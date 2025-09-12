Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentan el sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas por la corona indiscutida del peso supermediano, en una transmisión global y exclusiva vía Netflix incluida en todos los planes, sin PPV adicional. La cobertura en México arranca alrededor de las 19:00 horas del Tiempo de Centro (9 pm ET / 6 pm PT) y las caminatas al ring del combate estelar sobre las 21:00 (11 pm ET / 8 pm PT). ¿Quieres saber el precio y en qué dispositivo puedes ver Netflix en tu país? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.
Canelo llega al Allegiant Stadium como campeón indiscutido de las 168 lb tras vencer por decisión unánime a William Scull el 3 de mayo de 2025, resultado que restableció su condición plena en el supermediano y dejó su foja en 63-2-2 con 39 KO antes del cruce con Crawford del 13 de septiembre en Las Vegas. El triunfo ante Scull, con tarjetas 115-113, 116-112 y 119-109, se sumó a sus defensas frente a Jaime Munguía y Jermell Charlo, y selló el marco para exponer los cuatro cinturones AMB, CMB, OMB y FIB en la noche grande de Netflix.
Terence “Bud” Crawford aterriza invicto y en expansión: en agosto de 2024 derrotó por decisión unánime a Israil Madrimov en Los Ángeles para coronarse en superwélter y convertirse en campeón mundial en cuatro divisiones, con récord de 41-0 y 31 nocauts; ahora sube hasta supermedio para retar por la corona indiscutida de Álvarez. Aquella victoria detuvo una racha de KOs pero reforzó su versatilidad táctica y capacidad de ajustar a peleadores de mayor físico, un punto clave de lectura para el choque en 168 lb.
¿Dónde ver Netflix EN VIVO, Canelo Álvarez vs. Terence Crawford por boxeo en Las Vegas?
Estos son los precios de Netflix en diferentes países del mundo para poder ver la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford en vivo, online y en directo desde el Allegiant Stadium de la ciudad de Las Vegas, Nevada:
|Países
|Plan estándar de Netflix con anuncios / Básico
|Plan estándar de Netflix sin anuncios
|Netflix Premium
|Argentina
|ARS 5.999
|ARS 9.999
|ARS 13.499
|Bolivia
|USD 7.99
|USD 17.99
|USD 24.99
|Brasil
|BRL 18.90
|BRL 44.90
|BRL 59.90
|Chile
|CLP 5.990
|CLP 10.490
|CLP 13.990
|Colombia
|COP 18.900
|COP 29.900
|COP 44.900
|Costa Rica
|USD 7.99
|USD 17.99
|USD 24.99
|Cuba
|USD 7.99
|USD 17.99
|USD 24.99
|Ecuador
|USD 7.99
|USD 17.99
|USD 24.99
|El Salvador
|USD 7.99
|USD 17.99
|USD 24.99
|Guatemala
|USD 7.99
|USD 17.99
|USD 24.99
|Honduras
|USD 7.99
|USD 17.99
|USD 24.99
|México
|MXN 119
|MXN 249
|MXN 329
|Nicaragua
|USD 7.99
|USD 17.99
|USD 24.99
|Panamá
|USD 7.99
|USD 17.99
|USD 24.99
|Paraguay
|USD 7.99
|USD 17.99
|USD 24.99
|Perú
|PEN 28.90
|PEN 40.90
|PEN 52.90
|Rep. Dominicana
|USD 7.99
|USD 17.99
|USD 24.99
|Uruguay
|USD 7.99
|USD 17.99
|USD 24.99
|Venezuela
|USD 7.99
|USD 17.99
|USD 24.99
|Estados Unidos
|USD 7.99
|USD 17.99
|USD 24.99
|Canadá
|CAD 7.99
|CAD 18.99
|CAD 23.99
|Reino Unido
|£5,99
|£12.99
|£18.99
|España
|6,99 €
|13,99 €
|19,99 €
|Francia
|7,99 €
|14,99 €
|21,99 €
|Italia
|6,99 €
|13,99 €
|19,99 €
|Alemania
|4,99 €
|13,99 €
|19,99 €
¿En qué dispositivos se puedo ver Netflix?
- Smart TV: Samsung, LG, Sony, Hisense, TCL, Philips y otros modelos compatibles con la app de Netflix.
- Dispositivos de streaming para TV: Roku, Amazon Fire TV/Fire Stick, Apple TV, Google Chromecast/Google TV.
- Consolas: PlayStation (PS4, PS5) y Xbox (One, Series S|X).
- Teléfonos y tablets: iPhone/iPad (iOS/iPadOS) y Android.
- Computadoras: Windows, macOS y Chromebook (navegador compatible o app de Windows).
- Decodificadores de operadores: boxes de cable/satélite e IPTV que integren la app de Netflix.
- Alternativas si tu TV no es compatible: conectar un dispositivo de streaming por HDMI, usar consola, o duplicar pantalla desde laptop o móvil.
Horario, TV y dónde ver en vivo pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford por boxeo
- Fecha: sábado 13 de septiembre de 2025.
- Hora (referencia): cartelera principal alrededor de 7:00 p.m. CDMX / 9:00 p.m. ET; estelar cercano a 9:30–10:00 p.m. CDMX / 11:00 p.m. ET.
- Canal/Transmisión: exclusiva en Netflix, incluida en la suscripción (sin PPV adicional).
- Lugar: Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.
- Rounds: 12 asaltos, peso supermediano (168 lb).
- Récord actual de Canelo Álvarez: 63-2-2 (39 KO).
- Récord actual de Terence Crawford: 41-0 (31 KO).
Cartelera de la pelea Canelo vs. Crawford por boxeo
- Peso supermediano — Canelo Álvarez vs. Terence Crawford, 12 rounds, por el campeonato indiscutible peso supermediano de Álvarez
- Peso superwelter — Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr., 10 rounds
- Peso supermediano — Christian Mbilli vs. Lester Martínez, 12 rounds
- Peso superpluma — Mohammed Alakel vs. John Ornelas, 6 rounds
- Peso superwelter — Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams, 10 rounds
- Peso pesado — Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr., 10 rounds
- Peso supermediano — Steven Nelson vs. Raiko Santana, 10 rounds
- Peso superpluma — Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez, 6 rounds
- Peso ligero — Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo, 4 rounds