Tal y como ha venido ocurriendo durante todo el 2026, Paramount Plus transmitirá el evento UFC 328: Chimaev vs. Strickland, donde chocarán en un combate de pronóstico reservado por el título de peso medio de la empresa de artes marciales mixtas más importante del mundo. Este sábado 9 de mayo, no te pierdas el minuto a minuto de este combate desde el Prudential Center de Newark, New Jersey. Aquí te cuento más detalles para que puedas ver todas las peleas desde México y Estados Unidos.
¿Cómo ver Paramount Plus EN VIVO desde México, USA y Latinoamérica?
Paramount Plus en Estados Unidos cuenta con dos planes: Essential (con anuncios) desde 5.99 dólares al mes o 89.99 al año; o SHOWTIME (sin anuncios y con más contenido) desde 11.99 dólares al mes o 139.99 dólares al año.
Paramount Plus en México cuenta con una suscripción mensual de aproximadamente 79 pesos mexicanos al mes o 979 al año en plan Premium, aunque este precio puede variar según el plan y opciones de calidad o números de dispositivos.
|País
|Precio mensual
|Precio anual
|Perú
|14.90 soles
|169.90 soles
|Argentina
|299 pesos Argentina
|3,097.70 pesos argentinos
|Chile
|4299 pesos chilenos
|38 490 pesos chilenos
|Colombia
|13,900 pesos colombianos
|166 800 pesos colombianos
|Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Panamá
|4.99 dólares
|59.88 dólares
¿Dónde suscribirte a Paramount Plus EN VIVO para ver UFC 328: Chimaev vs. Strickland?
Ingresa a la página web oficial de Paramount Plus (www.paramountplus.com) o descarga la aplicación. Posteriormente, deberás crear una cuenta y añadir tu método de pago de preferencia. Finalmente, podrás disfrutar de todo el contenido que ofrece Paramount Plus. Una vez realizado este procedimiento, podrás ver el evento de UFC 328: Chimaev vs. Strickland.
Cabe señalar que Paramount Plus está disponible y es compatible en PC, Mac, iOS, Android, Apple TV, Chromecast, FireTV y Roku (acorde a tu país).
UFC 328: Chimaev vs. Strickland EN VIVO: hora, TV y dónde ver el evento
- Fecha: Sábado 9 de mayo de 2026
- Lugar: Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos
- Horario: 8:00 p.m. México (Estelar) / 9:00 p.m. Tiempo del Este (USA)
- Canal TV / Streaming: Paramount Plus