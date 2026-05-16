Este sábado 16 de mayo, el Intuit Dome de Inglewood en California, será el escenario de una cartelera de MMA imperdible. Ronda Rousey hará su regreso al octágono contra Gina Carano, en un combate que no es válido por ningún cinturón pero que tiene el condimento de ver en acción a una de las mejores peleadoras de MMA en los inicios de la división femenina de la UFC. Aquí te dejo con todos los detalles para seguirlo a través del streaming de Netflix .

Netflix transmite la pelea entre Ronda Rousey vs. Gina Carano este sábado 16 de mayo desde el Intuit Dome de Los Angeles. (Foto: Composición Gestión Mix) / Jairo Rúa

¿Dónde ver Netflix EN VIVO, Ronda Rousey vs. Gina Carano EN DIRECTO en USA, Puerto Rico y el resto del mundo?

Todos los eventos en directo de Netflix están incluidos en todos los planes, incluido el evento Ronda Rousey vs. Gina Carano EN DIRECTO, dependiendo de tu región. Para obtener más información sobre los planes y precios de Netflix en Latinoamérica y otras partes del mundo.

PAÍS PRECIO DEL PLAN BÁSICO PRECIO DEL PLAN ESTÁNDAR PRECIO DEL PLAN PREMIUM Estados Unidos (USA) $7.99 al mes $15.49 al mes $22.99 al mes Puerto Rico $7.99 al mes $15.49 al mes $22.99 al mes Argentina ARS 5999 al mes ARS 9999 al mes ARS 13 499 al mes Bolivia USD3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Chile CLP 6540 al mes CLP 9190 al mes CLP 11 790 al mes Colombia COP 18.900 al mes COP 29.900 al mes COP 44.900 al mes Costa Rica USD 8,99 al mes USD 12,99 al mes USD 15,99 al me Cuba USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Ecuador USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes El Salvador USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Guatemala USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Honduras USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes México MXN 119 al mes MXN 249 al mes MXN 329 al mes Nicaragua USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Panamá USD 4,99 al mes USD 8,99 al mes USD 12,99 al mes Paraguay USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Perú PEN 28.90 al mes PEN 40.90 al mes PEN 52.90 al mes República Dominicana USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Uruguay USD 9,99 al mes USD 13,99 al mes USD 17,99 al mes Venezuela USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes España EUR 6,99 al mes EUR 13,99 al mes EUR 19,99 al mes Reino Unido £5,99 £12,99 £18,99 Australia $7,99 AUD $18,99 AUD $25,99 AUD India 199 rupias 499 rupias 649 rupias Japón ¥890 ¥1,590 ¥2,290 Canadá $7,99 CAD $18,99 CAD $23,99 CAD

Según el lugar en el que vivas, es posible que se te cobren impuestos, además del precio de la suscripción.

¿En qué dispositivos puedo ver Ronda Rousey vs. Gina Carano EN DIRECTO por Netflix?

Netflix transmitirá en exclusiva el evento Ronda Rousey vs. Gina Carano EN DIRECTO desde el Intuit Dome de Inglewood, California. Solo necesitas suscribirte a uno de los planes disponibles en tu país para que puedas ver el evento de lucha libre desde tu teléfono celular, PC, Tablet o Smart TV.

Netflix en Smart TV

Amazon Fire TV/Stick

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Hisense

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Tablet Windows

Netflix en PC desde el sitio web

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Netflix en consolas de videojuegos y dispositivos AR/VR

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Consolas Microsoft Xbox

Apple Vision Pro

Cascos de Meta Quest

Hora, TV y dónde ver Ronda Rousey vs. Gina Carano EN VIVO por evento de MMA

Fecha: sábado 16 de mayo de 2026

sábado 16 de mayo de 2026 Hora: 7:00 p.m. CDMX / 9:00 p.m. ET

7:00 p.m. CDMX / 9:00 p.m. ET Canal TV: Netflix

Netflix Lugar: Intuit Dome de Inglewood, California