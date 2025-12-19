El boxeo regresa al primer plano con una nueva función global en Netflix, donde cada golpe también busca audiencia en streaming. Esta vez ofrece un cruce de mundos opuestos: de un lado, Jake Paul, youtuber convertido en boxeador; del otro, Anthony Joshua, excampeón mundial de los pesos pesados. Ocho asaltos que se llevarán a cabo este viernes 19 de diciembre (19:00 horas del Tiempo de Centro; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT) en el Kaseya Center de Miami que pondrá a prueba cuánto pesa la fama digital frente a la experiencia profesional. ¿Quieres saber el precio de la plataforma en tu país? Aquí te contamos los detalles para que puedas ver la pelea completa -sin cortes- desde tu televisor Smart TV, Tablet, teléfono móvil y PC.

Paul aterriza en la pelea con la nariz torcida como tarjeta de presentación. Su campamento ha sido una sucesión de guerras privadas ante colosos como Frank Sánchez y Lawrence Okolie, sparrings que han ido doblándole el tabique y pintándole un ojo morado. Aun así, el estadounidense de 28 años exhibe un récord de 12 victorias y una sola derrota, con una racha de seis triunfos seguidos desde que Tommy Fury lo bajó de la nube en 2023. En esa lista figuran nombres tan mediáticos como Mike Tyson, al que venció por decisión unánime en 2024, y Julio César Chávez Jr., al que superó en junio de 2025, además de Mike Perry, Ryan Bourland y Andre August.​

Pero Paul no vende dudas, vende desafío. Habla como si la fractura nasal fuera una medalla, no un problema médico. Asegura que Joshua “no podrá alinearse bien para noquearlo” y promete que, en cuanto descifre el ritmo y la distancia del británico, encontrará el golpe final entre el quinto y el sexto asalto. Toda la historia que lo rodea vuelve al mismo punto: el intruso que se cuela en el salón privado del boxeo, armado con audiencias millonarias y la capacidad de convertir cualquier velada en un show global que incomoda a los custodios de la tradición.​

Frente a ese ciclón mediático camina Joshua, con un registro de 28 victorias y 4 derrotas, 25 definidas antes del límite, una medalla olímpica colgada del pasado y noches de campeón mundial. Su currículo lleva tanto brillo como cicatrices: un nocaut reciente sobre Francis Ngannou en 2024, pero también derrotas dolorosas ante Daniel Dubois, Oleksandr Usyk y Andy Ruiz Jr. Sobre él planea la pregunta inevitable: ¿ya vimos su mejor versión? Aun así, sigue siendo un peso pesado probado, un hombre acostumbrado a llenar estadios, que ahora acepta subirse a un experimento mediático contra un rival de menor bagaje boxístico, pero con una capacidad inigualable para atraer miradas.​

Las casas de apuestas hablan con la frialdad de los números. Joshua aparece como favorito casi prohibitivo, entre -900 y -1300, mientras que Paul se mueve en cuotas de +600/+770, llegando a 13-2 en algunas bancas británicas. El libreto apunta a un KO o TKO temprano a favor de “AJ”. Sin embargo, el verdadero mensaje de esta noche está en la postal: un exyoutuber, con la nariz rota y la atención del mundo, frente a un doble campeón mundial en un PPV global. Es la evidencia de que el boxeo contemporáneo ya no solo se gana en la dureza del gimnasio, sino también en la tiranía silenciosa del algoritmo.​

¿Dónde ver Netflix EN VIVO, Jake Paul vs. Anthony Joshua por pelea de boxeo en Miami?

Estos son los precios de Netflix en diferentes países del mundo para poder ver la pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua en vivo, online y en directo desde el Kaseya Center de Miami, Florida (EE.UU.).

