El tenis mundial centra su atención en Riad, donde Carlos Alcaraz y Taylor Fritz protagonizan este jueves 16 de octubre una de las semifinales del Six Kings Slam 2025. El español, número uno del mundo, llega descansado tras acceder directamente a esta ronda, mientras que el estadounidense obtuvo su pase al vencer a Alexander Zverev en un intenso duelo de cuartos.

El encuentro se disputa en el ANB Arena y forma parte de la cobertura global de Netflix, que por primera vez transmite un torneo de tenis de exhibición en exclusiva. La plataforma ofrecerá una producción con múltiples cámaras, repeticiones en alta definición y comentarios internacionales para los millones de suscriptores alrededor del mundo.

Carlos Alcaraz y Taylor Fritz disputan las semifinales del Six Kings Slam 2025 en el ANB Arena de Riad. El partido se transmite EN VIVO y en exclusiva por Netflix. (Fotos: AFP / Composición Mag)

¿Dónde ver Alcaraz vs. Fritz EN VIVO?

El duelo Alcaraz vs. Fritz por las semifinales del Six Kings Slam 2025 se podrá ver EN VIVO y en exclusiva por Netflix, la única plataforma con derechos oficiales del torneo. La transmisión incluye ambas semifinales, el partido por el tercer puesto y la gran final, con cobertura disponible en todos los países donde opera el servicio.

Para acceder, solo necesitas una suscripción activa a Netflix y conexión a internet. No habrá emisión por televisión abierta ni en otras plataformas deportivas.

¿Cómo ver el Six Kings Slam 2025 en Netflix?

Ver el Six Kings Slam 2025 en Netflix es muy sencillo. Solo necesitas ingresar a tu cuenta desde la aplicación o el sitio web oficial, buscar “Six Kings Slam” y seleccionar la transmisión en vivo del partido. Está disponible en todos los dispositivos compatibles: Smart TV, computadoras, celulares, tablets y consolas.

A continuación, los precios actualizados de los planes de Netflix en 2025 en los principales países:

País Plan con anuncios Plan estándar Plan premium Estados Unidos USD 7,99/mes USD 17,99/mes USD 24,99/mes México MXN 119/mes MXN 249/mes MXN 329/mes España €6,99/mes €13,99/mes €19,99/mes Colombia COP 30.000/mes COP 60.000/mes COP 90.000/mes Perú PEN 28,90/mes PEN 40,90/mes PEN 52,90/mes Argentina ARS 4.299/mes ARS 7.199/mes ARS 9.699/mes

*Precios aproximados según tarifas oficiales actualizadas a octubre de 2025. Pueden variar por impuestos locales o tipo de cambio.

Pasos para ver el partido:

Ingresa a tu cuenta de Netflix o crea una nueva en www.netflix.com. Elige el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Busca “Six Kings Slam” y selecciona la semifinal Alcaraz vs. Fritz. Disfruta del encuentro en vivo con la mejor calidad disponible según tu suscripción.