Luego de vencer a Alemania por penales, el equipo de Gustavo Alfaro se medirá ante otro campeón del mundo con una de sus figuras que está en su mejor momento. Paraguay juega contra la Selección de Francia de Kylian Mbappé hoy, sábado 4 de julio desde el Lincoln Financial Field, ciudad de Filadelfia, Estados Unidos, a partir de las 17:00 ET; 16:00 Colombia/Ecuador/Perú; 15:00 México. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo en tu Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil? A continuación, te presento la lista de canales por TV señal abierta, cable y streaming para ver el juego desde cualquier plataforma digital, de manera legal y segura.
¿Dónde ver el partido Francia-Paraguay EN VIVO por TV y Streaming Online?
El Francia-Paraguay por octavos del Mundial 2026 se verá en toda Sudamérica por la señal de DSports (DirecTV), con streaming principal en DGO y presencia adicional de Paramount+ y otros operadores según país.
|País / región
|TV principal
|Streaming principal
|Paraguay
|DSports, canales locales con derechos (Unicanal/Trece/GEN)
|DGO (DirecTV Go)
|Perú
|DSports, América TV
|DGO, América TV GO
|Colombia
|DSports
|DGO, Paramount+
|Ecuador
|DSports
|DGO, Paramount+
|Bolivia
|DSports
|DGO, Paramount+
|Chile
|DSports
|DGO, Paramount+
|Venezuela
|DSports
|DGO, Paramount+
|Argentina
|DSports (referencia regional)
|DGO, otras apps con paquete Mundial
|Uruguay
|DSports
|DGO, Paramount+
|Brasil
|DSports (donde opera DirecTV)
|DGO, plataformas locales con Mundial
|México
|Señales con derechos del Mundial (no se precisa canal)
|DGO y OTT oficiales del Mundial
|Estados Unidos
|Fox Sports / Telemundo (paquete Mundial)
|Apps Fox, Telemundo/Peacock, FuboTV
|España
|Cadenas con derechos del Mundial (RTVE/otras)
|RTVE Play u OTT del titular de derechos
¿A qué hora juega Francia-Paraguay EN VIVO HOY 4 de julio?
Revisa los horarios por país para ver el partido de octavos de final entre Francia-Paraguay EN VIVO HOY sábado 4 de de julio desde el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos.
- Argentina: 18.00 horas
- Uruguay: 18.00 horas
- Brasil: 18.00 horas
- Paraguay: 18.00 horas
- Estados Unidos del Este (ET): 17.00 horas
- Chile: 17.00 horas
- Bolivia: 17.00 horas
- Venezuela: 17.00 horas
- Estados Unidos del Central (CT): 16.00 horas
- Colombia: 16.00 horas
- Ecuador: 16.00 horas
- Perú: 16.00 horas
- Estados Unidos de la Montaña (MT): 15.00 horas
- México: 15.00 horas
- Estados Unidos del Pacífico (PT): 14.00 horas
- España: 23.00 horas
Posibles alineaciones Francia vs. Paraguay por el Mundial 2026
- Paraguay: Gill; Cáceres, Alonso, Canale, Gómez; Almirón, Cubas, Bobadilla, Galarza; Enciso, Ávalos.
- Francia: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe.