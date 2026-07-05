La emoción de los octavos de final del Mundial 2026 continúa con un partido imperdible entre México e Inglaterra. El conjunto dirigido por el Tri buscará aprovechar su condición de local para avanzar a los cuartos de final, mientras que los ingleses intentarán imponer su experiencia en una de las llaves más esperadas del torneo.

Los aficionados mexicanos podrán seguir todas las incidencias del encuentro EN VIVO gracias a Nu9ve (Canal 9), una de las señales de televisión abierta con mayor audiencia en el país. Además, existen distintas alternativas para disfrutar de la transmisión desde dispositivos móviles o computadoras. A continuación, conoce cómo ver el partido y revisa los horarios por país.

¿Cómo ver Nu9ve (Canal 9) EN VIVO para seguir México vs. Inglaterra?

Nu9ve (Canal 9) transmitirá el compromiso entre México e Inglaterra para todo el territorio mexicano a través de su señal de televisión abierta, permitiendo que millones de aficionados disfruten del encuentro sin costo adicional.

Si prefieres seguir el partido desde internet, también podrás acceder a la programación mediante las plataformas digitales y servicios compatibles con la señal del canal.

Estas son las principales opciones para ver Nu9ve EN VIVO:

Sintonizando Canal 9 en la televisión abierta de México.

en la televisión abierta de México. A través del servicio de televisión de paga que incluya la señal de Nu9ve.

Mediante la plataforma y aplicación oficial de ViX , cuando la transmisión esté disponible.

, cuando la transmisión esté disponible. Desde dispositivos móviles como celulares y tablets.

En computadoras mediante navegadores web compatibles.

En Smart TV y dispositivos de streaming compatibles con la aplicación correspondiente.

Se recomienda verificar la disponibilidad de la transmisión según la región y el proveedor de televisión o internet.

Horarios de México vs. Inglaterra por país

El partido entre México e Inglaterra se disputará este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, por los octavos de final del Mundial 2026.