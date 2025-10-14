Transmisión del torneo de Six Kings Slam 2025 a través de la señal de Netflix, que pasará el campeonato en su totalidad. (Foto: Composición MAG)
Con transmisión en exclusiva y únicamente a través de Netflix, este miércoles 15 de octubre iniciará el torneo Six Kings Slam 2025, que se llevará a cabo desde ‘The Venue’, en Arabia Saudí. El torneo albergará a los 6 mejores tenistas del momento, entre los que destacan la participación de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, como números 1 y 2 del mundo en el ránking ATP, respectivamente. Sigue aquí la transmisión del evento, que contará con los juegos de Zverev vs. Fritz y Sinner vs. Tsitsipás.

¿Dónde ver Netflix EN VIVO, por el torneo Six Kings Slam 2025?

Estos son los precios de Netflix en diferentes países del mundo para poder ver los juegos de Zverev vs. Fritz y Sinner vs. Tsitsipás en vivo, online y en directo desde The Venue en Arabia Saudí:

PaísesPlan estándar de Netflix con anuncios / BásicoPlan estándar de Netflix sin anunciosNetflix Premium
ArgentinaARS 5.999ARS 9.999ARS 13.499
BoliviaUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
BrasilBRL 18.90BRL 44.90BRL 59.90
ChileCLP 5.990CLP 10.490CLP 13.990
ColombiaCOP 18.900COP 29.900COP 44.900
Costa RicaUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
CubaUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
EcuadorUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
El SalvadorUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
GuatemalaUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
HondurasUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
MéxicoMXN 119MXN 249MXN 329
NicaraguaUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
PanamáUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
ParaguayUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
PerúPEN 28.90PEN 40.90PEN 52.90
Rep. DominicanaUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
UruguayUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
VenezuelaUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
Estados UnidosUSD 7.99USD 17.99USD 24.99
CanadáCAD 7.99CAD 18.99CAD 23.99
Reino Unido£5,99£12.99£18.99
España6,99 €13,99 €19,99 €
Francia7,99 €14,99 €21,99 €
Italia6,99 €13,99 €19,99 €
Alemania4,99 €13,99 €19,99 €

¿En qué dispositivos puedo ver Netflix?

  • Smart TV: Samsung, LG, Sony, Hisense, TCL, Philips y otros modelos compatibles con la app de Netflix.
  • Dispositivos de streaming para TV: Roku, Amazon Fire TV/Fire Stick, Apple TV, Google Chromecast/Google TV.
  • Consolas: PlayStation (PS4, PS5) y Xbox (One, Series S|X).
  • Teléfonos y tablets: iPhone/iPad (iOS/iPadOS) y Android.
  • Computadoras: Windows, macOS y Chromebook (navegador compatible o app de Windows).
  • Decodificadores de operadores: boxes de cable/satélite e IPTV que integren la app de Netflix.
  • Alternativas si tu TV no es compatible: conectar un dispositivo de streaming por HDMI, usar consola, o duplicar pantalla desde laptop o móvil.

¿Quién es el dueño de Netflix?

La empresa no tiene un “dueño” único; es una corporación pública cotizada en bolsa con propiedad distribuida entre muchos accionistas institucionales y particulares.

Los cofundadores son Reed Hastings y Marc Randolph; desde 2023 la compañía es dirigida por los codirectores ejecutivos Ted Sarandos y Greg Peters, mientras Hastings funge como presidente ejecutivo.

Entre los principales accionistas suelen figurar grandes gestoras como Vanguard, Capital Research y Fidelity, reflejando la naturaleza ampliamente dispersa de la propiedad de la empresa.

Six Kings Slam 2025 EN VIVO: hora, TV y dónde ver

  • Fecha: miércoles 15 de octubre de 2025
  • Hora: 11:30 a.m. Perú y Colombia
  • Lugar: The Venue, Arabia Saudi
  • Streaming: Netflix
