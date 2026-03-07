¡El octágono arde este sábado con una de las revanchas más esperadas de las artes marciales mixtas! El evento estelar del UFC 326 nos trae el explosivo choque por el título BMF entre el campeón Max Holloway y el exmonarca Charles Oliveira. Han pasado varios años desde aquel combate en 2015 donde Holloway ganó por TKO tras una lesión de Oliveira en el primer asalto. Hoy, ambos guerreros llegan dispuestos a saldar cuentas pendientes en una batalla que promete ser absolutamente legendaria. La afición hispana en Estados Unidos está lista para disfrutar de un espectáculo deportivo sin precedentes esta noche. Sigue la transmisión de Paramount Plus a partir de las 8:00 p.m. Centro de México o 9:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos, para ver los combates estelares de este UFC 325 .

Si te preguntas cómo ver la pelea Holloway vs. Oliveira 2 EN VIVO, la respuesta está a solo un clic de distancia. Toda la adrenalina de esta brutal cartelera será transmitida de manera oficial a través de la plataforma de Paramount Plus. Podrás disfrutar el evento completo usando la App TV en tu televisor inteligente o ingresando de forma online desde cualquier dispositivo en Estados Unidos y México. Recuerda verificar que tu cuenta esté activa horas antes del evento para no perderte la espectacular entrada de los peleadores. Reúne a tus amigos, prepara tus snacks favoritos y vive la pasión del UFC en la mejor resolución.

Además del evento principal, la cartelera ofrece un combate coestelar imperdible que seguramente pondrá a todo el público de pie. El talentoso Caio Borralho se medirá ante el peligroso Reinier de Ridder en un duelo de pronóstico reservado que sacará chispas. Para ir calentando motores, conéctate a las 4:00 p. m. ET para disfrutar del show de previa en vivo conducido por Farah Hannoun y Nolan King. Organiza tu tarde de sábado, ajusta tu reloj a la zona horaria de tu ciudad y prepárate para los nocauts. Hoy es una verdadera fiesta para los amantes de los deportes de combate que no te puedes perder.

¿Cómo ver Paramount Plus EN VIVO desde México, USA y Latinoamérica?

Paramount Plus en Estados Unidos cuenta con dos planes: Essential (con anuncios) desde 5.99 dólares al mes o 89.99 al año; o SHOWTIME (sin anuncios y con más contenido) desde 11.99 dólares al mes o 139.99 dólares al año.

Paramount Plus en México cuenta con una suscripción mensual de aproximadamente 79 pesos mexicanos al mes o 979 al año en plan Premium, aunque este precio puede variar según el plan y opciones de calidad o números de dispositivos.

País Precio mensual Precio anual Perú 14.90 soles 169.90 soles Argentina 299 pesos Argentina 3,097.70 pesos argentinos Chile 4299 pesos chilenos 38 490 pesos chilenos Colombia 13,900 pesos colombianos 166 800 pesos colombianos Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Panamá 4.99 dólares 59.88 dólares

¿Dónde suscribirte a Paramount Plus EN VIVO para ver UFC 326: Holloway vs. Oliveira 2?

Ingresa a la página web oficial de Paramount Plus (www.paramountplus.com) o descarga la aplicación. Posteriormente, deberás crear una cuenta y añadir tu método de pago de preferencia. Finalmente, podrás disfrutar de todo el contenido que ofrece Paramount Plus. Una vez realizado este procedimiento, podrás ver el evento de UFC 325: Volkanovski vs. Lopes .

Cabe señalar que Paramount Plus está disponible y es compatible en PC, Mac, iOS, Android, Apple TV, Chromecast, FireTV y Roku (acorde a tu país).

UFC 325: Holloway vs. Oliveira 2 EN VIVO: hora, TV y dónde ver el evento

Fecha: Sábado, 07 de marzo de 2026

Sábado, 07 de marzo de 2026 Lugar: T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada (Estados Unidos)

T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada (Estados Unidos) Horario: 8:00 p.m. México (Estelar) / 9:00 p.m. Tiempo del Este (USA)

8:00 p.m. México (Estelar) / 9:00 p.m. Tiempo del Este (USA) Canal TV / Streaming: Paramount Plus