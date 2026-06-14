Tal y como ha venido ocurriendo durante todo el 2026, Paramount Plus transmitirá el evento UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje, donde chocarán en un combate de pronóstico reservado por la unificación del título de peso ligero de la empresa de artes marciales mixtas más importante del mundo. Este domingo 14 de junio, no te pierdas el minuto a minuto de este combate desde el Patio Sur de la Casa Blanca en Washington, D.C.. Aquí te cuento más detalles para que puedas ver todas las peleas de la cartelera del UFC Freedom 250 desde México y Estados Unidos.
¿Cómo ver Paramount Plus EN VIVO desde México, USA y Latinoamérica?
Paramount Plus en Estados Unidos cuenta con dos planes: Essential (con anuncios) desde 5.99 dólares al mes o 89.99 al año; o SHOWTIME (sin anuncios y con más contenido) desde 11.99 dólares al mes o 139.99 dólares al año.
Paramount Plus en México cuenta con una suscripción mensual de aproximadamente 79 pesos mexicanos al mes o 979 al año en plan Premium, aunque este precio puede variar según el plan y opciones de calidad o números de dispositivos.
|País
|Precio mensual
|Precio anual
|Perú
|14.90 soles
|169.90 soles
|Argentina
|299 pesos Argentina
|3,097.70 pesos argentinos
|Chile
|4299 pesos chilenos
|38 490 pesos chilenos
|Colombia
|13,900 pesos colombianos
|166 800 pesos colombianos
|Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Panamá
|4.99 dólares
|59.88 dólares
¿Dónde suscribirte a Paramount Plus EN VIVO para ver UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje?
Ingresa a la página web oficial de Paramount Plus (www.paramountplus.com) o descarga la aplicación. Posteriormente, deberás crear una cuenta y añadir tu método de pago de preferencia. Finalmente, podrás disfrutar de todo el contenido que ofrece Paramount Plus. Una vez realizado este procedimiento, podrás ver el evento de UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje.
Cabe señalar que Paramount Plus está disponible y es compatible en PC, Mac, iOS, Android, Apple TV, Chromecast, FireTV y Roku (acorde a tu país).
UFC Freedom 250 - Topuria vs. Gaethje EN VIVO: hora, TV y dónde ver el evento
- Fecha: Domingo, 14 de junio de 2026
- Lugar: Patio Sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos
- Horario: 6:00 p.m. México / 8:00 p.m. Tiempo del Este (USA)
- Canal TV / Streaming: Paramount Plus