Cobertura de artes marciales mixtas por internet para la pelea estelar de UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje. Conozca cómo sintonizar la señal en vivo gratis desde su dispositivo móvil con Paramount Plus. | Crédito: @ufc / Instagram / Composición Mag
Cobertura de artes marciales mixtas por internet para la pelea estelar de UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje. Conozca cómo sintonizar la señal en vivo gratis desde su dispositivo móvil con Paramount Plus. | Crédito: @ufc / Instagram / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Tal y como ha venido ocurriendo durante todo el 2026, Paramount Plus transmitirá el evento UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje, donde chocarán en un combate de pronóstico reservado por la unificación del título de peso ligero de la empresa de artes marciales mixtas más importante del mundo. Este domingo 14 de junio, no te pierdas el minuto a minuto de este combate desde el Patio Sur de la Casa Blanca en Washington, D.C.. Aquí te cuento más detalles para que puedas ver todas las peleas de la cartelera del UFC Freedom 250 desde México y Estados Unidos.

WASHINGTON, DISTRITO DE COLUMBIA (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- ¿Quién ganará UFC Freedom 250? Analizamos el combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje y compartimos nuestro pronóstico final.. FOTO DE UFC.COM
WASHINGTON, DISTRITO DE COLUMBIA (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- ¿Quién ganará UFC Freedom 250? Analizamos el combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje y compartimos nuestro pronóstico final.. FOTO DE UFC.COM
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¿Cómo ver Paramount Plus EN VIVO desde México, USA y Latinoamérica?

Paramount Plus en Estados Unidos cuenta con dos planes: Essential (con anuncios) desde 5.99 dólares al mes o 89.99 al año; o SHOWTIME (sin anuncios y con más contenido) desde 11.99 dólares al mes o 139.99 dólares al año.

Paramount Plus en México cuenta con una suscripción mensual de aproximadamente 79 pesos mexicanos al mes o 979 al año en plan Premium, aunque este precio puede variar según el plan y opciones de calidad o números de dispositivos.

PaísPrecio mensualPrecio anual
Perú14.90 soles169.90 soles
Argentina299 pesos Argentina3,097.70 pesos argentinos
Chile4299 pesos chilenos38 490 pesos chilenos
Colombia13,900 pesos colombianos166 800 pesos colombianos
Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Panamá4.99 dólares59.88 dólares

¿Dónde suscribirte a Paramount Plus EN VIVO para ver UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje?

Ingresa a la página web oficial de Paramount Plus () o descarga la aplicación. Posteriormente, deberás crear una cuenta y añadir tu método de pago de preferencia. Finalmente, podrás disfrutar de todo el contenido que ofrece Paramount Plus. Una vez realizado este procedimiento, podrás ver el evento de UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje.

Cabe señalar que Paramount Plus está disponible y es compatible en PC, Mac, iOS, Android, Apple TV, Chromecast, FireTV y Roku (acorde a tu país).

WASHINGTON, DISTRITO DE COLUMBIA (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver la pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje este sábado 14 de junio por la cartelera estelar del UFC Freedom 250 en la Casa Blanca. FOTO DE UFC.COM
WASHINGTON, DISTRITO DE COLUMBIA (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver la pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje este sábado 14 de junio por la cartelera estelar del UFC Freedom 250 en la Casa Blanca. FOTO DE UFC.COM
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UFC Freedom 250 - Topuria vs. Gaethje EN VIVO: hora, TV y dónde ver el evento

  • Fecha: Domingo, 14 de junio de 2026
  • Lugar: Patio Sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos
  • Horario: 6:00 p.m. México / 8:00 p.m. Tiempo del Este (USA)
  • Canal TV / Streaming: Paramount Plus
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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