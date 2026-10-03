Este sábado 3 de octubre se realizará UFC 332 en el Delta Center de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, y la pelea Natalia Silva vs. Wang Cong por el campeonato vacante de peso mosca femenino será la estelar de la noche. Ambas peleadoras hicieron los méritos para quedarse con el oro y la transmisión estará a cargo de Paramount Plus desde las 2:00 p.m. (primeras preliminares), 4:00 p.m. (preliminares) y 6:00 p.m. (estelares) en México.

Natalia Silva (20-5-1) se ganó esta oportunidad titular tras derrotar por decisión unánime a Rose Namajunas en UFC 324, que se realizó el 24 de enero. La peleadora brasileña indicó que realizó un gran campamento para quedarse con el título que dejó vacante Valentina Shevchenko por lesión.

Por su parte, Wang Cong (10-1-0) llega a la contienda tras imponerse por decisión unánime a Tracy Cortez en UFC 329, que se realizó el sábado 11 de julio. Resalta por su capacidad para combinar técnicas de boxeo y jiu-jitsu. Indicó que se preparó de gran manera para lograr el título de la división peso mosca.

¿Dónde ver Paramount Plus EN VIVO para UFC 332?

La transmisión de UFC 332 estará disponible a través de Paramount Plus, plataforma que actualmente concentra buena parte de los derechos de UFC en Estados Unidos, México y otros mercados internacionales.

Paramount Plus es un servicio que:

Transmite eventos UFC en vivo.

Incluye preliminares y cartelera principal dentro de la suscripción.

Permite acceder desde múltiples dispositivos.

Ofrece planes mensuales y anuales.

Incluye series, películas y otros eventos deportivos dentro del catálogo.

Para los aficionados que buscan seguir Silva vs. Wang sin contratar paquetes adicionales de televisión, Paramount Plus representa una de las opciones más directas para acceder a la cartelera completa.

¿Cómo suscribirse a Paramount Plus para ver UFC 332?

El proceso de contratación es sencillo y puede completarse en pocos minutos:

Ingresa al sitio web oficial o descarga la aplicación de Paramount Plus. Selecciona el plan disponible en tu país. Registra una cuenta con correo electrónico y contraseña. Completa el método de pago correspondiente. Accede a la plataforma el día del evento. Busca la transmisión en vivo de UFC 332.

Con una suscripción activa podrás acceder tanto a la pelea entre Silva vs. Wang como al resto de la cartelera.

¿En qué dispositivos se puede ver UFC 332?

Los usuarios podrán seguir UFC 332 desde:

Computadoras y laptops mediante navegador web.

Teléfonos móviles Android.

iPhone y iPad.

Tablets Android.

Smart TV compatibles.

Android TV.

Google TV.

Roku.

Fire TV Stick.

Apple TV.

Chromecast.

Esto permite seguir el evento tanto desde casa como mientras te encuentras fuera.

¿Cómo ver UFC 332 en Smart TV?

Para disfrutar de la cartelera en pantalla grande:

Descarga la aplicación oficial de Paramount Plus.

Inicia sesión con tu cuenta.

Accede a la sección de deportes o eventos en vivo.

Selecciona UFC 332.

Disfruta de la transmisión desde tu televisor.

La experiencia suele ser más cómoda para quienes desean seguir toda la función junto a familiares o amigos.

Planes y precios de Paramount Plus en Estados Unidos (2026)

En Estados Unidos, Paramount Plus ofrece dos alternativas principales para los aficionados de UFC.

Plan Essential

Característica Detalle Precio mensual USD 8.99 Precio anual USD 89.99 Publicidad Sí UFC en vivo Sí

Plan Premium

Característica Detalle Precio mensual USD 13.99 Precio anual USD 139.99 Publicidad Reducida Descargas offline Sí Acceso Showtime Sí UFC en vivo Sí

¿Qué plan conviene para UFC 332?

Essential: ideal para quienes buscan la opción más económica para seguir UFC.

Premium: recomendado para usuarios que consumen deportes, películas y series con frecuencia.

Planes y precios de Paramount Plus en México (2026)

Paramount Plus también dispone de dos niveles de suscripción para el mercado mexicano.

Plan Estándar

Característica Detalle Precio mensual 149 MXN Calidad Full HD Transmisiones simultáneas 2 UFC en vivo Sí

Plan Premium

Característica Detalle Precio mensual 199 MXN Calidad Hasta 4K compatible Transmisiones simultáneas 4 UFC en vivo Sí

¿Qué plan conviene en México?

Estándar: excelente relación costo-beneficio para seguir UFC.

Premium: pensado para hogares con varios usuarios conectados al mismo tiempo.

Planes y precios de Paramount Plus en Latinoamérica

País Precio mensual aproximado Argentina ARS 5,578.51 Colombia COP 23,500 Chile CLP 5,690 Perú S/ 21.50 Ecuador USD 5.99 Bolivia BOB 40.90 Uruguay UYU 249 Panamá USD 5.99 Costa Rica CRC 2,999 Guatemala GTQ 45.99 Honduras HNL 150 El Salvador USD 5.99 Nicaragua NIO 219 República Dominicana DOP 359

UFC 332: cartelera

Cartelera estelar

Natalia Silva vs. Wang Cong — campeonato de peso mosca femenil

Deiveson Figueiredo vs. Payton Talbott — peso gallo

King Green vs. Esteban Ribovics — peso ligero

Roberto Soldić vs. Khaos Williams — peso welter

Ateba Gautier vs. Roman Kopylov — peso medio

Cartelera preliminar

Imanol Rodríguez vs. Alden Coria — peso mosca

Damian Pinas vs. Andrey Pulyaev — peso medio

Marcus McGhee vs. Anthony Romero

Anthony Wint vs. Lucas Armand — peso completo

Primeras preliminares

Johnny Walker vs. Mick Parkin — peso completo

Jacobe Smith vs. Bruce Whitehead — peso welter

Rafael dos Anjos vs. Alexander Hernandez — peso ligero

Marvin Vettori vs. Ismail Naurdiev — peso medio

Court McGee vs. Eric Nolan — peso welter