodybuilding – Open

#AtletaPaís
1William BonacPaíses Bajos
2Tonio BurtonEstados Unidos
3Brandon CurryEstados Unidos
4Sergey DanilovRusia
5Samson DaudaReino Unido
6Quinton EriyaCanadá
7Martin FitzwaterEstados Unidos
8Mohamed FodaEmiratos Árabes Unidos
9Regan GrimesCanadá
10Sasan HeiratiReino Unido
11James HollingsheadReino Unido
12Jordan HutchinsonEstados Unidos
13Edward KargboEmiratos Árabes Unidos
14Michal KrizanekEslovaquia
15Damian KuffelPolonia
16Derek LunsfordEstados Unidos
17Patrick MooreEstados Unidos
18Chinedu Andrew ObiekeaEmiratos Árabes Unidos
19Andrea PrestiItalia
20Leandro Sencini PeresBrasil
21Behrooz Tabani AbarghaniIrán
22Nick WalkerEstados Unidos

Men’s 212 Bodybuilding – Open

#AtletaPaís
1Juan AlemanMéxico
2Vitor Alves Porto De OliveiraBrasil
3Radoslav AngelovBulgaria
4Breon AnsleyEstados Unidos
5Angel Calderon FriasEspaña
6Shaun ClaridaEstados Unidos
7Michael CondellEstados Unidos
8Felipe Isaac Fierro LobosChile
9Esteban FuqueneColombia
10Lucas GarciaBrasil
11Cameron GeorgeAustralia
12Zhaofeng HeChina
13Nihat KayaTurquía
14Ching Chieh LinTaiwán, China
15Yinka MajolagbeReino Unido
16Nasser MohammadKuwait
17Felipe MoraesBrasil
18Keone PearsonEstados Unidos
19Andrey PereiraBrasil
20Lan XiaoshuangChina
21Naotaka YokokawaJapón

Men’s Classic Physique – Open

#AtletaPaís
1David Aguilar RosalesEstados Unidos
2Mohammad AliAustria
3Abdullah AlrabiahArabia Saudita
4Eric Brown Jr.Estados Unidos
5Joaquim Camps AngelEspaña
6Niall DarwenReino Unido
7Cezar FalcaoBrasil
8Diego Alejandro Galindo GaravitoColombia
9Ethan GohariAustralia
10Matthew GreggoEstados Unidos
11Seungchan HongCorea del Sur
12Jhone JhoninhoBrasil
13Tae Min JungCorea del Sur
14Fabio JunioBrasil
15Chen KangChina
16Murat Can KarahasanlarTurquía
17Kyrylo KhudaievUcrania
18Kai LiuChina
19Xin LiuChina
20Livingstone LivinhoBrasil
21Andrea MammoliItalia
22Ferran Minana IbanezEspaña
23Richard NagyHungría
24Rodni NelsonNicaragua
25Prosper NwaforReino Unido
26Samuel PaquinCanadá
27Andy ParedesEstados Unidos
28Jaehun ParkCorea del Sur
29German PastorEspaña
30Zhivko PetkovBulgaria
31Jordan PlantikoEstados Unidos
32Anton RatushnyiEstados Unidos
33Luca RegerAlemania
34Shuai RenChina
35Ramon Rocha QueirozBrasil
36Terrence RuffinEstados Unidos
37Mike SommerfeldAlemania
38Tom StanleyAustralia
39Tomislav StrmeckiCroacia
40Paulin TsamezeuEstados Unidos
41Luis Roberto Valenzuela RamosMéxico
42Wesley VissersPaíses Bajos
43Kellen WilsonCanadá
44Piotr WojtowiczPolonia
45Gabriel ZancanelliBrasil