Países Plan estándar de Netflix con anuncios / Básico Plan estándar de Netflix sin anuncios Netflix Premium Argentina ARS 5.999 ARS 9.999 ARS 13.499 Bolivia USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Brasil BRL 18.90 BRL 44.90 BRL 59.90 Chile CLP 5.990 CLP 10.490 CLP 13.990 Colombia COP 18.900 COP 29.900 COP 44.900 Costa Rica USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Cuba USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Ecuador USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 El Salvador USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Guatemala USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Honduras USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 México MXN 119 MXN 249 MXN 329 Nicaragua USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Panamá USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Paraguay USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Perú PEN 28.90 PEN 40.90 PEN 52.90 Rep. Dominicana USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Uruguay USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Venezuela USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Estados Unidos USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Canadá CAD 7.99 CAD 18.99 CAD 23.99 Reino Unido £5,99 £12.99 £18.99 España 6,99 € 13,99 € 19,99 € Francia 7,99 € 14,99 € 21,99 € Italia 6,99 € 13,99 € 19,99 € Alemania 4,99 € 13,99 € 19,99 €

¿En qué dispositivos puedo ver Netflix?

Smart TV : Samsung, LG, Sony, Hisense, TCL, Philips y otros modelos compatibles con la app de Netflix.

: Samsung, LG, Sony, Hisense, TCL, Philips y otros modelos compatibles con la app de Netflix. Dispositivos de streaming para TV : Roku, Amazon Fire TV/Fire Stick, Apple TV, Google Chromecast/Google TV.

: Roku, Amazon Fire TV/Fire Stick, Apple TV, Google Chromecast/Google TV. Consolas : PlayStation (PS4, PS5) y Xbox (One, Series S|X).

: PlayStation (PS4, PS5) y Xbox (One, Series S|X). Teléfonos y tablets : iPhone/iPad (iOS/iPadOS) y Android.

: iPhone/iPad (iOS/iPadOS) y Android. Computadoras : Windows, macOS y Chromebook (navegador compatible o app de Windows).

: Windows, macOS y Chromebook (navegador compatible o app de Windows). Decodificadores de operadores : boxes de cable/satélite e IPTV que integren la app de Netflix.

: boxes de cable/satélite e IPTV que integren la app de Netflix. Alternativas si tu TV no es compatible: conectar un dispositivo de streaming por HDMI, usar consola, o duplicar pantalla desde laptop o móvil.

Horario, TV y dónde ver en vivo pelea de Jake Paul vs. Anthony Joshua por boxeo

Pelea: Jake Paul vs. Anthony Joshua por la categoría peso pesado

Fecha: Viernes 19 de diciembre de 2025

Hora: 8 p.m. ET / 5 p.m. PT; 19:00 horas del Tiempo de Centro

Rounds: 8

TV: Netflix

Récord de Jake Paul: 12-1 (con 7 KOs)

Récord de Anthony Joshua: 28-4

Lugar: Kaseya Center de Miami, Florida (Estados Unidos)

Cartelera completa de la pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua

Peso pesado — Jake Paul vs. Anthony Joshua

Peso semipesado — Anderson Silva vs. Tyron Woodley

Peso superpluma — Alycia Baumgardner vs. Leila Beaudoin (Títulos AMB, FIB y OMB)

Peso gallo — Cherneka Johnson vs. Amanda Galle (Títulos CMB, AMB, FIB y OMB)

Peso mínimo — Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos

Peso wélter — Avious Griffin vs. Justin Cardona

Peso crucero — Keno Marley vs. Diarra Davis Jr.

FAQ: Preguntas frecuentes de la pelea Jake Paul vs. Antonhy Joshua

¿Cuándo y dónde es la pelea?

La pelea se llevará a cabo el viernes 19 de diciembre de 2025 en el Kaseya Center, en Miami, Florida.​Es un evento nocturno que forma parte de una cartelera completa de boxeo organizada específicamente para esta velada.​

¿A qué hora empieza y cómo verla?

Las preliminares comienzan alrededor de las 4:45 p. m. ET, el “main card” a las 8:00 p. m. ET y las caminatas al ring del evento principal se esperan hacia las 10:30 p. m. ET.​

La cartelera principal se transmite en directo y en exclusiva por Netflix a nivel mundial, incluida en la suscripción, sin pago adicional de PPV.​

¿Es profesional o exhibición?

