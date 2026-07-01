SANTA CLARA, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 1/07/2026.- Peacock y Telemundo Deportes, EN DIRECTO el partido Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por los 16avos de final del Mundial 2026. El compromiso se realizará en Levi's Stadium, Santa Clara, Estados Unidos. Imagen de la selección de Estados Unidos.
SANTA CLARA, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 1/07/2026.- Peacock y Telemundo Deportes, EN DIRECTO el partido Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por los 16avos de final del Mundial 2026. El compromiso se realizará en Levi's Stadium, Santa Clara, Estados Unidos. Imagen de la selección de Estados Unidos.
Jesús Yupanqui
Jesús Yupanqui

Estados Unidos juega contra Bosnia y Herzegovina hoy miércoles 1 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026 en el Levi’s Stadium, Santa Clara, California, desde las 4:00 p.m. (PT), 5:00 p.m. (MT), 6:00 p.m.(CT) y 7:00 p.m. (ET). El conjunto de Mauricio Pochettino sorprendió en la fase de grupos y se ilusionan con hacer historia en la Copa del Mundo que organizan.

¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial en los Estados Unidos estará disponible a través de Telemundo Deportes, Universo y Fox Sports 1 (FS1), además de varias plataformas de streaming como Peacock.

¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026?

Se puede ver Telemundo Deportes en streaming mediante su aplicación oficial con acceso de proveedor de TV y también a través de plataformas OTT compatibles con los derechos de transmisión de la Copa Mundial FIFA 2026.

App Telemundo (iOS y Android)

Permite ver la programación en vivo de Telemundo iniciando sesión con un proveedor de televisión participante. También ofrece contenido bajo demanda, resúmenes, entrevistas y acceso a eventos deportivos especiales compatibles con Chromecast y AirPlay.

Peacock

La plataforma oficial de NBCUniversal ofrece cobertura de gran parte de los contenidos de Telemundo Deportes, además de programas especiales, análisis y contenido complementario del Mundial 2026.

Hulu + Live TV

Incluye estaciones locales de Telemundo en numerosos mercados de Estados Unidos. Su disponibilidad puede variar según la ciudad donde se encuentre el usuario.

YouTube TV

Permite acceder a canales locales de Telemundo en mercados seleccionados, además de DVR ilimitado en la nube y acceso desde múltiples dispositivos.

fuboTV

Es una de las plataformas preferidas por los aficionados al deporte debido a su amplia oferta de canales deportivos, incluyendo Telemundo, Universo y FS1 en mercados compatibles.

FOX One

La plataforma oficial de FOX permitirá seguir la transmisión en inglés del encuentro mediante Fox Sports 1 para usuarios con suscripción o proveedor autorizado.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026 en EE. UU.?

Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu operador de cable o televisión satelital dentro de Estados Unidos, aquí tienes una guía con algunos de los principales mercados donde estará disponible la cobertura del partido entre Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina.

Telemundo en Nueva York, NY

  • Canal 47 de señal abierta
  • Canal 47 de Spectrum
  • Canales 16 y 1007 de Optimum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Miami, Florida

  • Canal 51 de señal abierta
  • Canal 13 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Orlando, Florida

  • Canal 31 de señal abierta
  • Canal 62 de Spectrum
  • Canal 21 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Tampa, Florida

  • Canal 49 de señal abierta
  • Canal 19 de Spectrum
  • Canal 21 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Atlanta, Georgia

  • Canal 47.2 de señal abierta
  • Canal 18 de Xfinity
  • Canal 24 de Spectrum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Chicago, Illinois

  • Canales 5.3 y 44 de señal abierta
  • Canal 4 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Dallas, Texas

  • Canal 39 de señal abierta
  • Canal 10 de Spectrum
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Houston, Texas

  • Canal 47 de señal abierta
  • Canal 11 de Xfinity
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Los Ángeles, California

  • Telemundo 52 en señal abierta
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Phoenix, Arizona

  • Canal 39 de señal abierta
  • Canal 20 de Cox
  • Canal 835 de Dish
  • Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Estados Unidos vs. Bosnia EN VIVO ONLINE por Peacock?

La plataforma Peacock ofrecerá acceso a la cobertura en español del Mundial 2026 para los usuarios ubicados en Estados Unidos. El servicio es compatible con:

  • Smart TV Samsung y LG
  • Android TV
  • Apple TV
  • Amazon Fire TV Stick
  • Roku
  • Chromecast
  • iPhone y iPad
  • Teléfonos Android
  • Computadoras Windows y Mac

Peacock forma parte de las plataformas oficiales que distribuyen la cobertura del Mundial 2026 junto a Telemundo para el mercado estadounidense.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por los 16avos de final del Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por los 16avos de final del Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)

Precios de Peacock en Estados Unidos

PlanPrecio mensualPrecio anual
Peacock Select$7.99 al mes$79.99 al año
Peacock Premium$10.99 al mes$109.99
Peacock Premium Plus$16.99 al mes$169.99

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026

  • Partido: Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina
  • Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – 16avos de final
  • Fecha: Miércoles 1 de julio de 2026
  • Hora: 7:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT
  • Canales de TV: Telemundo, Universo y Fox Sports 1 (FS1)
  • Streaming: Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, FOX One, fuboTV, Hulu + Live TV y YouTube TV
  • Estadio: Levi’s Stadium
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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