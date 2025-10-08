La Eliminatorias Concacaf 2025 siguen su curso y este jueves llega uno de los choques más atractivos del Grupo C: Nicaragua vs. Haití. El encuentro genera gran expectativa y miles de aficionados se preguntan cómo ver NicaSports EN VIVO y qué opciones existen para seguir la transmisión también por YouTube.
El partido es clave para ambas selecciones, que necesitan sumar puntos importantes en la clasificación. A continuación, te contamos todos los detalles sobre dónde ver el duelo en Nicaragua y cómo seguirlo online desde cualquier parte del mundo.
¿Dónde ver el partido Nicaragua vs. Haití EN VIVO?
En territorio nicaragüense, la señal oficial estará a cargo de NicaSports, canal deportivo con derechos de transmisión de la Concacaf.
- Disponible en la parrilla de cable en Nicaragua.
- Se puede sintonizar en Tigo TV (canal 558).
- Además, ofrece programación y contenidos deportivos en su sitio web oficial.
¿Cómo ver Nicaragua vs. Haití por NicaSports EN VIVO?
Quienes no tengan acceso a la televisión por cable podrán seguir la señal de NicaSports EN VIVO a través de diferentes alternativas:
- App NicaSports TV, disponible en dispositivos móviles.
- Página web oficial, con transmisiones y programación exclusiva.
- Canal de YouTube de NicaSports, con emisiones en vivo y programas deportivos.
¿Cómo ver Nicaragua vs. Haití online por YouTube?
Si estás fuera de Nicaragua o prefieres verlo en línea, el partido Nicaragua vs. Haití también estará disponible EN VIVO en el canal oficial de YouTube de NicaSports.
- La transmisión es gratuita y accesible desde cualquier dispositivo.
- Solo debes ingresar al canal de NicaSports en YouTube y ubicar la transmisión en vivo del encuentro.
- Una opción práctica para que la afición internacional siga el partido sin costo.