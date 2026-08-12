El eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto de 2026 podrá seguirse también por internet gracias a la cobertura especial de la NASA. La agencia espacial transmitirá en vivo el fenómeno desde las 1:15 p. m. EDT (17:15 UTC), con imágenes desde distintos puntos de la trayectoria, vistas de telescopios y la participación de especialistas. La señal podrá verse gratis a través de NASA+, YouTube y otras plataformas digitales.

La cobertura será especialmente útil para quienes no se encuentren dentro de la franja de totalidad. En España, donde el eclipse será total en buena parte del norte y este del país, la retransmisión permitirá seguir el fenómeno incluso desde ciudades donde solo se verá de forma parcial. En Estados Unidos, por su parte, el eclipse será parcial, pero podrá observarse la evolución del evento a través de la señal internacional de NASA.

NASA TV EN VIVO: ¿dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto?

La NASA ofrecerá la transmisión oficial del eclipse a través de NASA+, su plataforma gratuita de streaming, y mediante sus principales canales digitales.

La cobertura comenzará a las 1:15 p. m. EDT, equivalente a las 17:15 UTC. La agencia ha confirmado que la señal incluirá imágenes del eclipse desde diferentes lugares de la trayectoria, además de entrevistas con expertos y contenido científico relacionado con el fenómeno.

Puedes acceder a la cobertura oficial de NASA desde aquí:

También puedes acceder directamente a NASA+:

La página oficial de NASA Live confirma actualmente que la cobertura del eclipse estará disponible en NASA+, YouTube, Netflix, X y Amazon Prime.

¿A qué hora comienza la transmisión de NASA+?

La cobertura especial de NASA comienza a las 1:15 p. m. EDT del miércoles 12 de agosto.

Estos son algunos horarios de referencia:

Ciudades de Estados Unidos Horarios Nueva York 1:15 p. m. Washington D.C. 1:15 p. m. Miami 1:15 p. m. Chicago 12:15 p. m. Denver 11:15 a. m. Los Ángeles 10:15 a. m. Anchorage 9:15 a. m. Madrid 7:15 p. m. Canarias 6:15 p. m.

El horario de 7:15 p. m. en España peninsular corresponde al comienzo de la retransmisión, no al momento de la totalidad. La fase total llegará más tarde en las zonas españolas situadas dentro de la trayectoria.

¿A qué hora será la totalidad del eclipse en España?

La retransmisión de NASA comenzará antes de que llegue la totalidad a España. Esto permitirá seguir la evolución del fenómeno y después observar las imágenes correspondientes a la fase máxima.

En algunas de las principales ciudades españolas dentro de la trayectoria, la totalidad se producirá aproximadamente en estos horarios:

Ciudad Momento aproximado de la totalidad León 8:28 p. m. Burgos 8:29 p. m. Zaragoza 8:29 p. m. Valencia 8:32 p. m.

Los horarios son locales y pueden variar ligeramente según el punto exacto de observación. La trayectoria de totalidad atraviesa partes de España, mientras que otras ciudades del país experimentarán un eclipse parcial.

NASA señala que el eclipse total será visible en España, Islandia, Groenlandia, Rusia y una pequeña zona de Portugal, mientras que otras regiones, incluido Estados Unidos, tendrán un eclipse parcial.

¿Cómo ver el eclipse solar en vivo desde Estados Unidos?

Los espectadores en Estados Unidos podrán conectarse a NASA+ aunque no estén dentro de la franja de totalidad.

El eclipse del 12 de agosto será parcial en Estados Unidos, con zonas de visibilidad que se extienden desde Alaska hasta Carolina del Norte. Por eso, ciudades como Nueva York, Boston y Washington D.C. no experimentarán la oscuridad propia de un eclipse total.

La retransmisión de NASA permite, sin embargo, seguir las imágenes de la totalidad desde otros puntos del planeta.

Por ejemplo, en Nueva York el eclipse comenzará alrededor de la 1:07 p. m., alcanzará su máximo a las 1:54 p. m. y terminará aproximadamente a las 2:38 p. m. La ocultación será parcial.

Por eso, para los espectadores estadounidenses que quieran ver la totalidad, NASA+ será una alternativa especialmente importante.

¿Qué ofrecerá NASA+ durante el eclipse?

La cobertura preparada por NASA no se limitará a una única cámara apuntando al Sol.

La agencia ha anunciado una transmisión con:

Imágenes del eclipse desde diferentes puntos de la trayectoria.

Vistas obtenidas mediante telescopios.

Imágenes captadas desde aeronaves de gran altitud WB-57.

Entrevistas con especialistas.

Explicaciones científicas sobre el eclipse y sus efectos.

Seguimiento del fenómeno mientras la sombra de la Luna atraviesa distintas regiones.

La presencia de las aeronaves WB-57 es uno de los elementos más interesantes de la cobertura. NASA utilizará estos aviones para obtener observaciones desde gran altura y estudiar diferentes aspectos del eclipse.

¿NASA TV sigue existiendo?

Sí, pero hay una precisión importante.

La expresión “NASA TV EN VIVO” continúa siendo utilizada por muchos usuarios para buscar las transmisiones de la agencia, pero la forma actual de seguir sus coberturas digitales es principalmente NASA+ y NASA Live.

NASA presenta NASA+ como su servicio gratuito de streaming para programación en directo y contenidos originales. La plataforma no requiere una suscripción de pago y está disponible en navegadores, teléfonos y diferentes dispositivos de streaming.

Por eso, para el eclipse de este 12 de agosto, la opción recomendada es acceder directamente a la página de NASA Live o a NASA+.

¿Cómo ver NASA+ gratis desde el celular, computadora o Smart TV?

NASA+ puede utilizarse desde diferentes dispositivos.

