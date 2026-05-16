Señal de Netflix para ver la pelea de Ronda Rousey vs. Gina Carano, este sábado 16 de mayo, desde Los Angeles, en un vibrante combate de MMA. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)
Señal de Netflix para ver la pelea de Ronda Rousey vs. Gina Carano, este sábado 16 de mayo, desde Los Angeles, en un vibrante combate de MMA. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

Este sábado 16 de mayo, el Intuit Dome de Inglewood en California, será el escenario de una cartelera de MMA imperdible. Ronda Rousey hará su regreso al octágono contra Gina Carano, en un combate que no es válido por ningún cinturón pero que tiene el condimento de ver en acción a una de las mejores peleadoras de MMA en los inicios de la división femenina de la UFC. Aquí te dejo con todos los detalles para seguirlo a través del streaming de Netflix.

Netflix transmite la pelea entre Ronda Rousey vs. Gina Carano este sábado 16 de mayo desde el Intuit Dome de Los Angeles. (Foto: Composición Gestión Mix)
Netflix transmite la pelea entre Ronda Rousey vs. Gina Carano este sábado 16 de mayo desde el Intuit Dome de Los Angeles. (Foto: Composición Gestión Mix)
/ Jairo Rúa

¿Dónde ver Netflix EN VIVO, Ronda Rousey vs. Gina Carano EN DIRECTO en USA, Puerto Rico y el resto del mundo?

Todos los eventos en directo de Netflix están incluidos en todos los planes, incluido el evento Ronda Rousey vs. Gina Carano EN DIRECTO, dependiendo de tu región. Para obtener más información sobre los planes y precios de Netflix en Latinoamérica y otras partes del mundo.

PAÍSPRECIO DEL PLAN BÁSICOPRECIO DEL PLAN ESTÁNDARPRECIO DEL PLAN PREMIUM
Estados Unidos (USA)$7.99 al mes$15.49 al mes$22.99 al mes
Puerto Rico$7.99 al mes$15.49 al mes$22.99 al mes
ArgentinaARS 5999 al mesARS 9999 al mesARS 13 499 al mes
BoliviaUSD3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
ChileCLP 6540 al mesCLP 9190 al mesCLP 11 790 al mes
ColombiaCOP 18.900 al mesCOP 29.900 al mesCOP 44.900 al mes
Costa RicaUSD 8,99 al mesUSD 12,99 al mesUSD 15,99 al me
CubaUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
EcuadorUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
El SalvadorUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
GuatemalaUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
HondurasUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
MéxicoMXN 119 al mesMXN 249 al mesMXN 329 al mes
NicaraguaUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
PanamáUSD 4,99 al mesUSD 8,99 al mesUSD 12,99 al mes
ParaguayUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
PerúPEN 28.90 al mesPEN 40.90 al mesPEN 52.90 al mes
República DominicanaUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
UruguayUSD 9,99 al mesUSD 13,99 al mesUSD 17,99 al mes
VenezuelaUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
EspañaEUR 6,99 al mesEUR 13,99 al mesEUR 19,99 al mes
Reino Unido£5,99£12,99£18,99
Australia$7,99 AUD$18,99 AUD$25,99 AUD
India199 rupias499 rupias649 rupias
Japón¥890¥1,590¥2,290
Canadá$7,99 CAD$18,99 CAD$23,99 CAD

Según el lugar en el que vivas, , además del precio de la suscripción.

¿En qué dispositivos puedo ver Ronda Rousey vs. Gina Carano EN DIRECTO por Netflix?

Netflix transmitirá en exclusiva el evento Ronda Rousey vs. Gina Carano EN DIRECTO desde el Intuit Dome de Inglewood, California. Solo necesitas suscribirte a uno de los planes disponibles en tu país para que puedas ver el evento de lucha libre desde tu teléfono celular, PC, Tablet o Smart TV.

Netflix en Smart TV

  • Amazon Fire TV/Stick
  • Apple TV
  • Chromecast
  • Hisense
  • LG
  • Panasonic
  • Philips
  • Roku TV/Stick
  • Samsung
  • Sharp
  • Sony
  • TCL
  • Vestel
  • Vizio

Netflix en teléfonos móviles o tablets

  • Teléfono o tablet con Android
  • iPhone o iPad
  • Tablet Amazon Fire
  • Tablet Windows

Netflix en PC desde el sitio web

  • Mac
  • Windows
  • Chromebook

Netflix en consolas de videojuegos y dispositivos AR/VR

  • Consolas Sony PlayStation
  • Consolas Microsoft Xbox
  • Apple Vision Pro
  • Cascos de Meta Quest

Hora, TV y dónde ver Ronda Rousey vs. Gina Carano EN VIVO por evento de MMA

  • Fecha: sábado 16 de mayo de 2026
  • Hora: 7:00 p.m. CDMX / 9:00 p.m. ET
  • Canal TV: Netflix
  • Lugar: Intuit Dome de Inglewood, California
SOBRE EL AUTOR

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