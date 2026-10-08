Del emparrillado al fútbol, la semana reúne opciones para los aficionados a los deportes en Estados Unidos, México, España y Latinoamérica. Esta agenda deportiva combina partidos de la NFL, la pretemporada de NBA y encuentros de LaLiga EA Sports y Liga MX, entre los que destacan Ravens–Falcons, Real Madrid–Villarreal CF y Club América–Monterrey, por nombrar algunos. Te compartimos una nutridad selección que presenta horarios para organizar tu calendario con los horarios y encuentros que no te puedes perder.

El domingo 11, por ejemplo, Eagles–Jaguars abre la actividad de NFL en Londres a las 9:30 a. m. ET / 7:30 a. m. Tiempo del Centro / 3:30 p. m. horario peninsular. La jornada continúa con más encuentros como el Ravens–Falcons a las 8:20 p. m. ET / 6:20 p. m. Tiempo del Centro / 2:20 a. m. horario peninsular del día siguiente. En NBA, Minnesota visita a Milwaukee el lunes 5 a las 8:00 p. m. ET / 6:00 p.m. Tiempo del Centro / 2:00 a. m. horario peninsular del día siguiente. LaLiga programa FC Barcelona–Getafe y Real Madrid–Villarreal CF para el sábado 10. Por su parte, la Liga MX abre su jornada 11 el viernes 9 con Puebla–León y Tigres–Toluca.

Revisa la agenda del 5 al 11 de octubre incluye partidos de NFL, NBA, LaLiga y Liga MX. Conoce los horarios de los encuentros más importantes. | Imagen referencial creada por Gestión Mix utilizando la IA de Gemini / Composición GEC

NFL: partidos del 5 al 11 de octubre

La Semana 5 de la NFL presenta una agenda que podría comenzar a marcar diferencias en la carrera por los puestos de playoffs. Con varios enfrentamientos divisionales, equipos invictos bajo presión y el regreso de la liga a Europa, el calendario entre el 5 y el 11 de octubre reúne algunos de los encuentros más atractivos del primer tramo de la temporada. Las miradas estarán puestas tanto en las potencias de la NFC como en franquicias que necesitan reaccionar para no perder terreno en sus respectivas divisiones.

Uno de los choques más destacados de la semana enfrentará a los San Francisco 49ers y los Seattle Seahawks, un duelo con implicaciones directas en la lucha por el liderato de la NFC Oeste. San Francisco buscará mantener su condición de invicto frente a un rival divisional que históricamente ha convertido este cruce en uno de los más intensos de la conferencia. El enfrentamiento aparece como una prueba clave para medir las aspiraciones reales de ambos equipos de cara a la segunda mitad de la campaña.

La NFL International Series también volverá a ser protagonista con el partido entre los Philadelphia Eagles y los Jacksonville Jaguars en Londres. El compromiso servirá para continuar la expansión internacional de la liga y reunirá a dos franquicias con aspiraciones competitivas en sus respectivas conferencias. La cita en territorio británico forma parte de una tradición que se ha consolidado como uno de los eventos más esperados por los aficionados de la NFL fuera de Estados Unidos.

Otro de los focos de atención estará en el Thursday Night Football, donde los Dallas Cowboys se medirán a los Tampa Bay Buccaneers. Dallas llega señalado como favorito en la previa, mientras que Tampa Bay afronta el encuentro con la necesidad de sumar una victoria que le permita recuperar impulso en la clasificación. Además, la semana contará con descanso para los Kansas City Chiefs y los Carolina Panthers, dos equipos que aprovecharán la pausa para recuperar jugadores y preparar el siguiente tramo de la temporada regular.

