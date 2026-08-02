La emoción de SummerSlam 2026 continúa este domingo 2 de agosto con la esperada Noche 2 desde el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, Minnesota . Tras una primera jornada llena de intensidad y postales para el recuerdo, el evento más importante del verano de la lucha libre profesional y de entretenimiento regresa con una cartelera cargada de combates estelares y momentos decisivos que definirán el rumbo de la compañía estadounidense.

El show arrancará a las 6:00 p.m. (ET) en Estados Unidos , reuniendo a miles de fanáticos en el recinto y a millones de espectadores alrededor del mundo. La gran atracción de la noche será el combate por el Campeonato Mundial de Peso Pesado, donde dos de las mayores superestrellas de la WWE protagonizarán un enfrentamiento que promete marcar historia dentro del ring.

En el evento estelar, Roman Reigns defenderá su título frente a Seth Rollins en una lucha que combina rivalidad, legado y máxima tensión competitiva. El Universo WWE está a la expectativa de este choque que cerrará SummerSlam 2026 por todo lo alto, y si quieres ver el evento EN VIVO, podrás hacerlo a través de Netflix .

Momento culminante de la pelea entre Roman Reigns y Seth Rollins en la segunda jornada de WWE SummerSlam 2026. Conozca al ganador oficial y el resumen del combate. | Crédito: wwe.com / Composición Mag

¿Cómo ver Netflix EN VIVO y no perderme la Noche 2 de SummerSlam 2026?

Para ver Netflix EN VIVO por Internet, lo primero es contar con una suscripción activa a la plataforma. Puedes acceder directamente desde su sitio web oficial o mediante su aplicación disponible en smartphones, tablets, Smart TV, consolas de videojuegos y dispositivos de streaming. Una vez dentro, solo necesitas iniciar sesión con tu cuenta para disfrutar del contenido disponible, incluyendo eventos especiales como SummerSlam 2026 en las regiones donde tiene los derechos.

Netflix permite ver contenido en tiempo real con una conexión estable a internet, ofreciendo diferentes calidades de reproducción según tu plan y velocidad de conexión. Además, su interfaz es intuitiva y adaptable a cualquier dispositivo, lo que facilita seguir el evento desde casa o mientras te desplazas. Esto convierte a la plataforma en una de las opciones más accesibles para ver SummerSlam EN VIVO online.

Precios de Netflix en Estados Unidos (2026)

En Estados Unidos, Netflix ofrece actualmente tres planes principales con diferentes precios y beneficios, adaptándose al tipo de usuario y calidad de contenido que se busca. Tras los últimos ajustes en 2026, el servicio maneja tarifas que van desde opciones económicas con anuncios hasta planes premium con máxima calidad de imagen.

Standard con anuncios: desde $8.99 al mes

desde Standard (sin anuncios): desde $19.99 al mes

desde Premium (4K y múltiples dispositivos): desde $26.99 al mes

Además, Netflix permite añadir miembros extra a la cuenta por un costo adicional mensual, lo que resulta útil para compartir el servicio con personas fuera del hogar. En todos los casos, el acceso es mensual, sin contratos a largo plazo, y se puede cancelar en cualquier momento.

Roman Reigns y Seth Rollins cara a cara antes de su esperado choque en la segunda noche de WWE SummerSlam 2026. Consulte la hora de inicio y las opciones de transmisión en vivo. | Crédito: wwe.com / Composición Mag

Cartelera SummerSlam 2026 – Noche 2

Roman Reigns (c) vs. Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Pesado

por el Campeonato Mundial de Peso Pesado Tiffany Stratton vs. Jade Cargill vs. Charlotte Flair vs. Chelsea Green vs. ??? en Lucha de Escaleras por el Campeonato Mundial Femenino Interino

en Lucha de Escaleras por el Campeonato Mundial Femenino Interino Penta (c) vs. Chad Gable por el Campeonato Intercontinental

por el Campeonato Intercontinental Trick Williams (c) vs. Baron Corbin por el Campeonato de Estados Unidos

por el Campeonato de Estados Unidos Sami Zayn vs. Finn Bálor por el derecho de ser el retador No. 1 al Campeonato Indiscutido de WWE

por el derecho de ser el retador No. 1 al Campeonato Indiscutido de WWE Danhausen vs. Dominik Mysterio