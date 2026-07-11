Desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, este sábado 11 de julio se vivirá el evento UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 a través de Paramount Plus, evento que marcará el regreso de Conor McGregor al octágono luego de 5 años, después de dos derrotas consecutivas ante Dustin Poirier. Paramount+ será la señal que transmitirá el evento desde cualquier parte de Latinoamérica y aquí te dejo toda la información para ver el minuto a minuto.
¿Cómo ver Paramount Plus EN VIVO desde México, USA y Latinoamérica?
Paramount Plus en Estados Unidos cuenta con dos planes: Essential (con anuncios) desde 5.99 dólares al mes o 89.99 al año; o SHOWTIME (sin anuncios y con más contenido) desde 11.99 dólares al mes o 139.99 dólares al año.
Paramount Plus en México cuenta con una suscripción mensual de aproximadamente 79 pesos mexicanos al mes o 979 al año en plan Premium, aunque este precio puede variar según el plan y opciones de calidad o números de dispositivos.
|País
|Precio mensual
|Precio anual
|Perú
|14.90 soles
|169.90 soles
|Argentina
|299 pesos Argentina
|3,097.70 pesos argentinos
|Chile
|4299 pesos chilenos
|38 490 pesos chilenos
|Colombia
|13,900 pesos colombianos
|166 800 pesos colombianos
|Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Panamá
|4.99 dólares
|59.88 dólares
¿Dónde suscribirte a Paramount Plus EN VIVO para ver UFC 329: McGregor vs. Holloway 2?
Ingresa a la página web oficial de Paramount Plus (www.paramountplus.com) o descarga la aplicación. Posteriormente, deberás crear una cuenta y añadir tu método de pago de preferencia. Finalmente, podrás disfrutar de todo el contenido que ofrece Paramount Plus. Una vez realizado este procedimiento, podrás ver el evento de UFC 329: McGregor vs. Holloway 2.
Cabe señalar que Paramount Plus está disponible y es compatible en PC, Mac, iOS, Android, Apple TV, Chromecast, FireTV y Roku (acorde a tu país).
UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 EN VIVO: hora, TV y dónde ver el evento
- Fecha: Sábado 11 de julio de 2026
- Lugar: T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos
- Horario McGregor vs. Holloway: 9:50 p.m. CDMX / 11:50 p.m. ET (USA)
- Canal TV / Streaming: Paramount Plus