Estados Unidos juega contra Bosnia y Herzegovina hoy miércoles 1 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026 en el Levi’s Stadium, Santa Clara, California, desde las 4:00 p.m. (PT), 5:00 p.m. (MT), 6:00 p.m.(CT) y 7:00 p.m. (ET). El conjunto de Mauricio Pochettino sorprendió en la fase de grupos y se ilusionan con hacer historia en la Copa del Mundo que organizan.
¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial en los Estados Unidos estará disponible a través de Telemundo Deportes, Universo y Fox Sports 1 (FS1), además de varias plataformas de streaming como Peacock.
¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026?
Se puede ver Telemundo Deportes en streaming mediante su aplicación oficial con acceso de proveedor de TV y también a través de plataformas OTT compatibles con los derechos de transmisión de la Copa Mundial FIFA 2026.
App Telemundo (iOS y Android)
Permite ver la programación en vivo de Telemundo iniciando sesión con un proveedor de televisión participante. También ofrece contenido bajo demanda, resúmenes, entrevistas y acceso a eventos deportivos especiales compatibles con Chromecast y AirPlay.
Peacock
La plataforma oficial de NBCUniversal ofrece cobertura de gran parte de los contenidos de Telemundo Deportes, además de programas especiales, análisis y contenido complementario del Mundial 2026.
Hulu + Live TV
Incluye estaciones locales de Telemundo en numerosos mercados de Estados Unidos. Su disponibilidad puede variar según la ciudad donde se encuentre el usuario.
YouTube TV
Permite acceder a canales locales de Telemundo en mercados seleccionados, además de DVR ilimitado en la nube y acceso desde múltiples dispositivos.
fuboTV
Es una de las plataformas preferidas por los aficionados al deporte debido a su amplia oferta de canales deportivos, incluyendo Telemundo, Universo y FS1 en mercados compatibles.
FOX One
La plataforma oficial de FOX permitirá seguir la transmisión en inglés del encuentro mediante Fox Sports 1 para usuarios con suscripción o proveedor autorizado.
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026 en EE. UU.?
Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu operador de cable o televisión satelital dentro de Estados Unidos, aquí tienes una guía con algunos de los principales mercados donde estará disponible la cobertura del partido entre Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina.
Telemundo en Nueva York, NY
- Canal 47 de señal abierta
- Canal 47 de Spectrum
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Miami, Florida
- Canal 51 de señal abierta
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Orlando, Florida
- Canal 31 de señal abierta
- Canal 62 de Spectrum
- Canal 21 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Tampa, Florida
- Canal 49 de señal abierta
- Canal 19 de Spectrum
- Canal 21 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Atlanta, Georgia
- Canal 47.2 de señal abierta
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 24 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Chicago, Illinois
- Canales 5.3 y 44 de señal abierta
- Canal 4 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Dallas, Texas
- Canal 39 de señal abierta
- Canal 10 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Houston, Texas
- Canal 47 de señal abierta
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Los Ángeles, California
- Telemundo 52 en señal abierta
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Phoenix, Arizona
- Canal 39 de señal abierta
- Canal 20 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿Cómo ver Estados Unidos vs. Bosnia EN VIVO ONLINE por Peacock?
La plataforma Peacock ofrecerá acceso a la cobertura en español del Mundial 2026 para los usuarios ubicados en Estados Unidos. El servicio es compatible con:
- Smart TV Samsung y LG
- Android TV
- Apple TV
- Amazon Fire TV Stick
- Roku
- Chromecast
- iPhone y iPad
- Teléfonos Android
- Computadoras Windows y Mac
Peacock forma parte de las plataformas oficiales que distribuyen la cobertura del Mundial 2026 junto a Telemundo para el mercado estadounidense.
Precios de Peacock en Estados Unidos
|Plan
|Precio mensual
|Precio anual
|Peacock Select
|$7.99 al mes
|$79.99 al año
|Peacock Premium
|$10.99 al mes
|$109.99
|Peacock Premium Plus
|$16.99 al mes
|$169.99
Horario, TV y dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026
- Partido: Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – 16avos de final
- Fecha: Miércoles 1 de julio de 2026
- Hora: 7:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT
- Canales de TV: Telemundo, Universo y Fox Sports 1 (FS1)
- Streaming: Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, FOX One, fuboTV, Hulu + Live TV y YouTube TV
- Estadio: Levi’s Stadium