Fecha Partido Hora del Este (ET) Transmisión en Estados Unidos Lunes 5 Atlanta Falcons vs. New Orleans Saints 8:15 p. m. ESPN Jueves 8 Tampa Bay Buccaneers vs. Dallas Cowboys 8:15 p. m. Prime Video Domingo 11 Philadelphia Eagles vs. Jacksonville Jaguars, en Londres 9:30 a. m. NFL Network Domingo 11 Cincinnati Bengals vs. Miami Dolphins 1:00 p. m. FOX y FOX One Domingo 11 Las Vegas Raiders vs. New England Patriots 1:00 p. m. CBS y Paramount+ Domingo 11 Minnesota Vikings vs. New Orleans Saints 1:00 p. m. FOX Domingo 11 Cleveland Browns vs. New York Jets 1:00 p. m. CBS Domingo 11 Indianapolis Colts vs. Pittsburgh Steelers 1:00 p. m. CBS Domingo 11 Houston Texans vs. Tennessee Titans 1:00 p. m. CBS Domingo 11 New York Giants vs. Washington Commanders 1:00 p. m. FOX Domingo 11 Chicago Bears vs. Green Bay Packers 1:00 p. m. FOX Domingo 11 Denver Broncos vs. Los Angeles Chargers 4:05 p. m. CBS y Paramount+ Domingo 11 San Francisco 49ers vs. Seattle Seahawks 4:25 p. m. FOX y FOX One Domingo 11 Baltimore Ravens vs. Atlanta Falcons 8:20 p. m.* NBC, Peacock Premium y Universo

* El Ravens–Falcons equivale a las 7:20 p. m. en Houston y Chicago y a las 5:20 p. m. en Los Ángeles. La disponibilidad de los partidos regionales de FOX depende de la ubicación del espectador.

NBA: calendario de pretemporada

La NBA acelera su preparación para la temporada 2026-27 con una intensa agenda de partidos de pretemporada entre el 5 y el 11 de octubre, una semana que servirá para evaluar plantillas, integrar refuerzos y ajustar rotaciones antes del inicio oficial de la campaña regular, previsto para el 20 de octubre. Además de los tradicionales encuentros en Estados Unidos, la liga vuelve a apostar por su estrategia de expansión internacional con eventos programados en Asia y Canadá, llevando el espectáculo del baloncesto profesional a algunos de sus mercados más importantes fuera del país.

Uno de los principales atractivos será la celebración de los NBA China Games 2026, donde los Dallas Mavericks y los Houston Rockets protagonizarán una serie especial en el The Venetian Arena de Macao. Los encuentros, programados para el 9 y 11 de octubre, ofrecerán una de las primeras oportunidades para observar a dos equipos que llegan con expectativas de competir en la Conferencia Oeste. La serie también refuerza el interés global de la liga en la región asiática, uno de los mercados internacionales con mayor seguimiento de la NBA.

La gira internacional continuará con los NBA Canada Games 2026, que llevarán a los Toronto Raptors y los LA Clippers a Vancouver. El partido representa una nueva ocasión para fortalecer la presencia de la liga en Canadá y permitirá a ambas franquicias probar esquemas, quintetos y jugadores jóvenes antes del inicio de la temporada regular. Este tipo de encuentros se han convertido en una pieza fundamental de la pretemporada moderna al combinar preparación deportiva con el crecimiento global de la marca NBA.

En territorio estadounidense también habrá enfrentamientos de gran interés durante la semana. Uno de los más destacados enfrentará a los Sacramento Kings y los Los Angeles Lakers, un duelo que atraerá atención especial por el nivel competitivo de ambas franquicias y por la oportunidad de observar el estado de sus figuras antes del inicio oficial de la campaña. Con partidos repartidos entre Norteamérica y Asia, la pretemporada de la NBA entra en una fase clave para equipos y aficionados que comienzan a mirar de cerca el camino hacia la nueva temporada.

Fecha Partidos y horarios ET Lunes 5 Memphis en Atlanta — 7:00 p. m.; Phoenix en Detroit — 7:00 p. m.; New York en Philadelphia — 7:00 p. m.; Minnesota en Milwaukee — 8:00 p. m.; Lakers en Sacramento — 10:00 p. m. Martes 6 Brooklyn en Charlotte — 7:00 p. m.; New Orleans en Oklahoma City — 8:00 p. m.; Denver en Utah — 9:00 p. m.; Lakers en Golden State — 10:00 p. m. Miércoles 7 Indiana en Minnesota — 7:00 p. m.; Phoenix en Chicago — 8:00 p. m.; Milwaukee en Oklahoma City — 8:00 p. m.; Orlando en Memphis — 8:00 p. m.; Golden State en Portland — 10:00 p. m. Jueves 8 Boston en Cleveland — 7:00 p. m.; Philadelphia en Brooklyn — 7:30 p. m.; Washington en New York — 7:30 p. m.; New Orleans en Miami — 7:30 p. m.; Atlanta en San Antonio — 8:00 p. m.; Sacramento en Lakers — 10:30 p. m. Viernes 9 Houston vs. Dallas, en Macao — 8:00 a. m.; Memphis en Chicago — 8:00 p. m. Sábado 10 Clippers en Toronto — 6:30 p. m.; Atlanta en Indiana — 7:00 p. m.; Detroit en Washington — 7:00 p. m.; Philadelphia en Boston — 8:00 p. m.; Minnesota en Miami — 8:00 p. m.; Sacramento en Golden State — 8:30 p. m.; San Antonio en Phoenix — 10:00 p. m. Domingo 11 Dallas vs. Houston, en Macao — 6:00 a. m.; Orlando en Cleveland — 6:30 p. m.; Milwaukee en Charlotte — 7:00 p. m.; Chicago en Denver — 9:00 p. m.

