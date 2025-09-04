La temporada regular de la NFL 2025 comienza con un emocionante duelo internacional en Brasil. Los Kansas City Chiefs y los Los Angeles Chargers se enfrentarán el viernes 5 de septiembre a las 8 p.m. ET (Hora del Este) / 5 p.m. PT (Hora del Pacífico) en la Arena Corinthians de São Paulo en lo que será el 130º partido entre estos dos equipos. Los Chiefs tienen un historial favorable con 71 victorias frente a 57 de los Chargers, y un empate. Este no será su primer encuentro en el extranjero, ya que ya se enfrentaron en la Ciudad de México en 2019. Toda la acción yarda a yarda, así como el esperado espectáculo de medio tiempo a cargo de la cantante colombiana Karol G, será transmitida por NFL Game Pass en DAZN y en este artículo te diremos cómo ver el cotejo.

El último enfrentamiento entre ambos equipos, en la semana 14 de la temporada 2024, fue un partido reñido. El duelo, decidido por un gol de campo, demostró la paridad entre ambos equipos. Los Chargers, liderados por el mariscal de campo Justin Herbert, protagonizaron una gran remontada; sin embargo, en esta oportunidad ambos equipos buscarán empezar la temporada con una victoria que les dé una ventaja psicológica en la competitiva AFC West. Con el historial y la rivalidad entre los dos equipos, este primer encuentro en Brasil promete ser un espectáculo imperdible para los fanáticos de la NFL a nivel mundial.

NFL en Brasil 2025: transmisión en vivo del duelo entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers con canales confirmados en USA y México. | Crédito: nfl.com / Composición Mag

¿Cómo ver NFL Game Pass en DAZN, Kansas City Chiefs vs. Los Angeles Chargers?

Para ver NFL Game Pass en DAZN, lo primero que debes hacer es descargar la aplicación oficial de la NFL. El servicio de streaming está disponible en más de 250 países (excepto EE.UU. y China) y se puede acceder a él en más de 100 tipos de dispositivos, facilitando a los aficionados el acceso a todos los partidos de la competición.

¿En qué dispositivos puedo ver NFL Game Pass en DAZN?

Una vez que tengas la aplicación de la NFL, podrás ver la transmisión de los partidos de tus equipos favoritos en una amplia variedad de dispositivos, incluyendo:

Amazon Fire (Cube, Plato, TV, Stick)

PC (Chrome, Explorer, Edge, Firefox, Safari)

iPhone

iPad

Android

Apple TV (4.ª generación)

Xbox

PS4.

¿Hay contenido gratuito en NFL Game Pass?

Sí. Puedes acceder a contenido seleccionado de forma gratuita dentro de la aplicación de DAZN sin necesidad de suscribirte. Simplemente crea una cuenta e inicia sesión con tu correo electrónico para disfrutar de material exclusivo de la NFL.

Por primera vez en la historia, YouTube transmitirá en exclusiva y de forma gratuita a nivel mundial un partido de la NFL en vivo: Kansas City Chiefs contra los Los Angeles Chargers sin necesidad de tener una suscripción de pago. En Estados Unidos, también podrá verse en YouTube TV con una suscripción al plan Base. | Crédito: youtube.com

¿Cuánto cuesta NFL Game Pass en DAZN?

El costo de la suscripción al NFL Game Pass en DAZN puede variar según el país. Por ejemplo, en México, el precio para contratar el servicio es de $150 MXN. Los aficionados en España pueden registrarse directamente en el sitio web oficial de DAZN. Es importante que revises el precio específico para tu región.