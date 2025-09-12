LAS VEGAS, NEVADA (EE.UU.), 13/09/2025.- Cobertura oficial de Netflix EN VIVO EN DIRECTO para mirar la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford este sábado 13 de septiembre por el cinturón unificado desde el ring del Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. Foto de Netflix
/ Netflix
Noé Yactayo

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentan el sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas por la corona indiscutida del peso supermediano, en una transmisión global y exclusiva vía Netflix incluida en todos los planes, sin PPV adicional. La cobertura en México arranca alrededor de las 19:00 horas del Tiempo de Centro (9 pm ET / 6 pm PT) y las caminatas al ring del combate estelar sobre las 21:00 (11 pm ET / 8 pm PT). ¿Quieres saber el precio y en qué dispositivo puedes ver Netflix en tu país? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

Canelo llega al Allegiant Stadium como campeón indiscutido de las 168 lb tras vencer por decisión unánime a William Scull el 3 de mayo de 2025, resultado que restableció su condición plena en el supermediano y dejó su foja en 63-2-2 con 39 KO antes del cruce con Crawford del 13 de septiembre en Las Vegas. El triunfo ante Scull, con tarjetas 115-113, 116-112 y 119-109, se sumó a sus defensas frente a Jaime Munguía y Jermell Charlo, y selló el marco para exponer los cuatro cinturones AMB, CMB, OMB y FIB en la noche grande de Netflix.

Señal de Netflix online para ver la pelea del Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en directo desde Las Vegas. (Foto: Netflix / Composición Depor)
/ Piero Hatto

Terence “Bud” Crawford aterriza invicto y en expansión: en agosto de 2024 derrotó por decisión unánime a Israil Madrimov en Los Ángeles para coronarse en superwélter y convertirse en campeón mundial en cuatro divisiones, con récord de 41-0 y 31 nocauts; ahora sube hasta supermedio para retar por la corona indiscutida de Álvarez. Aquella victoria detuvo una racha de KOs pero reforzó su versatilidad táctica y capacidad de ajustar a peleadores de mayor físico, un punto clave de lectura para el choque en 168 lb.

¿Dónde ver Netflix EN VIVO, Canelo Álvarez vs. Terence Crawford por boxeo en Las Vegas?

Estos son los precios de Netflix en diferentes países del mundo para poder ver la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford en vivo, online y en directo desde el Allegiant Stadium de la ciudad de Las Vegas, Nevada:

PaísesPlan estándar de Netflix con anuncios / BásicoPlan estándar de Netflix sin anunciosNetflix Premium
ArgentinaARS 5.999ARS 9.999ARS 13.499
BoliviaUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
BrasilBRL 18.90BRL 44.90BRL 59.90
ChileCLP 5.990CLP 10.490CLP 13.990
ColombiaCOP 18.900COP 29.900COP 44.900
Costa RicaUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
CubaUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
EcuadorUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
El SalvadorUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
GuatemalaUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
HondurasUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
MéxicoMXN 119MXN 249MXN 329
NicaraguaUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
PanamáUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
ParaguayUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
PerúPEN 28.90PEN 40.90PEN 52.90
Rep. DominicanaUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
UruguayUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
VenezuelaUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
Estados UnidosUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
CanadáCAD 7.99CAD 18.99CAD 23.99
Reino Unido£5,99£12.99£18.99
España6,99 €13,99 €19,99 €
Francia7,99 €14,99 €21,99 €
Italia6,99 €13,99 €19,99 €
Alemania4,99 €13,99 €19,99 €

¿En qué dispositivos se puedo ver Netflix?

  • Smart TV: Samsung, LG, Sony, Hisense, TCL, Philips y otros modelos compatibles con la app de Netflix.
  • Dispositivos de streaming para TV: Roku, Amazon Fire TV/Fire Stick, Apple TV, Google Chromecast/Google TV.
  • Consolas: PlayStation (PS4, PS5) y Xbox (One, Series S|X).
  • Teléfonos y tablets: iPhone/iPad (iOS/iPadOS) y Android.
  • Computadoras: Windows, macOS y Chromebook (navegador compatible o app de Windows).
  • Decodificadores de operadores: boxes de cable/satélite e IPTV que integren la app de Netflix.
  • Alternativas si tu TV no es compatible: conectar un dispositivo de streaming por HDMI, usar consola, o duplicar pantalla desde laptop o móvil.

Horario, TV y dónde ver en vivo pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford por boxeo

  • Fecha: sábado 13 de septiembre de 2025.
  • Hora (referencia): cartelera principal alrededor de 7:00 p.m. CDMX / 9:00 p.m. ET; estelar cercano a 9:30–10:00 p.m. CDMX / 11:00 p.m. ET.
  • Canal/Transmisión: exclusiva en Netflix, incluida en la suscripción (sin PPV adicional).
  • Lugar: Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.
  • Rounds: 12 asaltos, peso supermediano (168 lb).
  • Récord actual de Canelo Álvarez: 63-2-2 (39 KO).
  • Récord actual de Terence Crawford: 41-0 (31 KO).
Este sábado 13 de septiembre, el Canelo enfrenta a Crawford en la categoría de supermediano. Conoce los canales de TV y Streaming. (Foto: Netflix / Composición Depor)
/ Piero Hatto

Cartelera de la pelea Canelo vs. Crawford por boxeo

  • Peso supermediano — Canelo Álvarez vs. Terence Crawford, 12 rounds, por el campeonato indiscutible peso supermediano de Álvarez
  • Peso superwelter — Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr., 10 rounds
  • Peso supermediano — Christian Mbilli vs. Lester Martínez, 12 rounds
  • Peso superpluma — Mohammed Alakel vs. John Ornelas, 6 rounds
  • Peso superwelter — Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams, 10 rounds
  • Peso pesado — Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr., 10 rounds
  • Peso supermediano — Steven Nelson vs. Raiko Santana, 10 rounds
  • Peso superpluma — Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez, 6 rounds
  • Peso ligero — Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo, 4 rounds
Cómo, cuándo y dónde ver Canelo Álvarez vs. Terence Crawford por Netflix
Saúl 'Canelo' Álvarez defiende su título indiscutido de peso supermediano contra Terence Crawford en el evento estelar de una cartelera de boxeo de primer nivel este sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). | Crédito: Ronie Bautista / GEC
