La 61.ª edición de Mr. Olympia regresa a Las Vegas este fin de semana, del viernes 10 al domingo 12 de octubre, reuniendo a los mejores competidores en el escenario más grande del culturismo mundial. Este evento, considerado el máximo galardón del deporte, pondrá a prueba a atletas de las 11 divisiones que compiten por el prestigioso título de Mr. y Ms. Olympia. Los fanáticos pueden esperar una vibrante Expo de fitness y dos días completos de intensa competencia en el Resorts World Casino de Las Vegas, Nevada. Si vives en Estados Unidos y quieres ver el Mr Olympia 2025 en vivo, te mencionamos cómo acceder a la plataforma oficial OlympiaTV por modalidad PPV (pago por visión), sin transmisión por canales de TV convencionales .

El programa de competencia será intenso, con el pre-juzgamiento y las finales de las divisiones femeninas programadas para el viernes. El evento principal culminará el sábado con la gran final de la categoría Open. El actual campeón, el británico Samson Dauda, regresará para defender su título ante fuertes contendientes como Hadi Choopan, Derek Lunsford y el campeón de 2019, Brandon Curry.

En la categoría femenina, la atención se centra en Andrea Shaw, la campeona dominante que buscará extender su racha a un histórico sexto título consecutivo. La competencia de Mr. Olympia no solo define a los nuevos campeones, sino que también ofrece a los aficionados un fin de semana completo para disfrutar de lo mejor del fitness y el culturismo. El evento promete ser uno de los más emocionantes de los últimos años, con los grandes atletas listos para demostrar su preparación física.

Conoce cómo y dónde ver la 61ª edición del Mr. Olympia se llevará a cabo en el Resorts World de Las Vegas, Estados Unidos. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver Mr. Olympia 2025 EN VIVO en Estados Unidos?

La única forma confirmada de ver la competencia Mr. Olympia 2025 EN VIVO en Estados Unidos es adquiriendo el Viewing Package oficial a través de Olympia TV (modalidad PPV Online). No se ha confirmado ninguna alianza con canales de cable o plataformas de streaming externas como ESPN o Amazon Prime para la transmisión completa del evento.

¿Cuál es el costo del paquete de transmisión de Olympia TV y qué incluye?

El paquete oficial PPV de Olympia TV para ver Mr. Olympia 2025 en Estados Unidos tiene un precio de $74.99 USD. Esta es la única opción confirmada para la cobertura completa en vivo de todas las divisiones, tanto el pre-judging como las finales.

El pago y la compra del paquete, denominado “Olympia Week Official Viewing Package” -que incluye la transmisión en vivo y el acceso bajo demanda (Video On Demand) a todas las divisiones oficiales (tanto las pre-judging como las finales), entrevistas exclusivas backstage, la rueda de prensa, el evento ‘Meet the Olympians’, el Amateur Olympia y el Champions Seminar para sus subscriptores- se realizan exclusivamente a través del sitio web oficial: olympiaproductions.com.

¿Dónde y cómo puedo comprar el acceso al PPV del Mr. Olympia 2025 y en qué dispositivos puedo verlo?

Puedes adquirir el Viewing Package directamente en el sitio web oficial olympiaproductions.com. El pago se realiza exclusivamente con tarjeta de crédito. Una vez comprado, el acceso está disponible para verse en cualquier dispositivo: celulares, PC y Smart TV, lo que te permite seguir toda la acción desde el Resorts World Theater en Las Vegas.

Transmisión del Mr Olympia 2025 desde Las Vegas, con la lista completa de todos los ganadores del evento. (Foto: X / Composición MAG) / Piero Hatto

¿Habrá alguna transmisión gratuita o highlights del Mr. Olympia 2025?

Sí, aunque el evento completo no se transmitirá de forma gratuita, Olympia TV y las cuentas oficiales en redes sociales (como YouTube e Instagram) ofrecerán fragmentos, highlights y coberturas gratuitas. Sin embargo, para ver la competencia en su totalidad y en directo, es necesario comprar el PPV oficial.

¿Cuáles son los horarios clave del evento Mr. Olympia 2025 en Las Vegas?

MR. OLYMPIA 2025 JUEVES 9 DE OCTUBRE DE 2025 VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025 SÁBADO 11 DE OCTUBRE DE 2025 DOMINGO 12 DE OCTUBRE DE 2025 Rueda de Prensa Oficial 12:00 pm PT - 3:00 pm ET -- -- -- Meet the Olympians 7:00 pm PT / 10:00 pm ET -- -- -- Pre-judging (evaluaciones preliminares) de categorías clave como Open, Classic, Fitness y Bikini -- 9:30 am PT / 12:30 pm ET -- -- Finales nocturnas principales de las categorías más esperadas, incluyendo Ms. Olympia -- 6:00 pm PT / 9:00 pm ET -- -- Pre-judging (evaluaciones preliminares) de categorías clave como Classic, Men’s Physique, Bikini y Wheelchair -- -- 9:30 am PT / 12:30 pm ET -- Finales nocturnas principales de las categorías más esperadas, incluyendo Mr. Olympia -- -- 7:00 pm PT / 10:00 pm ET Seminario de Campeones Olympia -- -- -- 11:00 am PT / 2:00 pm ET

Mr. Olympia 2025 se llevará a cabo desde el jueves 9 al domingo 12 de octubre desde el Resorts World Las Vegas, Nevada, y podrás verlo en vivo por Olympia TV en Estados Unidos y el resto del mundo. | Crédito: mrolympia.com / Composición GEC