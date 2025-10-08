La Eliminatorias Concacaf 2025 siguen su curso y este jueves llega uno de los choques más atractivos del Grupo C: Nicaragua vs. Haití. El encuentro genera gran expectativa y miles de aficionados se preguntan cómo ver NicaSports EN VIVO y qué opciones existen para seguir la transmisión también por YouTube.

El partido es clave para ambas selecciones, que necesitan sumar puntos importantes en la clasificación. A continuación, te contamos todos los detalles sobre dónde ver el duelo en Nicaragua y cómo seguirlo online desde cualquier parte del mundo.

¿Dónde ver el partido Nicaragua vs. Haití EN VIVO?

En territorio nicaragüense, la señal oficial estará a cargo de NicaSports, canal deportivo con derechos de transmisión de la Concacaf.

Disponible en la parrilla de cable en Nicaragua.

Se puede sintonizar en Tigo TV (canal 558) .

. Además, ofrece programación y contenidos deportivos en su sitio web oficial.

¿Cómo ver Nicaragua vs. Haití por NicaSports EN VIVO?

Quienes no tengan acceso a la televisión por cable podrán seguir la señal de NicaSports EN VIVO a través de diferentes alternativas:

App NicaSports TV , disponible en dispositivos móviles.

, disponible en dispositivos móviles. Página web oficial , con transmisiones y programación exclusiva.

, con transmisiones y programación exclusiva. Canal de YouTube de NicaSports, con emisiones en vivo y programas deportivos.

¿Cómo ver Nicaragua vs. Haití online por YouTube?

Si estás fuera de Nicaragua o prefieres verlo en línea, el partido Nicaragua vs. Haití también estará disponible EN VIVO en el canal oficial de YouTube de NicaSports.

La transmisión es gratuita y accesible desde cualquier dispositivo.

Solo debes ingresar al canal de NicaSports en YouTube y ubicar la transmisión en vivo del encuentro.

Una opción práctica para que la afición internacional siga el partido sin costo.