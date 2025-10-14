Con transmisión en exclusiva y únicamente a través de Netflix, este miércoles 15 de octubre iniciará el torneo Six Kings Slam 2025, que se llevará a cabo desde ‘The Venue’, en Arabia Saudí. El torneo albergará a los 6 mejores tenistas del momento, entre los que destacan la participación de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, como números 1 y 2 del mundo en el ránking ATP, respectivamente. Sigue aquí la transmisión del evento, que contará con los juegos de Zverev vs. Fritz y Sinner vs. Tsitsipás .

¿Dónde ver Netflix EN VIVO, por el torneo Six Kings Slam 2025?

Estos son los precios de Netflix en diferentes países del mundo para poder ver los juegos de Zverev vs. Fritz y Sinner vs. Tsitsipás en vivo, online y en directo desde The Venue en Arabia Saudí:

Países Plan estándar de Netflix con anuncios / Básico Plan estándar de Netflix sin anuncios Netflix Premium Argentina ARS 5.999 ARS 9.999 ARS 13.499 Bolivia USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Brasil BRL 18.90 BRL 44.90 BRL 59.90 Chile CLP 5.990 CLP 10.490 CLP 13.990 Colombia COP 18.900 COP 29.900 COP 44.900 Costa Rica USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Cuba USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Ecuador USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 El Salvador USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Guatemala USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Honduras USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 México MXN 119 MXN 249 MXN 329 Nicaragua USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Panamá USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Paraguay USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Perú PEN 28.90 PEN 40.90 PEN 52.90 Rep. Dominicana USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Uruguay USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Venezuela USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Estados Unidos USD 7.99 USD 17.99 USD 24.99 Canadá CAD 7.99 CAD 18.99 CAD 23.99 Reino Unido £5,99 £12.99 £18.99 España 6,99 € 13,99 € 19,99 € Francia 7,99 € 14,99 € 21,99 € Italia 6,99 € 13,99 € 19,99 € Alemania 4,99 € 13,99 € 19,99 €

¿En qué dispositivos puedo ver Netflix?

Smart TV : Samsung, LG, Sony, Hisense, TCL, Philips y otros modelos compatibles con la app de Netflix.

: Samsung, LG, Sony, Hisense, TCL, Philips y otros modelos compatibles con la app de Netflix. Dispositivos de streaming para TV : Roku, Amazon Fire TV/Fire Stick, Apple TV, Google Chromecast/Google TV.

: Roku, Amazon Fire TV/Fire Stick, Apple TV, Google Chromecast/Google TV. Consolas : PlayStation (PS4, PS5) y Xbox (One, Series S|X).

: PlayStation (PS4, PS5) y Xbox (One, Series S|X). Teléfonos y tablets : iPhone/iPad (iOS/iPadOS) y Android.

: iPhone/iPad (iOS/iPadOS) y Android. Computadoras : Windows, macOS y Chromebook (navegador compatible o app de Windows).

: Windows, macOS y Chromebook (navegador compatible o app de Windows). Decodificadores de operadores : boxes de cable/satélite e IPTV que integren la app de Netflix.

: boxes de cable/satélite e IPTV que integren la app de Netflix. Alternativas si tu TV no es compatible: conectar un dispositivo de streaming por HDMI, usar consola, o duplicar pantalla desde laptop o móvil.

¿Quién es el dueño de Netflix?

La empresa no tiene un “dueño” único; es una corporación pública cotizada en bolsa con propiedad distribuida entre muchos accionistas institucionales y particulares.

Los cofundadores son Reed Hastings y Marc Randolph; desde 2023 la compañía es dirigida por los codirectores ejecutivos Ted Sarandos y Greg Peters, mientras Hastings funge como presidente ejecutivo.

Entre los principales accionistas suelen figurar grandes gestoras como Vanguard, Capital Research y Fidelity, reflejando la naturaleza ampliamente dispersa de la propiedad de la empresa.

Six Kings Slam 2025 EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: miércoles 15 de octubre de 2025

miércoles 15 de octubre de 2025 Hora: 11:30 a.m. Perú y Colombia

11:30 a.m. Perú y Colombia Lugar: The Venue, Arabia Saudi

The Venue, Arabia Saudi Streaming: Netflix