Men’s Physique – Open

#AtletaPaís
1Navid AalinezhadIrán
2Carlos Asiedu OcranGhana
3Erin BanksEstados Unidos
4Diogo BasagliaBrasil
5Ali BilalAfganistán
6Dallas BotchwayGhana
7Vitor ChavesBrasil
8Rhyan ClarkEstados Unidos
9Emerson CostaBrasil
10Drew CullenEstados Unidos
11Andrei DeiuRumania
12Dilson Espindola SilvaBrasil
13Felix Oluwabusuyi FamuwagunChina
14Mauro FialhoEspaña
15Anik GhoshIndia
16Guilherme GualbertoBrasil
17Juxian HeChina
18Brandon HendricksonEstados Unidos
19Kyron HoldenEstados Unidos
20Emanual HunterEstados Unidos
21Jason HuynhEstados Unidos
22Dan IbrahimEstados Unidos
23Farouq IshimotoJapón
24Mehdi KabbadjMarruecos
25Shun KanekoJapón
26Hossein KarimiIrán
27Isai KesekIndonesia
28Talha KilicTurquía
29Yoon Sung LeeCorea del Sur
30Jinbo LiChina
31Juan Manuel GochezEstados Unidos
32Benquil MarignyEstados Unidos
33Francisco MartinezParaguay
34Ismael Martinez DominguezMéxico
35Jeremiah MaxeyEstados Unidos
36Corey MorrisEstados Unidos
37Rafael OliveiraBrasil
38Edvan PalmeiraBrasil
39Sidy PouyeEspaña
40Victor RamirezVenezuela
41Muhammad RifqiIndonesia
42Alexander RogersEstados Unidos
43Kaique SantosBrasil
44Junpei TaguchiJapón
45Ryan TerryReino Unido
46Vincius Mateus Viera LimaBrasil
47Emile WalkerReino Unido
48Torre WashingtonEstados Unidos
49Li XiaolongChina
50Heng ZhaoChina

Men’s Wheelchair – Open

#AtletaPaís
1Gabriele AndriulliItalia
2Will AnthonyEspaña
3James BergerEstados Unidos
4Blake ColletonAustralia
5Josue FabianoBrasil
6Ephraim GudgeonNueva Zelanda
7Rajesh JohnIndia
8Tory JonesCanadá
9Antonio MatkovicMontenegro
10Kevin SecundinoFrancia

Women’s Bodybuilding – Open

#AtletaPaís
1Leyvina Rodrigues BarrosBrasil
2Nadia CapotostoItalia
3Desunka DawsonEstados Unidos
4Barbara De Freitas MoojenBrasil
5Ashley Lynnette JonesEstados Unidos
6Martina LopezEspaña
7Meghan MorrisonEstados Unidos
8Alida OpreHungría
9Paula RantaFinlandia
10Andrea ShawEstados Unidos

Women’s Fitness – Open

#AtletaPaís
1Jaclyn BakerEstados Unidos
2Abby BoltonCanadá
3Anna FominaEstados Unidos
4Michelle Fredua-MensahReino Unido
5Andrea GlassEstados Unidos
6Sophie GregoryReino Unido
7Stephanie JonesEstados Unidos
8Allison KramerEstados Unidos
9Samantha RadzaiEstados Unidos
10Amber SteffenEstados Unidos

Women’s Figure – Open

#AtletaPaís
1Dorethane AgathinaAlemania
2Da Jeong AnCorea del Sur
3Eileen AvilesEstados Unidos
4Tamera BarrettEstados Unidos
5Kristina BodnariukRusia
6Anna BorinUcrania
7Lauren CalderoniEstados Unidos
8Xinyu ChenChina
9Rhea GayleReino Unido
10Nicole Zenobia GrahamEstados Unidos
11Vanessa HappleAlemania
12Ashley HowellsEstados Unidos
13Nadine Claudia HuberAlemania
14Sachiko ItoJapón
15Jeanne KasselAlemania
16Jaslynn KyanderEstados Unidos
17Tereza LinhartovaRepública Checa
18Tessa MeetzeEstados Unidos
19Sarah MolinaEstados Unidos
20Lola MontezCanadá
21Brittne PenceEstados Unidos
22Sara PozzerItalia
23Dekel QuantBahamas
24Lena RamsteinerAlemania
25Jessica Reyes PadillaPuerto Rico
26Cherish RichardsonEstados Unidos
27Natalia SolteroMéxico
28Missy TruscottEstados Unidos
29Kristina ZafirovaEslovenia
30Jennifer ZienertAlemania
31Denise Zwinger-TynekAlemania

