Este sábado 16 de mayo, el Intuit Dome de Inglewood en California, será el escenario de una cartelera de MMA imperdible. Ronda Rousey hará su regreso al octágono contra Gina Carano, en un combate que no es válido por ningún cinturón pero que tiene el condimento de ver en acción a una de las mejores peleadoras de MMA en los inicios de la división femenina de la UFC. Aquí te dejo con todos los detalles para seguirlo a través del streaming de Netflix.
¿Dónde ver Netflix EN VIVO, Ronda Rousey vs. Gina Carano EN DIRECTO en USA, Puerto Rico y el resto del mundo?
Todos los eventos en directo de Netflix están incluidos en todos los planes, incluido el evento Ronda Rousey vs. Gina Carano EN DIRECTO, dependiendo de tu región. Para obtener más información sobre los planes y precios de Netflix en Latinoamérica y otras partes del mundo.
|PAÍS
|PRECIO DEL PLAN BÁSICO
|PRECIO DEL PLAN ESTÁNDAR
|PRECIO DEL PLAN PREMIUM
|Estados Unidos (USA)
|$7.99 al mes
|$15.49 al mes
|$22.99 al mes
|Puerto Rico
|$7.99 al mes
|$15.49 al mes
|$22.99 al mes
|Argentina
|ARS 5999 al mes
|ARS 9999 al mes
|ARS 13 499 al mes
|Bolivia
|USD3,99 al mes
|USD 5,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|Chile
|CLP 6540 al mes
|CLP 9190 al mes
|CLP 11 790 al mes
|Colombia
|COP 18.900 al mes
|COP 29.900 al mes
|COP 44.900 al mes
|Costa Rica
|USD 8,99 al mes
|USD 12,99 al mes
|USD 15,99 al me
|Cuba
|USD 3,99 al mes
|USD 5,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|Ecuador
|USD 4,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|USD 10,99 al mes
|El Salvador
|USD 4,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|USD 10,99 al mes
|Guatemala
|USD 4,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|USD 10,99 al mes
|Honduras
|USD 4,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|USD 10,99 al mes
|México
|MXN 119 al mes
|MXN 249 al mes
|MXN 329 al mes
|Nicaragua
|USD 3,99 al mes
|USD 5,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|Panamá
|USD 4,99 al mes
|USD 8,99 al mes
|USD 12,99 al mes
|Paraguay
|USD 3,99 al mes
|USD 5,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|Perú
|PEN 28.90 al mes
|PEN 40.90 al mes
|PEN 52.90 al mes
|República Dominicana
|USD 4,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|USD 10,99 al mes
|Uruguay
|USD 9,99 al mes
|USD 13,99 al mes
|USD 17,99 al mes
|Venezuela
|USD 3,99 al mes
|USD 5,99 al mes
|USD 7,99 al mes
|España
|EUR 6,99 al mes
|EUR 13,99 al mes
|EUR 19,99 al mes
|Reino Unido
|£5,99
|£12,99
|£18,99
|Australia
|$7,99 AUD
|$18,99 AUD
|$25,99 AUD
|India
|199 rupias
|499 rupias
|649 rupias
|Japón
|¥890
|¥1,590
|¥2,290
|Canadá
|$7,99 CAD
|$18,99 CAD
|$23,99 CAD
Según el lugar en el que vivas, es posible que se te cobren impuestos, además del precio de la suscripción.
¿En qué dispositivos puedo ver Ronda Rousey vs. Gina Carano EN DIRECTO por Netflix?
Netflix transmitirá en exclusiva el evento Ronda Rousey vs. Gina Carano EN DIRECTO desde el Intuit Dome de Inglewood, California. Solo necesitas suscribirte a uno de los planes disponibles en tu país para que puedas ver el evento de lucha libre desde tu teléfono celular, PC, Tablet o Smart TV.
Netflix en Smart TV
- Amazon Fire TV/Stick
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Hora, TV y dónde ver Ronda Rousey vs. Gina Carano EN VIVO por evento de MMA
- Fecha: sábado 16 de mayo de 2026
- Hora: 7:00 p.m. CDMX / 9:00 p.m. ET
- Canal TV: Netflix
- Lugar: Intuit Dome de Inglewood, California