Computadora

Desde una PC o portátil basta con acceder a la plataforma de NASA+ o a la página NASA Live y seleccionar la cobertura del eclipse.

Celular o tablet

La aplicación oficial de NASA permite acceder a NASA+ desde dispositivos con iOS y Android.

Smart TV y dispositivos de streaming

NASA+ también está disponible en dispositivos y plataformas como Roku, Apple TV y Fire TV.

Además, NASA distribuye parte de su programación mediante plataformas de terceros. La disponibilidad concreta puede variar según el servicio y el país.

¿Se puede ver el eclipse por YouTube?

Sí. NASA ha confirmado que la cobertura del eclipse también estará disponible en su canal oficial de YouTube. La página NASA Live incluye actualmente YouTube entre las plataformas donde podrá seguirse la transmisión.

Esto supone una alternativa práctica para quienes prefieran no utilizar NASA+.

¿NASA+ es gratis?

Sí. NASA+ es un servicio gratuito y sin anuncios comerciales, y no exige una suscripción de pago para acceder a sus contenidos. NASA indica que su plataforma ofrece programación en directo, documentales y otros contenidos originales.

No obstante, si se accede a contenidos de NASA mediante determinados servicios de terceros, podrían existir requisitos propios de esas plataformas.

¿Se podrá ver el eclipse desde España aunque esté nublado?

Sí. Una de las principales ventajas de la transmisión de NASA es que permite seguir el fenómeno aunque las condiciones meteorológicas no sean favorables en el lugar donde se encuentre el espectador.

En España, además, la totalidad ocurrirá cerca del atardecer en buena parte de la trayectoria, por lo que la nubosidad o un horizonte poco despejado pueden dificultar la observación directa. La señal online permite seguir las imágenes captadas en otros puntos del recorrido.

¿Es seguro mirar el eclipse directamente?

Durante las fases parciales no se debe mirar directamente al Sol sin protección solar especializada. NASA recomienda utilizar gafas de eclipse o un visor solar seguro durante las fases en las que la Luna no cubre completamente el disco solar.

Durante la breve fase de totalidad, únicamente las personas que se encuentren realmente dentro de la franja de totalidad pueden retirar temporalmente la protección cuando la Luna haya cubierto por completo la brillante superficie solar. En cuanto reaparezca la luz directa del Sol, deben volver a utilizarse las gafas de eclipse.

Para quienes prefieran evitar cualquier riesgo, seguir la retransmisión de NASA+ es una alternativa segura.

TL;DR

NASA transmitirá en vivo el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 desde las 1:15 p. m. EDT (17:15 UTC). La cobertura estará disponible gratis mediante NASA+, NASA Live y YouTube, además de otras plataformas digitales confirmadas por la agencia. En España, la transmisión comenzará a las 7:15 p. m., antes de que la totalidad alcance varias zonas del país alrededor de las 8:30 p. m. En Estados Unidos, donde el eclipse será parcial, NASA+ permitirá seguir las imágenes de la totalidad desde otros puntos de la trayectoria.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre NASA + EN VIVO y el eclipse del 12 de agosto

¿A qué hora empieza NASA+ a transmitir el eclipse?

La cobertura comienza a las 1:15 p. m. EDT del miércoles 12 de agosto de 2026, equivalente a las 17:15 UTC.

¿A qué hora empieza la transmisión en España?

En la España peninsular, la transmisión comienza a las 7:15 p. m.. En Canarias, el inicio corresponde a las 6:15 p. m.

¿Dónde puedo ver NASA TV EN VIVO?

La cobertura puede seguirse desde NASA Live, NASA+, YouTube y otras plataformas digitales que NASA ha confirmado para el evento.

¿NASA+ es gratis?

Sí. NASA+ es gratuito y no requiere una suscripción de pago.

¿Puedo ver NASA+ desde Estados Unidos?

Sí. NASA+ ofrece acceso a la programación en directo de la agencia y permite seguir la cobertura del eclipse aunque el lugar donde se encuentre el espectador solo tenga un eclipse parcial.

¿Puedo ver el eclipse desde España por NASA+?

Sí. NASA transmitirá el eclipse en vivo y España forma parte de la franja donde se producirá la totalidad.

¿El eclipse será total en Nueva York?

No. Nueva York tendrá un eclipse solar parcial. El máximo se producirá aproximadamente a las 1:54 p. m. hora local.

¿Qué ciudades de España podrán ver el eclipse total?

La totalidad atravesará distintas zonas del norte y este de España. Entre las ciudades que se encuentran próximas o dentro de la trayectoria están León, Burgos, Zaragoza y Valencia, aunque la duración y las circunstancias exactas dependen de la ubicación concreta del observador.

¿Puedo ver la transmisión sin registrarme en NASA+?

NASA describe NASA+ como un servicio gratuito que no requiere suscripción de pago. El acceso puede realizarse desde la web y dispositivos compatibles.

¿Qué pasa si no puedo ver el eclipse en directo?

La plataforma NASA+ ofrece contenidos bajo demanda, mientras que NASA también distribuye sus coberturas mediante sus canales digitales. La disponibilidad de la repetición puede depender de la plataforma utilizada.

NASA transmitirá en vivo el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 desde las 1:15 p. m. EDT. La señal podrá seguirse a través de NASA+, NASA Live, YouTube, Netflix, X y Amazon Prime. En España, la emisión comenzará a las 7:15 p. m., mientras que la totalidad llegará a León a las 8:28 p. m., Zaragoza a las 8:29 p. m. y Valencia a las 8:32 p. m. En Estados Unidos el eclipse será parcial, pero la transmisión permitirá seguir la fase total desde otros lugares de la trayectoria. (VIDEO: NASA / YouTube)