Women’s Bikini – Open

#AtletaPaís
1Maria AcostaVenezuela
2Mahsa AkbarimehrEstados Unidos
3Iulia BabaRumania
4Emily BeveridgeCanadá
5Wu BiChina
6Maureen BlanquiscoFilipinas
7Alina BogachevaKirguistán
8Jordan BrannonEstados Unidos
9Nivea CamposBrasil
10Kate CarrollNueva Zelanda
11Lauralie ChapadosEstados Unidos
12Cynthia ChenChina
13Sara ChoiCorea del Sur
14Maiwenn CrausazSuiza
15Viktoria CsicsayovaHungría
16Cassandra De La RosaMéxico
17Aimee DelgadoEstados Unidos
18Megan D’gintoEstados Unidos
19Marie-Eve DuchesneauCanadá
20Ivanna EscandarEstados Unidos
21Alessia FacchinItalia
22Brittany GillespieEstados Unidos
23Jasmine GonzalezEstados Unidos
24Phoebe HaganReino Unido
25Brittany HamiltonEstados Unidos
26Ashley HamptonEstados Unidos
27Reijuana HarleyEstados Unidos
28Chantal HillEspaña
29Irene IravedraEspaña
30Adrianna KaczmarekPolonia
31Ashley KaltwasserEstados Unidos
32Sally-Anne KatoJapón
33Nittaya KongthunTailandia
34Ashlyn LittleEstados Unidos
35Jessica LiuCanadá
36Alice MarchisioItalia
37Elisa PeciniBrasil
38Reyna PerezMéxico
39Kerigan PikeEstados Unidos
40Anna SetlakItalia
41Rania StamatiadouGrecia
42Bruna ToigoBrasil
43Patrizia VaccaroItalia
44Savannah WatchmanEstados Unidos
45Jiaqi WeiChina
46Brianna WilsonCanadá

Women’s Physique – Open

#AtletaPaís
1Natalia Abraham CoelhoEstados Unidos
2Zama BentaBrasil
3Julia CabarcosEspaña
4Silvia Cuartero MartinezEspaña
5Amanda De Carvalho MachadoEstados Unidos
6Lenka FerencukovaRepública Checa
7Sheronica HentonEstados Unidos
8Marika JonesEstados Unidos
9Jessica MacedoBrasil
10Naiana NanaBrasil
11Trisha PollydoreCanadá
12Autumn SwansenEstados Unidos
13Sarah VillegasEstados Unidos
14Marianne Von GierkeChile
15Brooke WalkerEstados Unidos
16Hong YanChina

Women’s Wellness – Open

#AtletaPaís
1Isabelle AguiarBrasil
2Elisa AlcantaraRepública Dominicana
3Viviane Alves MarcucciBrasil
4Eduarda BezerraBrasil
5Valeria BodaneseBrasil
6Carolina CardosoPortugal
7Celeste ChandlerCanadá
8Leonida CiobuMoldavia
9Sandra Colorado AcalEspaña
10Klaudia Vanessza CsuriHungría
11Dayse Do ValleBrasil
12Alexis DruryEstados Unidos
13Tatiane FarkasBrasil
14Chery Figueroa CalixEspaña
15Taylor FletcherAustralia
16Rayane FogalBrasil
17Franciely Kawashima MarquesBrasil
18Sabryna LebrunCanadá
19Yingchen LiuTaiwán, China
20Camile LuzBrasil
21Giselle MachadoBrasil
22Daniele MendoncaBrasil
23Marbeli Morales VenturaMéxico
24Juliana MotaBrasil
25Isabelle NunesBrasil
26Maria Rita PenteadoEstados Unidos
27Sara Gabriele PereiraEspaña
28Raeli Pereira DiasBrasil
29Pamela RodriguesBrasil
30Camila Rodrigues BarretoBrasil
31Rosemary RodriguezParaguay
32Bruna SeredichEstados Unidos
33Paula SuarezColombia
34Valquiria Telles LopesBrasil
35Danai TheodoropoulouAustralia
36Carlotta TonelliItalia
37Narla VilarBrasil
38Chelsey WarnesReino Unido
39Jessica YamazakiBrasil
40Wenqian YangChina

Women’s Fit Model – Open

#AtletaPaís
1Shealynn BurnettEstados Unidos
2Emily ChanelEstados Unidos
3Seojin CheongCorea del Sur
4Faithlyn DerlaEstados Unidos
5Svetlana FedkinaEstados Unidos
6Julia HeinioFinlandia
7Emma HendersonEstados Unidos
8Jane JonesEstados Unidos
9Alizee JurasFrancia
10Aisha MianCanadá
11Phuong Pearl NguyenVietnam
12Gabriela QueirozEstados Unidos
13Carla Andrea Reyes VargasBolivia
14Victoria SchmidtCanadá
15Liz TrampasEstados Unidos
16Hui WuChina
17Misty YangChina
18Alicia YoungEstados Unidos
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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