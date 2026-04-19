La emoción de WrestleMania 42 continúa este domingo 19 de abril de 2026 con la esperada Noche 2 desde el imponente Allegiant Stadium . Tras una primera jornada llena de intensidad, el evento más importante de la lucha libre profesional regresa con una cartelera cargada de combates estelares y momentos decisivos que definirán el rumbo de la compañía.

El show arrancará a las 6:00 p.m. (ET) en Estados Unidos , reuniendo a miles de fanáticos en el recinto y a millones de espectadores alrededor del mundo. La gran atracción de la noche será el combate por el Campeonato Mundial Peso Pesado, donde dos de las mayores superestrellas de la WWE protagonizarán un enfrentamiento que promete marcar historia dentro del ring.

En el evento estelar, CM Punk defenderá su título frente a Roman Reigns en una lucha que combina rivalidad, legado y máxima tensión competitiva. El universo WWE está a la expectativa de este choque que cerrará WrestleMania 42 por todo lo alto, y si quieres ver el evento EN VIVO, podrás hacerlo a través de Netflix .

¿Cómo ver Netflix EN VIVO y no perderme la Noche 2 de WrestleMania 2026?

Para ver Netflix EN VIVO por Internet, lo primero es contar con una suscripción activa a la plataforma. Puedes acceder directamente desde su sitio web oficial o mediante su aplicación disponible en smartphones, tablets, Smart TV, consolas de videojuegos y dispositivos de streaming. Una vez dentro, solo necesitas iniciar sesión con tu cuenta para disfrutar del contenido disponible, incluyendo eventos especiales como WrestleMania 2026 en las regiones donde tiene los derechos.

Netflix permite ver contenido en tiempo real con una conexión estable a internet, ofreciendo diferentes calidades de reproducción según tu plan y velocidad de conexión. Además, su interfaz es intuitiva y adaptable a cualquier dispositivo, lo que facilita seguir el evento desde casa o mientras te desplazas. Esto convierte a la plataforma en una de las opciones más accesibles para ver WrestleMania EN VIVO online.

Precios de Netflix en Estados Unidos (2026)

En Estados Unidos, Netflix ofrece actualmente tres planes principales con diferentes precios y beneficios, adaptándose al tipo de usuario y calidad de contenido que se busca. Tras los últimos ajustes en 2026, el servicio maneja tarifas que van desde opciones económicas con anuncios hasta planes premium con máxima calidad de imagen.

💰 Standard con anuncios: desde $8.99 al mes

desde 💰 Standard (sin anuncios): desde $19.99 al mes

desde 💰 Premium (4K y múltiples dispositivos): desde $26.99 al mes

Además, Netflix permite añadir miembros extra a la cuenta por un costo adicional mensual, lo que resulta útil para compartir el servicio con personas fuera del hogar. En todos los casos, el acceso es mensual, sin contratos a largo plazo, y se puede cancelar en cualquier momento.

Cartelera WrestleMania 2026 – Noche 2

CM Punk vs. Roman Reigns por el Campeonato Mundial Peso Pesado (evento estelar)

por el Campeonato Mundial Peso Pesado (evento estelar) Jade Cargill vs. Rhea Ripley por el Campeonato Femenino de WWE

por el Campeonato Femenino de WWE Sami Zayn vs. Trick Williams por el Campeonato de los Estados Unidos

por el Campeonato de los Estados Unidos Dominik Mysterio vs. Finn Bálor (con aparición de “The Demon”)

(con aparición de “The Demon”) Ladder Match – Campeonato Intercontinental - Penta vs. Dragon Lee vs. Je’Von Evans vs. JD McDonagh vs. Rusev vs. Rey Mysterio

Penta vs. Dragon Lee vs. Je’Von Evans vs. JD McDonagh vs. Rusev vs. Rey Mysterio Brock Lesnar vs. Oba Femi