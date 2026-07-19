Todo listo para conocer a la selección que se va a alzar con el campeonato del mundo. Este domingo 19 de julio, el Metlife Stadium de New Jersey será el escenario del partido de Argentina vs. España, que podrás seguirlo por la señal de Peacock TV y Telemundo en español desde las 3:00 p.m. ET . La albiceleste tiene la oportunidad de ser bicampeona del mundo tras el título obtenido en Qatar 2022 y poder lograr su cuarta estrella, mientras que España va por su segundo título tras el conseguido en Sudáfrica 2010.

¿Cómo ver Peacock TV EN VIVO para seguir Argentina vs. España por final del Mundial 2026?

Los aficionados que prefieran seguir la final del Mundial 2026 de Argentina vs. España mediante internet podrán hacerlo a través de Peacock TV, la plataforma de streaming de NBCUniversal que ofrecerá cobertura del evento para la audiencia de Estados Unidos. El servicio es compatible con Smart TV, teléfonos Android, iPhone, tabletas, computadoras, Roku, Fire TV, Apple TV y otros dispositivos conectados.

Opciones para ver Argentina vs. España por final del Mundial 2026 online

Plataforma Disponible Peacock TV Sí App Telemundo Sí fubo TV Sí Hulu + Live TV Sí YouTube TV Sí Smart TV Compatible Android Compatible iPhone y iPad Compatible PC y Laptop Compatible

¿Dónde ver Peacock TV EN VIVO, Argentina vs. España por final del Mundial 2026?

El servicio de streaming de NBCUniversal cuesta $8 al mes (o $80 al año) para el plan Peacock Premium con publicidad, o $14 al mes (o $140 al año) para el plan Peacock Premium Plus sin publicidad.

Planes de Peacock TV Mensual Anual Peacock Premium (con anuncios) $8 $80 Peacock Premium Plus (sin anuncios) $14 $140

Ambos planes incluyen acceso a películas ganadoras del Óscar, series de la NBC, series originales de Peacock y, también, todos los eventos PPV de Argentina vs. España por final del Mundial de Fútbol 2026.

Peacock TV no ofrece una prueba gratuita pero puedes obtener una suscripción gratuita a Peacock Premium con una membresía de Instacart+ o ahorrar hasta $5 al mes al pagar con una Mastercard World o World Elite.

¿Cómo registrarte en Peacock TV?

Visita el sitio web de Peacock.

Elija un plan (Premium o Premium Plus).

Crea una cuenta ingresando tu correo electrónico y estableciendo una contraseña.

Agregue los detalles de pago para los planes Premium y confirme.

Una vez completado, podrás comenzar a transmitir instantáneamente en los dispositivos compatibles.

¿En qué dispositivos puedo ver Peacock TV?

Lisa completa:

Televisores inteligentes : modelos Samsung, LG y Vizio.

: modelos Samsung, LG y Vizio. Dispositivos de transmisión : Roku, Amazon Fire TV, Apple TV y Chromecast.

: Roku, Amazon Fire TV, Apple TV y Chromecast. Consolas de juegos : PlayStation y Xbox.

: PlayStation y Xbox. Móvil : dispositivos iOS y Android.

: dispositivos iOS y Android. Navegadores web: acceda a Peacock en Windows o macOS a través de Chrome, Safari o Edge.

Horario, TV y dónde ver Argentina vs. España por final del Mundial 2026 desde Estados Unidos

Fecha: Domingo 19 de julio de 2026

Domingo 19 de julio de 2026 Lugar: Metlife Stadium de New Jersey, Estados Unidos

Metlife Stadium de New Jersey, Estados Unidos Horario: 3:00 pm ET / 12:00 pm PT

3:00 pm ET / 12:00 pm PT Canal TV: Telemundo Deportes

Telemundo Deportes Streaming: Peacock

Argentina, con Lionel Messi, y España, con Lamine Yamal, se enfrentan este domingo 19 de julio por la final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS por TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow, Telefe, Mi Telefe, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney+, Paramount+, La 1 HD, La 2 Catalunya, RTVE Play, Teledeporte, DAZN Mundial, Movistar Plus+, TUDN, Canal 5, TV Azteca 7, Azteca Deportes, ViX Premium, GOL Caracol, Canal RCN, Chilevisión, Televen, Tigo Sports, RPC TV, TCS, Canal 11, Canal 4, América TV, Telemundo Deportes, Peacock, FOX, FOX Deportes, FS1, Fubo, Hulu + Live TV, YouTube TV, Sling TV y Telecentro Play. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @ARGENTINA).