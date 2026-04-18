Este sábado 18 de abril, a las 6:00 pm ET, 5:00 pm CT, 4:00 pm MT y 3:00 pm PT, se vivirá la emoción de la WWE en el Allegiant Stadium de Las Vegas con la Noche 1 de WrestleMania 42, donde en definitiva habrá combates legendarios y títulos en juego que marcarán para siempre la historia de la lucha libre mundial. Si buscas disfrutar de WWE WrestleMania 2026 (Noche 1) EN VIVO por Internet, la plataforma de Netflix será tu destino principal para seguir cada llave, lance y movimiento desde la tercera cuerda en directo. En esta nota te explicaré cómo seguir el evento por dicho servicio de streaming.

Tengo que decirte que la primera noche (la segunda y última es este domingo 19) de WrestleMania 42 marcará el inicio de un estupendo fin de semana. Este espectáculo promete momentos inolvidables en la ‘Ciudad del Pecado’.

Por si no lo sabías, a partir del 1 de enero de 2025, la WWE Network dejó de ser el proveedor principal después de una década de servicio. Netflix se convirtió desde el pasado 6 de enero en el hogar exclusivo de la WWE en mercados internacionales selectos, ofreciendo contenido electrificante que incluye programas semanales como Monday Night RAW, SmackDown y NXT, además de los Premium Live Events (PLEs) más importantes, como WrestleMania, Royal Rumble y SummerSlam. Este cambio consolida el contenido de la WWE en una sola plataforma, facilitando el acceso a los fanáticos. La transmisión de RAW por Netflix ya es una realidad, como parte de un acuerdo multimillonario.

La pregunta en la mente de todos los fanáticos es: ¿Será el WWE WrestleMania 2026 gratuita en Netflix? La respuesta es sí. Si ya tienes una suscripción a Netflix, podrás disfrutar de la edición 42º de la Vitrina de los Inmortales sin costo adicional. Si aún no tienes una cuenta, simplemente deberás suscribirte a Netflix. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en los Estados Unidos, el evento premium en vivo de WWE más importante del año solo se podrá ver por ESPN. Aquí te explicamos paso a paso todas las opciones de suscripción a Netflix incluyen los eventos en vivo de la WWE.

La WWE WrestleMania 2026 – Noche 1 (18 de abril en Las Vegas) tendrá como evento principal a Cody Rhodes vs. Randy Orton por el título, acompañados de combates destacados como Rollins vs. Gunther. (Foto: @wwe / @allegiantstadium / @tripleh / @tkogrp / Instagram)

¿Cómo ver WWE WrestleMania 2026 (Noche 1) por Netflix en Latinoamérica?

Netflix te ofrece acceso al WWE WrestleMania 2026 y otros eventos en vivo que no te querrás perder, ¡y están incluidos en todos los planes! Desde deportes y comedia stand-up hasta entregas de premios y eventos especiales, disfruta de la acción en tiempo real y sé parte de la conversación global.

Los eventos en vivo de Netflix te permiten retroceder, pausar, reproducir desde el comienzo o avanzar durante la transmisión, brindándote el control total de tu experiencia. Además, ¡podrás revivir estos eventos cuando quieras! Puedes ver este tipo de contenido en la mayoría de los dispositivos más nuevos, incluyendo Smart TVs, reproductores multimedia, teléfonos y tablets Android, iPhones, iPads, computadoras Windows y Mac, y consolas de videojuegos.

Asegúrate de tener la última versión de la app de Netflix en tu dispositivo para disfrutar de la mejor experiencia. Si tu dispositivo actual no es compatible con la visualización en vivo, no te preocupes, ¡los eventos estarán disponibles unos días después para que los disfrutes a tu propio ritmo!

Ten en cuenta que algunos eventos en vivo pueden estar disponibles por un tiempo limitado después de la transmisión. Además, los eventos en vivo, eventos especiales y otras funciones nuevas pueden incluir pausas comerciales, incluso en los planes sin anuncios. Las series y películas que no se transmiten en vivo no tienen pausas comerciales en las experiencias sin anuncios, pero pueden tener otro tipo de contenido promocional. ¡No te preocupes! Una vez finalizado el evento en vivo, las pausas comerciales se eliminarán en las experiencias sin anuncios.

Planes de Netflix para ver WWE WrestleMania 2026

PLANES DE NETFLIX CARACTERÍSTICAS Básico Juegos móviles, series y películas; sin publicidad y sin límite / Puedes ver contenido en 1 dispositivo compatible a la vez / Reproducción en 720p (HD) / Puedes descargar contenido en 1 dispositivo compatible a la vez Estándar Juegos móviles, series y películas; sin publicidad y sin límite / Puedes ver contenido en 1 dispositivo compatible a la vez / Reproducción en 720p (HD) / Puedes descargar contenido en 1 dispositivo compatible a la vez Premium Juegos móviles, series y películas; sin publicidad y sin límite / Puedes ver contenido en 4 dispositivos compatibles a la vez / Reproducción en 4K (Ultra HD) + HDR / Puedes descargar contenido en 6 dispositivos compatibles a la vez / Opción para agregar hasta 2 miembros extras que no vivan contigo / Audio espacial de Netflix

Para contratar cualquiera de estos planes, solo debes visitar netflix.com o descargar su aplicación móvil, ingresar tus datos y ¡listo!

¿Puedo ver WWE en mi plan de Netflix o tiene un coste adicional?

Todos los eventos en directo de Netflix están incluidos en todos los planes, incluida la programación selecta de WWE como el WrestleMania 2026, dependiendo de tu región. Para obtener más información sobre los planes y precios de Netflix en Latinoamérica, consulta el siguiente cuadro:

PAÍS PRECIO DEL PLAN BÁSICO PRECIO DEL PLAN ESTÁNDAR PRECIO DEL PLAN PREMIUM Argentina ARS 5999 al mes ARS 9999 al mes ARS 13 499 al mes Bolivia USD3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Chile CLP 6540 al mes CLP 9190 al mes CLP 11 790 al mes Colombia COP 18.900 al mes COP 29.900 al mes COP 44.900 al mes Costa Rica USD 8,99 al mes USD 12,99 al mes USD 15,99 al me Cuba USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Ecuador USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes El Salvador USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Guatemala USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Honduras USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes México -- MXN 119 al mes (con anuncios) / MXN 249 al mes MXN 329 al mes Nicaragua USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Panamá USD 4,99 al mes USD 8,99 al mes USD 12,99 al mes Paraguay USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Perú PEN 28.90 al mes PEN 40.90 al mes PEN 52.90 al mes República Dominicana USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Uruguay USD 9,99 al mes USD 13,99 al mes USD 17,99 al mes Venezuela USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes

Según el lugar en el que vivas, es posible que se te cobren impuestos, además del precio de la suscripción.