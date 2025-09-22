La edición del Balón de Oro 2025 marca una tendencia en el fútbol mundial: por segundo año consecutivo, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no aparecen entre los 30 nominados. Este hecho sorprendió a aficionados y expertos, dado que ambos dominaron la competición durante más de una década.

La ausencia de estos dos íconos plantea la pregunta: ¿qué factores llevaron a que, por segunda vez consecutiva, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi queden fuera de la lucha por el premio más prestigioso del fútbol?

¿Cómo fue la temporada de Lionel Messi en 2024/25?

Lionel Messi, con récord de ocho Balones de Oro, tuvo una temporada 2024/25 marcada por altibajos. Aunque conquistó la Copa América con Argentina, su rendimiento en la MLS con Inter Miami no alcanzó el nivel esperado en comparación con su etapa europea. La MLS, considerada de menor competitividad que las grandes ligas europeas, afectó la percepción de su desempeño. Además, las lesiones limitaron su continuidad y protagonismo.

A pesar de su liderazgo en la selección y el club, los criterios de evaluación del Balón de Oro, centrados en el rendimiento en competiciones de alto nivel y consistencia, explican por qué Messi no fue nominado.

Lionel Messi, con ocho Balones de Oro en su carrera, no fue nominado al Balón de Oro 2025 tras una temporada 2024/25 con altibajos en la MLS y lesiones que limitaron su protagonismo. (Photo: AFP)

¿Por qué Cristiano Ronaldo quedó fuera de los nominados?

Cristiano Ronaldo también vivió una temporada 2024/25 con resultados mixtos. Aunque anotó 43 goles en 51 partidos con Al Nassr, su equipo no ganó títulos importantes, lo que restó peso a sus estadísticas individuales. Su desempeño en competiciones internacionales con Portugal, incluida la Eurocopa 2024, fue discreto y no logró influir decisivamente en la votación.

La ausencia de Ronaldo refleja la tendencia actual en la que el rendimiento colectivo y los títulos pesan más que los números individuales para ser considerado entre los mejores del mundo.

Cristiano Ronaldo quedó fuera de la lista de nominados al Balón de Oro 2025 a pesar de sus 43 goles en la temporada 2024/25, debido a la falta de títulos importantes con Al Nassr y un rendimiento discreto con Portugal. (Foto: AFP)

¿Qué cambio generacional afecta al Balón de Oro 2025?

La exclusión de Messi y Cristiano Ronaldo evidencia un cambio generacional. Nuevas estrellas como Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Rodri Hernández y Lamine Yamal brillaron en clubes y selecciones, ganándose un lugar entre los nominados. Esto muestra la evolución natural del fútbol, donde nuevas figuras toman el relevo de los grandes íconos del pasado.

La presencia de estos jóvenes talentos simboliza la renovación y el dinamismo del deporte, reflejando que el futuro del fútbol está en manos de una generación que busca dejar su huella histórica.

¿Cómo influyen los criterios de votación en la exclusión de Messi y Ronaldo?

El proceso de nominación al Balón de Oro involucra a más de 2000 periodistas que evalúan a los jugadores según goles, asistencias, títulos obtenidos y nivel de competencia. La subjetividad en la interpretación de estos criterios puede determinar la inclusión o exclusión de figuras históricas.

En el caso de Messi y Cristiano Ronaldo, la combinación de ligas de menor nivel y la falta de títulos relevantes en la temporada 2024/25 fue decisiva para que no recibieran los votos necesarios para estar entre los nominados.

La prestigiosa ceremonia del Balón de Oro 2025, presentada anualmente por France Football, se llevará a cabo este lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París. Este galardón, considerado el más importante del fútbol individual, no solo premiará al mejor jugador y a la mejor jugadora de la temporada 2024/25, sino que también otorgará múltiples reconocimientos como los trofeos Kopa al mejor jugador joven, Yashin al mejor portero, y Gerd Müller al máximo goleador. En un esfuerzo por reconocer la paridad en el fútbol, se han añadido por primera vez categorías femeninas para los premios Kopa, Yashin y Gerd Müller, destacando el creciente protagonismo del fútbol femenino a nivel global. | Crédito: @ballondor / X