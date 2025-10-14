Con transmisión en exclusiva y únicamente a través de Netflix, este miércoles 15 de octubre iniciará el torneo Six Kings Slam 2025, que se llevará a cabo desde ‘The Venue’, en Arabia Saudí. El torneo albergará a los 6 mejores tenistas del momento, entre los que destacan la participación de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, como números 1 y 2 del mundo en el ránking ATP, respectivamente. Sigue aquí la transmisión del evento, que contará con los juegos de Zverev vs. Fritz y Sinner vs. Tsitsipás.
¿Dónde ver Netflix EN VIVO, por el torneo Six Kings Slam 2025?
Estos son los precios de Netflix en diferentes países del mundo para poder ver los juegos de Zverev vs. Fritz y Sinner vs. Tsitsipás en vivo, online y en directo desde The Venue en Arabia Saudí:
|Países
|Plan estándar de Netflix con anuncios / Básico
|Plan estándar de Netflix sin anuncios
|Netflix Premium
|Argentina
|ARS 5.999
|ARS 9.999
|ARS 13.499
|Bolivia
|USD 7.99
|USD 17.99
|USD 24.99
|Brasil
|BRL 18.90
|BRL 44.90
|BRL 59.90
|Chile
|CLP 5.990
|CLP 10.490
|CLP 13.990
|Colombia
|COP 18.900
|COP 29.900
|COP 44.900
|Costa Rica
|USD 7.99
|USD 17.99
|USD 24.99
|Cuba
|USD 7.99
|USD 17.99
|USD 24.99
|Ecuador
|USD 7.99
|USD 17.99
|USD 24.99
|El Salvador
|USD 7.99
|USD 17.99
|USD 24.99
|Guatemala
|USD 7.99
|USD 17.99
|USD 24.99
|Honduras
|USD 7.99
|USD 17.99
|USD 24.99
|México
|MXN 119
|MXN 249
|MXN 329
|Nicaragua
|USD 7.99
|USD 17.99
|USD 24.99
|Panamá
|USD 7.99
|USD 17.99
|USD 24.99
|Paraguay
|USD 7.99
|USD 17.99
|USD 24.99
|Perú
|PEN 28.90
|PEN 40.90
|PEN 52.90
|Rep. Dominicana
|USD 7.99
|USD 17.99
|USD 24.99
|Uruguay
|USD 7.99
|USD 17.99
|USD 24.99
|Venezuela
|USD 7.99
|USD 17.99
|USD 24.99
|Estados Unidos
|USD 7.99
|USD 17.99
|USD 24.99
|Canadá
|CAD 7.99
|CAD 18.99
|CAD 23.99
|Reino Unido
|£5,99
|£12.99
|£18.99
|España
|6,99 €
|13,99 €
|19,99 €
|Francia
|7,99 €
|14,99 €
|21,99 €
|Italia
|6,99 €
|13,99 €
|19,99 €
|Alemania
|4,99 €
|13,99 €
|19,99 €
¿En qué dispositivos puedo ver Netflix?
- Smart TV: Samsung, LG, Sony, Hisense, TCL, Philips y otros modelos compatibles con la app de Netflix.
- Dispositivos de streaming para TV: Roku, Amazon Fire TV/Fire Stick, Apple TV, Google Chromecast/Google TV.
- Consolas: PlayStation (PS4, PS5) y Xbox (One, Series S|X).
- Teléfonos y tablets: iPhone/iPad (iOS/iPadOS) y Android.
- Computadoras: Windows, macOS y Chromebook (navegador compatible o app de Windows).
- Decodificadores de operadores: boxes de cable/satélite e IPTV que integren la app de Netflix.
- Alternativas si tu TV no es compatible: conectar un dispositivo de streaming por HDMI, usar consola, o duplicar pantalla desde laptop o móvil.
¿Quién es el dueño de Netflix?
La empresa no tiene un “dueño” único; es una corporación pública cotizada en bolsa con propiedad distribuida entre muchos accionistas institucionales y particulares.
Los cofundadores son Reed Hastings y Marc Randolph; desde 2023 la compañía es dirigida por los codirectores ejecutivos Ted Sarandos y Greg Peters, mientras Hastings funge como presidente ejecutivo.
Entre los principales accionistas suelen figurar grandes gestoras como Vanguard, Capital Research y Fidelity, reflejando la naturaleza ampliamente dispersa de la propiedad de la empresa.
Six Kings Slam 2025 EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: miércoles 15 de octubre de 2025
- Hora: 11:30 a.m. Perú y Colombia
- Lugar: The Venue, Arabia Saudi
- Streaming: Netflix