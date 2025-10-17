La corona de Riad está en disputa. Este sábado 18 de octubre, el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner protagonizarán la final del Six Kings Slam 2025 en el imponente Kingdom Arena de Arabia Saudita. Dos de las raquetas más dominantes del circuito medirán fuerzas en un duelo que simboliza la cima actual del tenis mundial, cargado de tensión, talento y reivindicación.

La transmisión global y exclusiva estará cargo de Netflix incluida en todos los planes, sin PPV adicional. La cobertura en España arranca alrededor de las 18:00 del horario peninsular (17:00 en Islas Canarias); a las 12 pm ET (10 am CT / 9 am PT) en Estados Unidos y a las 10:00 del Tiempo de Centro . ¿Quieres saber el precio y en qué dispositivo puedes ver la pelea en Netflix desde tu país? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

Alcaraz llega con hambre de revancha tras un sólido triunfo sobre el estadounidense Taylor Fritz. El murciano busca ajustar cuentas con Sinner, su verdugo en este mismo escenario en 2024. Aquella derrota marcó un punto de inflexión en su preparación y este enfrentamiento ofrece la oportunidad perfecta para sellar la deuda pendiente frente a su mayor rival generacional.

En juego no solo está la corona, sino también seis millones de dólares y la supremacía simbólica en el tenis de élite. Alcaraz y Sinner han mantenido una distancia considerable con el resto del circuito, incluidos nombres históricos como Novak Djokovic, quien pese a su inagotable talento, ya no impone el mismo dominio físico frente a estas nuevas fuerzas del deporte. La brecha es real, y Riad será el testigo de un cambio definitivo de era.

Sinner, vigente campeón, selló su pase tras superar con autoridad al serbio. Rompió su servicio temprano y no soltó la iniciativa hasta cerrar el primer set por 6-4. Su consistencia y agresividad reflejan el mismo fuego competitivo que muestra Alcaraz: ambos entienden que, incluso en partidos de exhibición, no existen compromisos menores. La final promete un espectáculo total, una batalla que definirá quién reina realmente bajo las luces de Riad.

¿Dónde ver Netflix EN VIVO, Carlos Alcaraz — Jannik Sinner por final de Six Kings Slam 2025?

Estos son los precios de Netflix en diferentes países del mundo para poder ver el juego entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en vivo, online y en directo desde el Kingdom Stadium de Riad, Arabia Saudita:

Países Plan estándar de Netflix con anuncios / Básico Plan estándar de Netflix sin anuncios Netflix Premium Argentina ARS 5.999 ARS 9.999 ARS 13.499 Bolivia USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Brasil BRL 18.90 BRL 44.90 BRL 59.90 Chile CLP 5.990 CLP 10.490 CLP 13.990 Colombia COP 18.900 COP 29.900 COP 44.900 Costa Rica USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Cuba USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Ecuador USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 El Salvador USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Guatemala USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Honduras USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 México MXN 119 MXN 249 MXN 329 Nicaragua USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Panamá USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Paraguay USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Perú PEN 28.90 PEN 40.90 PEN 52.90 Rep. Dominicana USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Uruguay USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Venezuela USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Estados Unidos USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Canadá CAD 7.99 CAD 18.99 CAD 23.99 Reino Unido £5,99 £12.99 £18.99 España 6,99 € 13,99 € 19,99 € Francia 7,99 € 14,99 € 21,99 € Italia 6,99 € 13,99 € 19,99 € Alemania 4,99 € 13,99 € 19,99 €

¿En qué dispositivos puedo ver Netflix?

Smart TV : Samsung, LG, Sony, Hisense, TCL, Philips y otros modelos compatibles con la app de Netflix.

: Samsung, LG, Sony, Hisense, TCL, Philips y otros modelos compatibles con la app de Netflix. Dispositivos de streaming para TV : Roku, Amazon Fire TV/Fire Stick, Apple TV, Google Chromecast/Google TV.

: Roku, Amazon Fire TV/Fire Stick, Apple TV, Google Chromecast/Google TV. Consolas : PlayStation (PS4, PS5) y Xbox (One, Series S|X).

: PlayStation (PS4, PS5) y Xbox (One, Series S|X). Teléfonos y tablets : iPhone/iPad (iOS/iPadOS) y Android.

: iPhone/iPad (iOS/iPadOS) y Android. Computadoras : Windows, macOS y Chromebook (navegador compatible o app de Windows).

: Windows, macOS y Chromebook (navegador compatible o app de Windows). Decodificadores de operadores : boxes de cable/satélite e IPTV que integren la app de Netflix.

: boxes de cable/satélite e IPTV que integren la app de Netflix. Alternativas si tu TV no es compatible: conectar un dispositivo de streaming por HDMI, usar consola, o duplicar pantalla desde laptop o móvil.

Horario, TV y dónde ver en vivo juego de Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por final de Six Kings Slam 2025

Fecha : sábado 18 de octubre de 2025.

: sábado 18 de octubre de 2025. Hora : 18:00 en ESP; 12 pm ET / 10 am CT / 9 am PT en USA; 10:00 en MEX; 11:00 en COL, PER, ECU; 13:00 ARG, CHI.

: 18:00 en ESP; 12 pm ET / 10 am CT / 9 am PT en USA; 10:00 en MEX; 11:00 en COL, PER, ECU; 13:00 ARG, CHI. Canal/Transmisión : exclusiva en Netflix, incluida en la suscripción (sin PPV adicional).

: exclusiva en Netflix, incluida en la suscripción (sin PPV adicional). Lugar: Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita.

FAQ: Preguntas frecuentes del Carlos Alcaraz — Jannik Sinner

Sede y pista

La final se juega en la ANB Arena, dentro del Riyadh International Convention and Exhibition Center, en Riad, Arabia Saudita.​

¿Cuenta para el ranking ATP?

No, es un torneo de exhibición; el resultado no suma puntos ni altera la lucha por el No. 1, aunque puede influir en confianza.​

¿Cómo ver el partido?

La final se transmite globalmente vía streaming; la edición 2025 cuenta con cobertura en Netflix según las guías de programación publicadas.​

Formato del torneo

Es un evento de cuatro días con cuadro corto: cuartos, semifinales, tercer puesto y final entre seis estrellas invitadas.​

Alcaraz y Djokovic entraron directamente en semifinales; Sinner llegó desde cuartos y venció a Tsitsipas y Djokovic rumbo a la final.​

Camino a la final

Alcaraz derrotó a Taylor Fritz en semifinales por 6-4 y 6-2.​

Sinner superó a Novak Djokovic en semifinales por 6-4 y 6-2.​

Antecedentes entre Alcaraz y Sinner

En enfrentamientos oficiales, Alcaraz lidera 10-5, pero esta final no cuenta para el head‑to‑head por ser exhibición.​

Sinner ganó la final inaugural del Six Kings Slam 2024 ante Alcaraz, en tres sets.​

Premio económico

El ganador se lleva 6 millones de dólares en total, incluyendo una tarifa de aparición de 1.5 millones; el extra por ganar es de 4.5 millones.​