El rugido de los motores vuelve a la Ciudad de México con el Gran Premio de México 2025, una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1. Este fin de semana promete emociones intensas con el regreso de la máxima categoría al Autódromo Hermanos Rodríguez, en una temporada que llega al rojo vivo.

El Gran Premio de México se llevará a cabo del viernes 24 al domingo 26 de octubre de 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. La carrera principal será el domingo 26 de octubre y aquí te cuento en qué canales transmiten la carrera para México, Estados Unidos y España.

¿Qué canal transmite el GP de México 2025 EN VIVO en México?

Por primera vez en varios años, los fanáticos podrán disfrutar el GP de México gratis por televisión abierta, luego de la salida de Fox Sports como cadena oficial.Los derechos de transmisión ahora pertenecen a TelevisaUnivision, que emitirá las cinco sesiones del fin de semana entre Canal 5 y Canal 9.

Horarios y canales en México:

Práctica 1 : Viernes 24 de octubre, 12:30 p.m. — Canal 9

: Viernes 24 de octubre, 12:30 p.m. — Práctica 2 : Viernes 24 de octubre, 4:00 p.m. — Canal 5

: Viernes 24 de octubre, 4:00 p.m. — Práctica 3 : Sábado 25 de octubre, 11:30 a.m. — Canal 9

: Sábado 25 de octubre, 11:30 a.m. — Clasificación : Sábado 25 de octubre, 3:00 p.m. — Canal 5

: Sábado 25 de octubre, 3:00 p.m. — Carrera (GP de México): Domingo 26 de octubre, 2:00 p.m. — Canal 5

¿Cómo ver el GP de México 2025 EN VIVO desde Estados Unidos?

Los fanáticos en Estados Unidos podrán seguir la acción del Gran Premio de México 2025 a través de ESPN y F1 TV, tanto en inglés como en español, además de las plataformas digitales disponibles en cada zona horaria.

Horarios y canales en USA:

Hora del Este (ET): 4:00 p.m. — ESPN, ESPN Deportes, Fubo, F1 TV

4:00 p.m. — Hora del Centro (CT): 3:00 p.m. — ESPN, ESPN Deportes

3:00 p.m. — Hora del Pacífico (PT): 1:00 p.m. — ESPN, F1 TV Pro

¿Dónde ver el GP de México 2025 EN DIRECTO desde España?

En España, el Gran Premio de México 2025 podrá verse en exclusiva a través de DAZN F1, con cobertura completa desde los entrenamientos libres hasta la ceremonia del podio.Los suscriptores de Movistar+ también podrán acceder a la transmisión gracias al paquete integrado de DAZN.

Horario y canal en España:

Carrera: Domingo 26 de octubre — 9:00 p.m. (hora peninsular)

Domingo 26 de octubre — 9:00 p.m. (hora peninsular) Canal: DAZN F1 (también disponible en Movistar+ Deportes)

El campeonato mundial entra en su recta final con Oscar Piastri liderando el campeonato y un Max Verstappen decidido a acortar distancias. Además, este GP podría marcar el futuro del compañero del neerlandés en Red Bull para 2026, con Yuki Tsunoda e Isack Hadjar como protagonistas del debate interno.

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de México 2025, vigésima jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 71 vueltas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de 4.304km de longitud, el domingo 26 de octubre. | Crédito: GEC