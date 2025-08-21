Cien familias de bajos recursos en el condado de Alameda, ubicado a 52 millas de San Francisco, han sido seleccionadas para un programa piloto de ingresos garantizados. La iniciativa, que comenzó en noviembre de 2024 y es liderada por la organización United Way Bay Area (UWBA), tiene como objetivo principal brindar apoyo económico para mejorar la estabilidad financiera a largo plazo de estos hogares.

Los beneficiarios recibieron un primer pago de $3,000 de UWBA, seguido de pagos mensuales de $1,000 por un año. De acuerdo con el cronograma del programa, las familias estadounidenses continúan recibiendo los cheques.

La siguiente distribución, de $1,000, se efectuó el pasado 15 de agosto. Para el término del periodo de beneficios, los hogares participantes en el Área de la Bahía recibirán un total de $18,000 cada uno.

Directora de UWBA remarca el compromiso de apoyar la labor y compromiso de la organización

La directora ejecutiva de UWBA, Keisha Browder, remarcó la importancia de la labor de la organización y su compromiso con la futura creación de iniciativas similares.

“Al dirigir el apoyo a estas primeras 100 familias, queremos comprender cómo la asistencia monetaria incondicional ofrecida junto con los servicios opcionales de asesoramiento financiero impactan el bienestar y el comportamiento”, dijo Browder en un comunicado.

“Nuestro objetivo es aprender de este programa piloto y replicar un esfuerzo exitoso en toda el Área de la Bahía y más allá”. “La pobreza no es un fracaso individual, es una elección política”, continuó.

¿Cómo fue el proceso de elección?

Cada una de las 100 personas fue seleccionada al azar en un proceso tipo lotería de listas de clientes en tres centros SparkPoint diferentes administrados por la UWBA.

Incluían SparkPoint Chabot College, Fremont y Oakland.

Con un enfoque en la planificación financiera, la búsqueda de empleo y el acceso a beneficios de vivienda y alimentación, los centros SparkPoint son una iniciativa clave. A su vez, United Way Bay Area (UWBA) recibió un aporte de 3 millones de dólares de la Albertsons Companies Foundation (Safeway Foundation).

Gracias al respaldo del programa Nourishing Neighbors de la Fundación Albertsons Companies, la UWBA pudo continuar con su labor de asegurar que las familias necesitadas reciban acceso a alimentos vitales. Aún queda por verse si se autorizará una nueva serie de pagos al término del programa, pero, según las declaraciones de Browder, existe una alta probabilidad.