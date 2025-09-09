Tras el 1-1 ante Costa Rica, la Selección de Nicaragua buscará sus primeros tres puntos cuando visite a Honduras este martes 9 de septiembre, por la fecha 2 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf. El partido comenzará a las 20:00 (hora de Managua; 10 p.m. ET / 7 p.m. PT) en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa. ¿Quieres ver el partido de Los Pinoleros en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial estará a cargo de NicaSports a través de cableoperadores, sitio web y su cuenta oficial de YouTube.

¿Cómo mirar NicaSports EN VIVO, Nicaragua vs. Honduras por Eliminatorias Concacaf 2026?

A través de los cableoperadores IBW, Telecable, Casavisión y Tigo puedes sintonizar NicaSports y ver el Nicaragua vs. Honduras EN VIVO y EN DIRECTO por las Eliminatorias Concacaf 2026. A continuación, los números de canal por operador.

Canal 7 de IBW

Canal 73 de Telecable

Canal 73 de Casavisión

Canal 558 de Tigo

¿Dónde ver NicaSports ONLINE por Internet?

Además de la televisión, tienes tres alternativas disponibles para mirar NicaSports: el sitio web, aplicaciones en Android e iOS y el canal oficial de YouTube. Aquí puedes ver el Nicaragua-Honduras en el dispositivo de preferencia.

Horario, TV y dónde ver en vivo Nicaragua vs. Honduras por las Eliminatorias Concacaf 2026

Fecha : Martes 9 de septiembre de 2025

: Martes 9 de septiembre de 2025 Partido : Honduras vs. Nicaragua, por fecha 2 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf 2026

: Honduras vs. Nicaragua, por fecha 2 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf 2026 TV : NicaSports | Streaming : YouTube de NicaSports

: NicaSports | : YouTube de NicaSports Lugar: Estadio Nacional Jose de la Paz Herrera de Tegucigalpa, Honduras