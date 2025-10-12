Por la fecha 4 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf 2026, Costa Rica y Nicaragua se enfrentarán este lunes 13 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Un partido clave para ambos equipos, que buscarán sumar puntos importantes en la clasificación.

La Selección de Costa Rica llega tras empatar 0-0 con Honduras en la jornada pasada. En sus últimos cuatro encuentros, ganó dos y empató dos, con 14 goles a favor y cinco en contra. Por su parte, Nicaragua intentará recuperarse luego de su derrota 0-3 ante Haití; el equipo visitante registra un triunfo, un empate y dos derrotas en sus recientes partidos, con solo dos goles anotados y nueve recibidos.

El último enfrentamiento entre ambos en estas eliminatorias se jugó el 5 de septiembre y terminó 1-1. Ahora, tanto Costa Rica como Nicaragua buscan los tres puntos para mejorar su posición en la tabla del Grupo C y mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

¿Dónde ver el partido Costa Rica vs. Nicaragua EN VIVO?

En Nicaragua, la transmisión oficial estará a cargo de NicaSports, canal con derechos de la Concacaf.

Disponible en Tigo TV (canal 558) y otros proveedores de cable locales.

y otros proveedores de cable locales. También ofrece programación y contenidos deportivos en su sitio web oficial.

¿Cómo ver Costa Rica vs. Nicaragua online?

Para quienes no cuenten con televisión por cable, hay varias opciones para seguir el partido EN VIVO:

App NicaSports TV , disponible en dispositivos móviles.

Página web oficial de NicaSports, con transmisiones en directo.

, con transmisiones en directo. Canal de YouTube de NicaSports, con emisiones gratuitas y en vivo.

La señal de YouTube permite a la afición internacional seguir el partido desde cualquier dispositivo sin costo. Solo hay que ingresar al canal oficial de NicaSports y ubicar la transmisión en vivo del encuentro.