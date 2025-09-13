Millones de personas en México quedaron sorprendidos tras confirmarse que TV Azteca no pasará la pelea de boxeo en vivo entre Canelo Álvarez vs. Terence Crawford este sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos . ¿La razón? La promotora del tapatío aceptó un contrato con Netflix por una cantidad exacta de funciones estelares. Te cuento todos los detalles en este artículo.

¿Por qué la pelea Canelo vs. Crawford no se transmite por TV Azteca?

Teniendo en cuenta las diferencias de poder adquisitivo entre sus fans mexicanos y los de Estados Unidos, el pugilista de Jalisco suele negociar personalmente los derechos de transmisión de sus combates en México. No obstante, para esta pelea, ese acuerdo no se concretó, ya que los derechos se vendieron por completo a Netflix.

Aunque periodistas deportivos como David Faitelson, Carlos “el Zar” Aguilar y Rodolfo Vargas, de Televisa y TV Azteca, ya habían comentado los esfuerzos de Canelo para que su pelea del 13 de septiembre contra Terence Crawford se transmitiera en televisión abierta, fue el mismo campeón quien finalmente ofreció una explicación al respecto.

Según declaraciones recogidas por el portal Izquierdazo, el problema se debió a un error de gestión. El boxeador explicó que siempre incluye en sus contratos una cláusula para que los mexicanos puedan ver sus peleas de forma gratuita. “Fue una mala comunicación entre ellos que al final de cuentas me llevaron entre las patas, pero esperemos que no vuelva a pasar”, agregó.

¿Dónde se verá la pelea Canelo vs. Crawford EN VIVO y ONLINE?

En México, la cartelera principal, que incluye el combate de Marco Verde, se transmitirá en vivo exclusivamente por Netflix. Sin embargo, los combates preliminares se podrán ver de forma gratuita en YouTube y en la plataforma Tudum.

Ni TV Azteca ni TUDN poseen los derechos de transmisión, ya que la promotora del boxeador tapatío firmó un acuerdo con Netflix para la distribución de sus cuatro eventos principales. De esta forma, pagando 119 pesos, podrás convertirte en suscriptor con un plan vigente para disfrutar de la pelea de boxeo el sábado 13 de septiembre.

Saúl 'Canelo' Álvarez defiende su título indiscutido de peso supermediano contra Terence Crawford en el evento estelar de una cartelera de boxeo de primer nivel este sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). | Crédito: Ronie Bautista / GEC