Transmisiones identificadas en Estados Unidos

Sacramento–Lakers, jueves 08/10: ESPN2 y ESPN App.

San Antonio–Phoenix, sábado 10/10: ESPN y ESPN App.

Orlando–Cleveland, domingo 11/10: ESPN y ESPN App.

Chicago–Denver, domingo 11/10: ESPN y ESPN App.

LaLiga: jornada 8 del 9 al 11 de octubre

La Jornada 8 de LaLiga 2026-27 marca el regreso de la competición tras la pausa internacional y presenta un fin de semana clave para los equipos que buscan consolidarse en la parte alta de la clasificación. Con el FC Barcelona defendiendo el liderato y varios aspirantes intentando recortar distancias, la fecha promete movimientos importantes en la tabla. Además, la atención de los aficionados en España, Latinoamérica y Estados Unidos estará puesta en una serie de encuentros que podrían comenzar a definir la pelea por el título en este primer tramo de la temporada.

Uno de los principales focos estará en los compromisos de los dos gigantes del fútbol español. El Barcelona afrontará una exigente visita frente al Getafe con la misión de mantener su posición en la cima del campeonato y prolongar su buen momento competitivo. Por su parte, el Real Madrid recibirá al Villarreal en el Santiago Bernabéu en un partido de alto nivel que pondrá a prueba las aspiraciones de ambos equipos. Los blancos buscarán aprovechar su condición de local para mantenerse cerca del liderato y evitar que la diferencia con sus rivales directos aumente.

La jornada también incluye otros enfrentamientos de interés en distintos puntos del país. El Atlético de Madrid visitará al Alavés con la intención de seguir sumando en la lucha por los primeros puestos, mientras que el cierre del fin de semana contará con varios duelos atractivos, entre ellos el encuentro entre Real Betis y Osasuna. Con la carrera por las plazas europeas y el liderato cada vez más ajustada, la octava fecha aparece como una de las más relevantes del inicio de la temporada.

Más allá de los resultados individuales, esta jornada representa el comienzo de una fase decisiva antes de que el calendario entre en semanas de máxima exigencia. Los equipos que logren mantener regularidad podrán fortalecer sus aspiraciones tanto en la lucha por el campeonato como en la clasificación a competiciones europeas. Con varios aspirantes enfrentándose a rivales de peso, LaLiga vuelve a escena con un fin de semana que promete impacto directo en la clasificación.

Fecha Partido Hora del Este (ET) Horario Peninsular Viernes 9 Málaga vs. Espanyol 3:00 p. m. 21:00 Sábado 10 Rayo Vallecano vs. Athletic Club 8:00 a. m. 14:00 Sábado 10 Alavés vs. Atlético de Madrid 10:15 a. m. 16:15 Sábado 10 FC Barcelona vs. Getafe 12:30 p. m. 18:30 Sábado 10 Real Madrid vs. Villarreal CF 3:00 p. m. 21:00 Domingo 11 Elche vs. Celta 8:00 a. m. 14:00 Domingo 11 Real Sociedad vs. Deportivo 10:15 a. m. 16:15 Domingo 11 Betis vs. Osasuna 12:30 p. m. 18:30 Domingo 11 Racing vs. Valencia 3:00 p. m. 21:00 Lunes 12* Levante vs. Sevilla 3:00 p. m. 21:00

* El Real Madrid–Villarreal CD corresponde a las 2:00 p. m. en Houston y a las 12:00 p. m. en Los Ángeles. Aunque este bloque recoge los encuentros del viernes al domingo, la jornada 8 se extiende hasta el lunes 12, fuera del período de esta guía.

