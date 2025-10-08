Las selecciones de Nicaragua y Haití se enfrentan por la fecha 3 de las Eliminatorias Concacaf 2025, con transmisión EN VIVO por NicaSports y en su canal oficial de YouTube. (Fotos: AFP / Composición Mag)
Andrés Manrique
La Eliminatorias Concacaf 2025 siguen su curso y este jueves llega uno de los choques más atractivos del Grupo C: Nicaragua vs. Haití. El encuentro genera gran expectativa y miles de aficionados se preguntan cómo ver NicaSports EN VIVO y qué opciones existen para seguir la transmisión también por YouTube.

El partido es clave para ambas selecciones, que necesitan sumar puntos importantes en la clasificación. A continuación, te contamos todos los detalles sobre dónde ver el duelo en Nicaragua y cómo seguirlo online desde cualquier parte del mundo.

¿Dónde ver el partido Nicaragua vs. Haití EN VIVO?

En territorio nicaragüense, la señal oficial estará a cargo de NicaSports, canal deportivo con derechos de transmisión de la Concacaf.

  • Disponible en la parrilla de cable en Nicaragua.
  • Se puede sintonizar en Tigo TV (canal 558).
  • Además, ofrece programación y contenidos deportivos en su sitio web oficial.

¿Cómo ver Nicaragua vs. Haití por NicaSports EN VIVO?

Quienes no tengan acceso a la televisión por cable podrán seguir la señal de NicaSports EN VIVO a través de diferentes alternativas:

  • App NicaSports TV, disponible en dispositivos móviles.
  • Página web oficial, con transmisiones y programación exclusiva.
  • Canal de YouTube de NicaSports, con emisiones en vivo y programas deportivos.

¿Cómo ver Nicaragua vs. Haití online por YouTube?

Si estás fuera de Nicaragua o prefieres verlo en línea, el partido Nicaragua vs. Haití también estará disponible EN VIVO en el canal oficial de YouTube de NicaSports.

  • La transmisión es gratuita y accesible desde cualquier dispositivo.
  • Solo debes ingresar al canal de NicaSports en YouTube y ubicar la transmisión en vivo del encuentro.
  • Una opción práctica para que la afición internacional siga el partido sin costo.
SOBRE EL AUTOR

Periodista y redactor en el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Anteriormente trabajé en los diarios El Bocón y Depor. Tengo experiencia en medios impresos y digitales, escribiendo sobre deportes, actualidad, tendencias, videojuegos y tecnología.

