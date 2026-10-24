El título de peso pluma vuelve a ponerse en juego en Abu Dhabi. Alexander Volkanovski (28-4) defenderá el cinturón de las 145 libras ante Movsar Evloev en el combate estelar de UFC 333, que tendrá como escenario el Etihad Arena. El recinto trae un recuerdo especial para la división: allí, Ilia Topuria retuvo el campeonato frente a Max Holloway. Ahora, Volkanovski buscará reafirmar su reinado ante un aspirante decidido a conquistar la corona.
¿Cómo ver Paramount Plus EN VIVO, UFC 333: Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev?
UFC 333: Volkanovski vs. Evloev se podrá ver por Paramount+ el sábado 24 de octubre de 2026 en Perú, México, Argentina y los demás países latinoamericanos habilitados, incluido Brasil. La transmisión comprende las preliminares tempranas, las preliminares y la cartelera principal, sin un pago adicional por evento. La función se celebrará en el Etihad Arena de Abu Dabi.
|País o zona de referencia
|Dónde y cómo verlo
|Preliminares tempranas
|Preliminares
|Cartelera principal
|Perú
|Paramount+, por web o app con suscripción
|9:00 a. m.
|11:00 a. m.
|1:00 p. m.
|México — Ciudad de México
|Paramount+, por web o app con suscripción
|8:00 a. m.
|10:00 a. m.
|12:00 p. m.
|Colombia
|Paramount+, por web o app con suscripción
|9:00 a. m.
|11:00 a. m.
|1:00 p. m.
|Ecuador — territorio continental
|Paramount+, por web o app con suscripción
|9:00 a. m.
|11:00 a. m.
|1:00 p. m.
|Argentina
|Paramount+, por web o app con suscripción
|11:00 a. m.
|1:00 p. m.
|3:00 p. m.
|Chile — Santiago
|Paramount+, por web o app con suscripción
|11:00 a. m.
|1:00 p. m.
|3:00 p. m.
|Uruguay
|Paramount+, por web o app con suscripción
|11:00 a. m.
|1:00 p. m.
|3:00 p. m.
|Paraguay
|Paramount+, por web o app con suscripción
|11:00 a. m.
|1:00 p. m.
|3:00 p. m.
|Bolivia
|Paramount+, por web o app con suscripción
|10:00 a. m.
|12:00 p. m.
|2:00 p. m.
|Venezuela
|Paramount+, por web o app con suscripción
|10:00 a. m.
|12:00 p. m.
|2:00 p. m.
|Brasil — Brasilia y São Paulo
|Paramount+, por web o app con suscripción
|11:00 a. m.
|1:00 p. m.
|3:00 p. m.
|Costa Rica
|Paramount+, por web o app con suscripción
|8:00 a. m.
|10:00 a. m.
|12:00 p. m.
|El Salvador
|Paramount+, por web o app con suscripción
|8:00 a. m.
|10:00 a. m.
|12:00 p. m.
|Guatemala
|Paramount+, por web o app con suscripción
|8:00 a. m.
|10:00 a. m.
|12:00 p. m.
|Honduras
|Paramount+, por web o app con suscripción
|8:00 a. m.
|10:00 a. m.
|12:00 p. m.
|Nicaragua
|Paramount+, por web o app con suscripción
|8:00 a. m.
|10:00 a. m.
|12:00 p. m.
|Panamá
|Paramount+, por web o app con suscripción
|9:00 a. m.
|11:00 a. m.
|1:00 p. m.
|República Dominicana
|Paramount+, por web o app con suscripción
|10:00 a. m.
|12:00 p. m.
|2:00 p. m.
|Estados Unidos — costa este
|Paramount+, por web o app con suscripción
|10:00 a. m.
|12:00 p. m.
|2:00 p. m.
|Estados Unidos — costa oeste
|Paramount+, por web o app con suscripción
|7:00 a. m.
|9:00 a. m.
|11:00 a. m.
¿A qué hora pelea Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev por UFC 333?
Los horarios locales de esta tabla están calculados a partir de la programación anunciada: preliminares tempranas a las 10:00 ET, preliminares a las 12:00 ET y cartelera principal a las 14:00 ET de Estados Unidos. Se utiliza el formato de 24 horas.
|País o región
|Preliminares tempranas
|Preliminares
|Cartelera principal
|México — Ciudad de México
|08:00
|10:00
|12:00
|Guatemala
|08:00
|10:00
|12:00
|El Salvador
|08:00
|10:00
|12:00
|Honduras
|08:00
|10:00
|12:00
|Nicaragua
|08:00
|10:00
|12:00
|Costa Rica
|08:00
|10:00
|12:00
|Perú
|09:00
|11:00
|13:00
|Colombia
|09:00
|11:00
|13:00
|Ecuador — territorio continental
|09:00
|11:00
|13:00
|Panamá
|09:00
|11:00
|13:00
|Bolivia
|10:00
|12:00
|14:00
|Venezuela
|10:00
|12:00
|14:00
|República Dominicana
|10:00
|12:00
|14:00
|Puerto Rico
|10:00
|12:00
|14:00
|Argentina
|11:00
|13:00
|15:00
|Uruguay
|11:00
|13:00
|15:00
|Paraguay
|11:00
|13:00
|15:00
|Chile — Santiago
|11:00
|13:00
|15:00
|Brasil — Brasilia y São Paulo
|11:00
|13:00
|15:00
|Estados Unidos — Nueva York / Miami
|10:00
|12:00
|14:00
|Estados Unidos — Chicago
|09:00
|11:00
|13:00
|Estados Unidos — Denver
|08:00
|10:00
|12:00
|Estados Unidos — Los Ángeles
|07:00
|09:00
|11:00
|España — península y Baleares
|16:00
|18:00
|20:00
|España — Canarias
|15:00
|17:00
|19:00
|Emiratos Árabes Unidos — Abu Dabi
|18:00
|20:00
|22:00
Restricciones importantes fuera de Latinoamérica
Tener Paramount+ no garantiza acceso a UFC en cualquier país. En España, UFC 333 se transmitirá por Eurosport a través de HBO Max: las preliminares comenzarán a las 18:00 y la cartelera principal a las 20:00, hora peninsular. España no figura entre los territorios habilitados para ver UFC en Paramount+.support.paramountplus+2
Australia tiene una cobertura distinta: Paramount+ ofrece las preliminares de los eventos numerados, pero no la cartelera principal, cuyo acceso corresponde a Kayo Sports. En Estados Unidos, esta edición se verá por Paramount+ y no tendrá transmisión simultánea por CBS.
Cartelera completa UFC 333, Volkanovski vs. Evloev
- Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev, pelea por el título de peso pluma
- Petr Yan vs. Merab Dvalishvili, pelea por el título de peso mosca
- Lone’er Kavanagh vs. Ramazan Temirov, peso mosca
- Alexander Volkov vs. Rizvan Kuniev, peso pesado
- Aaron Pico vs. Losene Keita, peso pluma
- Azamat Murzakanov vs. Dominick Reyes, peso semipesado
- Nikita Krylov vs. Abdul Rakhman Yakhyaev, peso semipesado
- Abusupiyan Magomedov vs. Cameron Rowston, peso mediano
- Grant Dawson vs. Nurullo Aliev, peso ligero
- Abubakar Vagaev vs. Jacob Malkoun, peso mediano
- Bolaji Oki vs. Daniel Santos, peso pluma
- Kody Steele vs. Noah Gugnon, peso ligero
- Iasmin Lucindo vs. Nicolle Caliari, peso paja
- Colby Thicknesse vs. Asaf Chopurov, peso gallo