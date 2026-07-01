Estados Unidos juega contra Bosnia y Herzegovina hoy miércoles 1 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026 en el Levi’s Stadium, Santa Clara, California, desde las 4:00 p.m. (PT), 5:00 p.m. (MT), 6:00 p.m.(CT) y 7:00 p.m. (ET). El conjunto de Mauricio Pochettino sorprendió en la fase de grupos y se ilusionan con hacer historia en la Copa del Mundo que organizan.

¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial en los Estados Unidos estará disponible a través de Telemundo Deportes, Universo y Fox Sports 1 (FS1), además de varias plataformas de streaming como Peacock.

¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026?

Se puede ver Telemundo Deportes en streaming mediante su aplicación oficial con acceso de proveedor de TV y también a través de plataformas OTT compatibles con los derechos de transmisión de la Copa Mundial FIFA 2026.

App Telemundo (iOS y Android)

Permite ver la programación en vivo de Telemundo iniciando sesión con un proveedor de televisión participante. También ofrece contenido bajo demanda, resúmenes, entrevistas y acceso a eventos deportivos especiales compatibles con Chromecast y AirPlay.

Peacock

La plataforma oficial de NBCUniversal ofrece cobertura de gran parte de los contenidos de Telemundo Deportes, además de programas especiales, análisis y contenido complementario del Mundial 2026.

Hulu + Live TV

Incluye estaciones locales de Telemundo en numerosos mercados de Estados Unidos. Su disponibilidad puede variar según la ciudad donde se encuentre el usuario.

YouTube TV

Permite acceder a canales locales de Telemundo en mercados seleccionados, además de DVR ilimitado en la nube y acceso desde múltiples dispositivos.

fuboTV

Es una de las plataformas preferidas por los aficionados al deporte debido a su amplia oferta de canales deportivos, incluyendo Telemundo, Universo y FS1 en mercados compatibles.

FOX One

La plataforma oficial de FOX permitirá seguir la transmisión en inglés del encuentro mediante Fox Sports 1 para usuarios con suscripción o proveedor autorizado.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026 en EE. UU.?

Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu operador de cable o televisión satelital dentro de Estados Unidos, aquí tienes una guía con algunos de los principales mercados donde estará disponible la cobertura del partido entre Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina.

Telemundo en Nueva York, NY

Canal 47 de señal abierta

Canal 47 de Spectrum

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Miami, Florida

Canal 51 de señal abierta

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Orlando, Florida

Canal 31 de señal abierta

Canal 62 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Tampa, Florida

Canal 49 de señal abierta

Canal 19 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Atlanta, Georgia

Canal 47.2 de señal abierta

Canal 18 de Xfinity

Canal 24 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Chicago, Illinois

Canales 5.3 y 44 de señal abierta

Canal 4 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Dallas, Texas

Canal 39 de señal abierta

Canal 10 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Houston, Texas

Canal 47 de señal abierta

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Los Ángeles, California

Telemundo 52 en señal abierta

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Phoenix, Arizona

Canal 39 de señal abierta

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Estados Unidos vs. Bosnia EN VIVO ONLINE por Peacock?

La plataforma Peacock ofrecerá acceso a la cobertura en español del Mundial 2026 para los usuarios ubicados en Estados Unidos. El servicio es compatible con:

Smart TV Samsung y LG

Android TV

Apple TV

Amazon Fire TV Stick

Roku

Chromecast

iPhone y iPad

Teléfonos Android

Computadoras Windows y Mac

Peacock forma parte de las plataformas oficiales que distribuyen la cobertura del Mundial 2026 junto a Telemundo para el mercado estadounidense.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por los 16avos de final del Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)

Precios de Peacock en Estados Unidos

Plan Precio mensual Precio anual Peacock Select $7.99 al mes $79.99 al año Peacock Premium $10.99 al mes $109.99 Peacock Premium Plus $16.99 al mes $169.99

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026

Partido: Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – 16avos de final

Fecha: Miércoles 1 de julio de 2026

Hora: 7:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT

Canales de TV: Telemundo, Universo y Fox Sports 1 (FS1)

Streaming: Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, FOX One, fuboTV, Hulu + Live TV y YouTube TV

Estadio: Levi’s Stadium