Es una pelea profesional de peso pesado, sancionada por la Comisión Atlética de Florida, y contará en el récord de ambos boxeadores.

¿Cuáles son las reglas?

​Está pactada a 8 asaltos de 3 minutos, con guantes de 10 onzas, y los nocauts están totalmente permitidos.​

¿Qué peso y condiciones especiales hay?

El combate es en peso pesado, pero Anthony Joshua tiene un límite contractual de 245 libras (aprox. 111 kg) en el pesaje oficial, algo inusual en esta categoría.​

Jake Paul, que normalmente ha peleado en crucero, se espera alrededor de las 220 libras y no tiene límite de peso específico para el pesaje.​

¿Cuál es el récord y la diferencia entre ambos?

Jake Paul llega con récord de 12 victorias, 1 derrota y 7 nocauts, habiendo enfrentado a ex campeones MMA y algunos boxeadores profesionales.​Anthony Joshua presenta un récord de 28 victorias, 4 derrotas y 25 nocauts, fue dos veces campeón mundial unificado de los pesados y es considerado amplio favorito en las apuestas.​

¿Qué más hay en la cartelera?

En el combate coestelar, Alycia Baumgardner defiende sus títulos unificados superpluma ante Laila Beaudoin, acompañada por otras peleas destacadas femeninas y masculinas.​

También figuran nombres conocidos como Anderson Silva vs. Tyron Woodley en la cartelera, lo que convierte el evento en un show mixto con varias estrellas.​

¿Por qué es tan mediática esta pelea?

El atractivo principal es ver a un youtuber convertido en boxeador como Jake Paul enfrentarse a un ex campeón mundial de élite como Anthony Joshua en peso pesado.​

Se percibe como un choque de generaciones y perfiles muy diferentes, y muchos especialistas consideran que Joshua es un enorme favorito, lo que aumenta la curiosidad por un posible “upset”.​

¿Quién es el favorito para ganar?

Las casas de apuestas colocan a Anthony Joshua como amplio favorito, con cuotas típicas alrededor de 1.10–1.14 (aprox. -1200/-1300 en formatos estadounidenses).​

Jake Paul aparece como claro “underdog”, con cuotas que rondan +650 a +700, reflejando que una victoria suya se considera una sorpresa mayúscula.​

¿Cuánto dinero ganarán Jake Paul y Anthony Joshua?

Distintos reportes sitúan la bolsa global del evento entre 174 y 184 millones de dólares, con un reparto cercano al 50/50 entre ambos.

​Se estima que cada uno podría llevarse cifras en el rango de 70–90 millones de dólares, lo que convertiría la pelea en una de las mejor pagadas desde Mayweather vs. Pacquiao.​

¿Por qué hay preocupación por la seguridad de Jake Paul?

Varios analistas y ex peleadores han expresado temor por la gran diferencia de tamaño, experiencia y poder entre Joshua y Paul, señalando riesgos de daño serio para el youtuber.​

Incluso se ha comentado que una comisión como la británica probablemente no habría aprobado este combate, considerándolo un emparejamiento demasiado desigual.​

¿Esta pelea afecta el legado de Anthony Joshua?

Algunos críticos consideran que enfrentar a un influencer como Jake Paul podría dañar la percepción del legado deportivo de Joshua, transformando la velada en un “espectáculo” más que en un reto competitivo.​

Otros señalan que, dada la enorme bolsa y el escaparate global de Netflix, Joshua lo ve como una oportunidad económica y de exposición, más que como una pelea definitoria de su carrera.​

¿Habrá revancha si Jake Paul gana?

No se ha confirmado una cláusula de revancha automática en caso de triunfo de Jake Paul, aunque ambas partes han dejado la puerta abierta a futuros negocios si el interés del público lo justifica.​

Si Paul lograra la sorpresa, se espera que la presión mediática y el atractivo económico hagan muy probable una segunda pelea, ya sea inmediata o en 2026.