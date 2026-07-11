Señal de Paramount Plus en vivo para ver UFC 329: McGregor vs. Holloway, este sábado 11 de julio, desde el T-Mobile Arena de Las Vegas. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG / @ufc)
Señal de Paramount Plus en vivo para ver UFC 329: McGregor vs. Holloway, este sábado 11 de julio, desde el T-Mobile Arena de Las Vegas. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG / @ufc)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

Desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, este sábado 11 de julio se vivirá el evento UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 a través de Paramount Plus, evento que marcará el regreso de Conor McGregor al octágono luego de 5 años, después de dos derrotas consecutivas ante Dustin Poirier. Paramount+ será la señal que transmitirá el evento desde cualquier parte de Latinoamérica y aquí te dejo toda la información para ver el minuto a minuto.

¿Cómo ver Paramount Plus EN VIVO desde México, USA y Latinoamérica?

Paramount Plus en Estados Unidos cuenta con dos planes: Essential (con anuncios) desde 5.99 dólares al mes o 89.99 al año; o SHOWTIME (sin anuncios y con más contenido) desde 11.99 dólares al mes o 139.99 dólares al año.

Paramount Plus en México cuenta con una suscripción mensual de aproximadamente 79 pesos mexicanos al mes o 979 al año en plan Premium, aunque este precio puede variar según el plan y opciones de calidad o números de dispositivos.

PaísPrecio mensualPrecio anual
Perú14.90 soles169.90 soles
Argentina299 pesos Argentina3,097.70 pesos argentinos
Chile4299 pesos chilenos38 490 pesos chilenos
Colombia13,900 pesos colombianos166 800 pesos colombianos
Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Panamá4.99 dólares59.88 dólares

¿Dónde suscribirte a Paramount Plus EN VIVO para ver UFC 329: McGregor vs. Holloway 2?

Ingresa a la página web oficial de Paramount Plus () o descarga la aplicación. Posteriormente, deberás crear una cuenta y añadir tu método de pago de preferencia. Finalmente, podrás disfrutar de todo el contenido que ofrece Paramount Plus. Una vez realizado este procedimiento, podrás ver el evento de UFC 329: McGregor vs. Holloway 2.

Cabe señalar que Paramount Plus está disponible y es compatible en PC, Mac, iOS, Android, Apple TV, Chromecast, FireTV y Roku (acorde a tu país).

UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 EN VIVO: hora, TV y dónde ver el evento

  • Fecha: Sábado 11 de julio de 2026
  • Lugar: T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos
  • Horario McGregor vs. Holloway: 9:50 p.m. CDMX / 11:50 p.m. ET (USA)
  • Canal TV / Streaming: Paramount Plus
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