Consulta a qué hora juegan los principales equipos. Revisa la programación de NFL, NBA, LaLiga y Liga MX para la semana del 5 al 11 de octubre. | Imagen referencial creada por Depor utilizando la IA de Gemini / Composición GEC

Liga MX: jornada 11 del Apertura 2026

La Liga MX regresa a la actividad tras la pausa internacional de la Fecha FIFA y entra en una etapa decisiva con la disputa de la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026, que se disputa del viernes 9 al domingo 11 de octubre. Con la lucha por los puestos de clasificación cada vez más ajustada, varios equipos llegan a este fin de semana con la necesidad de sumar puntos para afianzarse en la zona de liguilla directa. Además, el calendario presenta algunos de los encuentros más atractivos del campeonato, incluidos clásicos regionales, duelos entre candidatos al título y enfrentamientos con impacto directo en la parte alta de la tabla.

Uno de los focos principales estará en el Clásico Tapatío, donde Atlas y Chivas volverán a enfrentarse en el Estadio Jalisco. El Guadalajara llega con el objetivo de consolidar su posición entre los mejores equipos del torneo, mientras que los rojinegros buscan una victoria de peso que les permita acercarse a los puestos de clasificación. Como suele ocurrir en este histórico derbi jalisciense, el contexto de la tabla queda en segundo plano ante una rivalidad que continúa siendo una de las más intensas del fútbol mexicano.

La jornada también estará marcada por el partido entre Club América y Monterrey, un enfrentamiento que coincide con las celebraciones por el 110 aniversario de la institución azulcrema. Ambos clubes aparecen entre los aspirantes a pelear por la liguilla directa y llegan a este compromiso con la necesidad de mantenerse en la parte alta de la clasificación. Por su parte, el colíder Tigres UANL recibirá a Toluca en un duelo que podría provocar movimientos importantes en la cima del campeonato.

Otro de los encuentros con mayor expectación será el choque entre Pumas UNAM y Cruz Azul en Ciudad Universitaria. El partido revive la más reciente final del fútbol mexicano y enfrenta a dos equipos con aspiraciones de protagonismo en el Apertura 2026. Con varios candidatos al título cruzándose en la misma fecha, la Jornada 11 se perfila como una de las más relevantes del torneo y podría comenzar a definir el panorama rumbo a la fase final de la temporada.

Fecha Partido Hora del Centro de México Hora del Este (ET) Viernes 9 Puebla vs. León 19:00 9:00 p. m. Viernes 9 Tigres vs. Toluca 21:00 11:00 p. m. Sábado 10 Juárez vs. Tijuana 17:00 7:00 p. m. Sábado 10 Querétaro vs. Atlante 17:00 7:00 p. m. Sábado 10 Atlas vs. Chivas 19:00 9:00 p. m. Sábado 10 América vs. Monterrey 21:10 11:10 p. m. Domingo 11 Atlético de San Luis vs. Santos 17:00 7:00 p. m. Domingo 11 Pachuca vs. Necaxa 17:10 7:00 p. m. Domingo 11 Pumas vs. Cruz Azul 19:15 9:15 p. m.

Para la comunidad mexicana en Estados Unidos, Tigres–Toluca comienza a las 10:00 p. m. en Houston y Dallas y a las 8:00 p. m. en Los Ángeles. Los canales publicados en las guías mexicanas corresponden a ese mercado; no permiten asegurar qué plataforma ofrecerá cada encuentro en territorio estadounidense.

Canales anunciados para Estados Unidos

Partido Transmisión anunciada en EE. UU. Puebla vs. León TUDN, tudn.com y app de TUDN Tigres vs. Toluca Fox Deportes Juárez vs. Tijuana Fox Deportes Querétaro vs. Atlante ViX Atlas vs. Chivas Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN América vs. Monterrey Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN Atlético de San Luis vs. Santos ViX Pachuca vs. Necaxa TUDN, tudn.com y app de TUDN Pumas vs. Cruz Azul Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN