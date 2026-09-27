Los MTV Video Music Awards 2026 regresan este domingo 27 de septiembre con una ceremonia de premios en vivo desde Los Ángeles que reunirá a algunas de las figuras más seguidas de la música pop. Para la audiencia hispana en Estados Unidos y el público de México, los VMAs podrán verse online a través de Pluto TV, además de otras alternativas oficiales. La gala comenzará a las 7:30 p. m. ET (Hora del Este) de EE. UU., un horario clave para quienes siguen el evento desde Miami, Nueva York, Texas y California. La transmisión tendrá una duración estimada de dos horas.

Los premios contarán con Snoop Dogg como conductor y se realizarán en el Peacock Theater de Los Ángeles, California. La programación anunciada incluye a Madonna, Taylor Swift y Fuerza Regida entre los nombres destacados de esta edición, que marca la 43.ª entrega de los MTV VMAs. Para México, el horario oficial de inicio es a las 5:30 p. m., hora del centro; mientras que en la franja del Pacífico mexicano arrancará a las 4:30 p. m.

Para el público latino que vive en Estados Unidos, el inicio será a las 7:30 p. m. ET, 6:30 p. m. CT y 4:30 p. m. PT. Pluto TV confirmó que ofrecerá el especial en vivo sin costo en su plataforma, mientras que Paramount+ y el canal MTV también figuran entre las vías oficiales de transmisión. Es recomendable ingresar con algunos minutos de anticipación, ya que la señal puede incluir alfombra roja, previa o programación especial antes de la ceremonia.

Consulte el horario oficial y la lista de canales de televisión que transmiten en vivo los MTV Video Music Awards 2026 en México. Guía completa con la programación por cable y las opciones disponibles para seguir la alfombra roja y la gala de premiación hoy. | Crédito MTV / Facebook / Composición Mag

Fecha, hora y sede de los MTV Video Music Awards 2026

Los MTV Video Music Awards 2026 se celebran hoy, domingo 27 de septiembre, desde el Peacock Theater de Los Ángeles, California. La ceremonia principal está prevista de 7:30 p. m. a 9:30 p. m. en la hora del Este de Estados Unidos, equivalente a las 5:30 p. m. a 7:30 p. m. en el centro de México.

Ubicación Hora de inicio Nueva York, Miami y Washington D. C. (ET) 7:30 p. m. Houston, Dallas y Chicago (CT) 6:30 p. m. Ciudad de México (hora del centro) 5:30 p. m. Los Ángeles, Las Vegas y costa oeste de EE. UU. (PT) 4:30 p. m. Tijuana y noroeste de México (PT) 4:30 p. m.

Cómo ver los MTV VMAs 2026 por Pluto TV

Pluto TV transmitirá los MTV VMAs 2026 en vivo para el público de México. La emisión inicia a las 5:30 p. m., horario del centro de México, este domingo 27 de septiembre; no requiere una suscripción de pago, pues Pluto TV opera como un servicio de televisión y streaming gratuito.

Para ver los premios por Pluto TV, entra desde el navegador a la versión de Latinoamérica de la plataforma o abre la aplicación en tu celular, smart TV, tablet o dispositivo de streaming. Luego, utiliza el buscador interno con términos como “MTV VMAs”, “MTV Video Music Awards” o “MTV”, y selecciona la señal o especial en vivo habilitado para tu ubicación. Pluto TV recomienda revisar el catálogo local, ya que la disponibilidad de canales puede depender del territorio.

Desde Estados Unidos, la programación de Pluto TV puede diferir de la que se muestra en México o América Latina. Si la señal específica de los VMAs no aparece en tu cuenta o aplicación, no significa necesariamente que no exista transmisión: revisa las opciones de MTV y los especiales en vivo de la versión estadounidense, o utiliza alguna de las alternativas oficiales disponibles en tu mercado. La confirmación verificada de Pluto TV para México corresponde a la transmisión gratuita desde las 5:30 p. m.

Otras opciones oficiales para ver los MTV VMAs 2026

Además de Pluto TV, Paramount+ figura como una plataforma oficial para seguir la ceremonia en México en vivo y la retransmisión para Latinoamérica y España estará disponibles en Paramount+ desde el lunes 28 de septiembre; por ello, es importante verificar la programación de tu cuenta y país antes de la hora del evento.

El canal MTV en televisión de paga también transmitirá la gala en vivo en Latinoamérica. Si tienes un paquete de cable, satélite o streaming que incluya MTV, consulta la guía de tu proveedor para conocer el número del canal y la hora exacta asignada en tu ciudad. La señal del mencionado canal depende de proveedores de TV participantes; asimismo, parte de su catálogo puede encontrarse en Paramount+ y Pluto TV.

En Estados Unidos, la ceremonia está anunciada para emitirse en vivo a las 7:30 p. m. ET desde Los Ángeles. El público hispano puede seguirla según las condiciones de acceso, idioma y disponibilidad regional que ofrezcan sus plataformas oficiales o su proveedor de TV. Para evitar enlaces no autorizados, prioriza Pluto TV, Paramount+, MTV o la guía de canales de tu operador.