Transmisión de Paramount Plus para seguir el evento del UFC 328 entre Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland, este sábado 9 de mayo de 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
Transmisión de Paramount Plus para seguir el evento del UFC 328 entre Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland, este sábado 9 de mayo de 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

Tal y como ha venido ocurriendo durante todo el 2026, Paramount Plus transmitirá el evento UFC 328: Chimaev vs. Strickland, donde chocarán en un combate de pronóstico reservado por el título de peso medio de la empresa de artes marciales mixtas más importante del mundo. Este sábado 9 de mayo, no te pierdas el minuto a minuto de este combate desde el Prudential Center de Newark, New Jersey. Aquí te cuento más detalles para que puedas ver todas las peleas desde México y Estados Unidos.

Khamzat Chimaev y Sean Strickland se enfrentarán en el duelo estelar de UFC 328, este sábado 9 de mayo (Imagen hecha por Gestión con apoyo de la IA Gemini)
Khamzat Chimaev y Sean Strickland se enfrentarán en el duelo estelar de UFC 328, este sábado 9 de mayo (Imagen hecha por Gestión con apoyo de la IA Gemini)

¿Cómo ver Paramount Plus EN VIVO desde México, USA y Latinoamérica?

Paramount Plus en Estados Unidos cuenta con dos planes: Essential (con anuncios) desde 5.99 dólares al mes o 89.99 al año; o SHOWTIME (sin anuncios y con más contenido) desde 11.99 dólares al mes o 139.99 dólares al año.

Paramount Plus en México cuenta con una suscripción mensual de aproximadamente 79 pesos mexicanos al mes o 979 al año en plan Premium, aunque este precio puede variar según el plan y opciones de calidad o números de dispositivos.

PaísPrecio mensualPrecio anual
Perú14.90 soles169.90 soles
Argentina299 pesos Argentina3,097.70 pesos argentinos
Chile4299 pesos chilenos38 490 pesos chilenos
Colombia13,900 pesos colombianos166 800 pesos colombianos
Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Panamá4.99 dólares59.88 dólares

¿Dónde suscribirte a Paramount Plus EN VIVO para ver UFC 328: Chimaev vs. Strickland?

Ingresa a la página web oficial de Paramount Plus (www.paramountplus.com) o descarga la aplicación. Posteriormente, deberás crear una cuenta y añadir tu método de pago de preferencia. Finalmente, podrás disfrutar de todo el contenido que ofrece Paramount Plus. Una vez realizado este procedimiento, podrás ver el evento de UFC 328: Chimaev vs. Strickland.

Cabe señalar que Paramount Plus está disponible y es compatible en PC, Mac, iOS, Android, Apple TV, Chromecast, FireTV y Roku (acorde a tu país).

UFC 328: Chimaev vs. Strickland EN VIVO: hora, TV y dónde ver el evento

  • Fecha: Sábado 9 de mayo de 2026
  • Lugar: Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos
  • Horario: 8:00 p.m. México (Estelar) / 9:00 p.m. Tiempo del Este (USA)
  • Canal TV / Streaming: Paramount Plus
SOBRE EL AUTOR

Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC