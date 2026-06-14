Tal y como ha venido ocurriendo durante todo el 2026, Paramount Plus transmitirá el evento UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje , donde chocarán en un combate de pronóstico reservado por la unificación del título de peso ligero de la empresa de artes marciales mixtas más importante del mundo. Este domingo 14 de junio, no te pierdas el minuto a minuto de este combate desde el Patio Sur de la Casa Blanca en Washington, D.C.. Aquí te cuento más detalles para que puedas ver todas las peleas de la cartelera del UFC Freedom 250 desde México y Estados Unidos .

WASHINGTON, DISTRITO DE COLUMBIA (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- ¿Quién ganará UFC Freedom 250? Analizamos el combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje y compartimos nuestro pronóstico final.. FOTO DE UFC.COM / UFC.COM

¿Cómo ver Paramount Plus EN VIVO desde México, USA y Latinoamérica?

Paramount Plus en Estados Unidos cuenta con dos planes: Essential (con anuncios) desde 5.99 dólares al mes o 89.99 al año; o SHOWTIME (sin anuncios y con más contenido) desde 11.99 dólares al mes o 139.99 dólares al año.

Paramount Plus en México cuenta con una suscripción mensual de aproximadamente 79 pesos mexicanos al mes o 979 al año en plan Premium, aunque este precio puede variar según el plan y opciones de calidad o números de dispositivos.

País Precio mensual Precio anual Perú 14.90 soles 169.90 soles Argentina 299 pesos Argentina 3,097.70 pesos argentinos Chile 4299 pesos chilenos 38 490 pesos chilenos Colombia 13,900 pesos colombianos 166 800 pesos colombianos Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Panamá 4.99 dólares 59.88 dólares

¿Dónde suscribirte a Paramount Plus EN VIVO para ver UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje?

Ingresa a la página web oficial de Paramount Plus (www.paramountplus.com) o descarga la aplicación. Posteriormente, deberás crear una cuenta y añadir tu método de pago de preferencia. Finalmente, podrás disfrutar de todo el contenido que ofrece Paramount Plus. Una vez realizado este procedimiento, podrás ver el evento de UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje .

Cabe señalar que Paramount Plus está disponible y es compatible en PC, Mac, iOS, Android, Apple TV, Chromecast, FireTV y Roku (acorde a tu país).

WASHINGTON, DISTRITO DE COLUMBIA (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver la pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje este sábado 14 de junio por la cartelera estelar del UFC Freedom 250 en la Casa Blanca. FOTO DE UFC.COM / UFC.COM

UFC Freedom 250 - Topuria vs. Gaethje EN VIVO: hora, TV y dónde ver el evento

Fecha: Domingo, 14 de junio de 2026

Domingo, 14 de junio de 2026 Lugar: Patio Sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos

Patio Sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos Horario: 6:00 p.m. México / 8:00 p.m. Tiempo del Este (USA)

6:00 p.m. México / 8:00 p.m. Tiempo del Este (USA) Canal TV / Streaming: Paramount Plus