Este sábado 31 de enero de 2026 se vivirá el segundo evento enumerado de la UFC. Desde el Qudos Bank Arena de Sydney, Australia, viviremos el UFC 325: Volkanovski vs. Lopes, donde el primero en mención será el local ante su gente, buscando retener el cinturón de peso pluma en las 145 libras. Recordemos que esta es la revancha para Lopes, quien hace 10 meses perdió justamente ante Volkanovski. Sigue la transmisión de Paramount Plus EN VIVO a partir de las 8:00 p.m. Centro de México o 9:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos, para ver los combates estelares de este UFC 325 .

¿Cómo ver Paramount Plus EN VIVO desde México, USA y Latinoamérica?

Paramount Plus en Estados Unidos cuenta con dos planes: Essential (con anuncios) desde 5.99 dólares al mes o 89.99 al año; o SHOWTIME (sin anuncios y con más contenido) desde 11.99 dólares al mes o 139.99 dólares al año.

Paramount Plus en México cuenta con una suscripción mensual de aproximadamente 79 pesos mexicanos al mes o 979 al año en plan Premium, aunque este precio puede variar según el plan y opciones de calidad o números de dispositivos.

País Precio mensual Precio anual Perú 14.90 soles 169.90 soles Argentina 299 pesos Argentina 3,097.70 pesos argentinos Chile 4299 pesos chilenos 38 490 pesos chilenos Colombia 13,900 pesos colombianos 166 800 pesos colombianos Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Panamá 4.99 dólares 59.88 dólares

¿Dónde suscribirte a Paramount Plus EN VIVO para ver UFC 325: Volkanovski vs. Lopes?

Ingresa a la página web oficial de Paramount Plus (www.paramountplus.com) o descarga la aplicación. Posteriormente, deberás crear una cuenta y añadir tu método de pago de preferencia. Finalmente, podrás disfrutar de todo el contenido que ofrece Paramount Plus. Una vez realizado este procedimiento, podrás ver el evento de UFC 325: Volkanovski vs. Lopes .

Cabe señalar que Paramount Plus está disponible y es compatible en PC, Mac, iOS, Android, Apple TV, Chromecast, FireTV y Roku (acorde a tu país).

UFC 325: Volkanovski vs. Lopes EN VIVO: hora, TV y dónde ver el evento

Fecha: Sábado 31 de enero de 2026

Sábado 31 de enero de 2026 Lugar: Qudos Bank Arena, Sydney, Australia

Qudos Bank Arena, Sydney, Australia Horario: 8:00 p.m. México (Estelar) / 9:00 p.m. Tiempo del Este (USA)

8:00 p.m. México (Estelar) / 9:00 p.m. Tiempo del Este (USA) Canal TV / Streaming: Paramount Plus