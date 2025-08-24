Carlos Alcaraz llega al US Open 2025 en un momento espectacular tras conquistar el Masters 1000 de Cincinnati 2025, su sexto título de la temporada. Con este triunfo, el murciano alcanza un total de 22 títulos ATP, consolidándose como uno de los grandes favoritos del torneo y elevando su confianza de cara a otra posible conquista en Nueva York.

El joven español se prepara para su debut en Flushing Meadows enfrentando a Reilly Opelka, el gigante estadounidense de 2,11 metros. Este enfrentamiento promete ser un choque de estilos: la velocidad y agresividad de Alcaraz frente al potente saque y la altura de Opelka.

El US Open 2025 será la primera prueba del murciano en este torneo, y arrancar con una victoria en la primera ronda será clave para mantener su ritmo ganador y aspirar a levantar otro Grand Slam. A continuación, te contamos todos los detalles sobre cómo seguir el partido en vivo.

US Open 2025: CARLOS ALCARAZ VS. REILLY OPELKA, sigue el partido en directo. (Fotos: EFE / AFP)

¿Cuándo y a qué hora se juega Opelka vs. Alcaraz en el US Open 2025?

El partido de primera ronda entre Carlos Alcaraz y Reilly Opelka se jugará el lunes 25 de agosto. Los horarios estimados son:

Perú: 7:10 pm

7:10 pm México: 6:10 pm

6:10 pm Estados Unidos (ET): 8:10 pm

8:10 pm España: 2:10 am (del martes 26 de agosto)

Este será uno de los encuentros destacados del día en Flushing Meadows, marcando el inicio del recorrido de Alcaraz hacia otro posible Grand Slam.

¿Dónde ver Opelka vs. Alcaraz EN VIVO por TV y online?

La participación de Carlos Alcaraz en el US Open 2025 se podrá seguir en directo por distintas plataformas:

España: Movistar+ (Movistar Deportes, #Vamos)

Movistar+ (Movistar Deportes, #Vamos) Latinoamérica / México: ESPN (TV por cable) + Disney+ Plan Premium

ESPN (TV por cable) + Disney+ Plan Premium Estados Unidos: ESPN (cable) + ESPN+ (streaming)

Con estas opciones, los fanáticos del tenis podrán disfrutar del enfrentamiento entre Opelka y Alcaraz en vivo y sin perder detalle de la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.