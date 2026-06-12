El Mundial 2026 en Norteamérica ya es una realidad y promete un escenario de máxima exigencia para todas las selecciones participantes, especialmente para Paraguay que debuta ante el co-anfitrión Estados Unidos este viernes 12 de junio a las 10 pm hora de Asunción / 9 pm ET / 6 pm PT en la primera fecha del Grupo D. El combinado albirrojo busca dar la sorpresa en la máxima fiesta del fútbol, mientras que el equipo de las barras y las estrellas busca consolidar una propuesta más intensa, vertical y competitiva bajo el mando de Mauricio Pochettino. El estreno de Paraguay en la Copa del Mundo genera especial interés entre su afición que sigue la cobertura por Popu TV, cuya transmisión en vivo te mantendrá al tanto de cualquier incidencia en el terreno de juego del SoFi Stadium.

¿Dónde ver Popu TV EN VIVO GRATIS, partido Paraguay vs. Estados Unidos por Mundial 2026?

Para ver el partido Paraguay vs. Estados Unidos por la Fecha 1 del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 vía Popu TV (Paraguay) en vivo gratis, la forma más directa es a través de su canal oficial de YouTube (@somospopupy), donde transmiten su programación de estilo popular y provocador. También es posible encontrar sus transmisiones en vivo a través de sitios web asociados que agrupan canales paraguayos, como GEN.

Opciones para ver Popu TV gratis:

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Accede al canal Popu TV - YouTube y busca la pestaña “Live” o “En vivo” para ver las transmisiones actuales y pasadas. Sitio web de GEN: A través de la sección en vivo de GEN, puedes acceder a Popu TV, que forma parte del grupo de medios.

A través de la sección en vivo de GEN, puedes acceder a Popu TV, que forma parte del grupo de medios. Redes Sociales: Revisa el perfil de TikTok de Popu TV para fragmentos en vivo y contenido destacado.

Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026: Fecha, hora y lugar

Fecha : Viernes, 12 de junio 2026

: Viernes, 12 de junio 2026 Partido : Paraguay vs. Estados Unidos por la Fecha 1 del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol 2026

: Paraguay vs. Estados Unidos por la Fecha 1 del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol 2026 Hora : 10 p.m. hora de Asunción / 9 p.m. ET / 6 p.m. PT

: 10 p.m. hora de Asunción / 9 p.m. ET / 6 p.m. PT TV : Unicanal

: Unicanal Estadio: SoFi Stadium en Los Ángeles, California (EE.UU.)