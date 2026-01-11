¿Listo para vivir una noche especial en lo que se refiere al mundo del cine y TV? Este domingo 11 de enero se llevará a cabo la ceremonia de los Globos de Oro 2026, la 83° premiación a lo mejor del cine y TV, tanto en inglés como en idiomas extranjeros. Las producciones estadounidenses se alistan para saber cuál se coronará en lo más alto y aquí te dejo con todos los detalles para seguir el minuto a minuto.
¿A qué hora ver los Premios Globos de Oro 2026?
El inicio de la ceremonia de los Globos de Oro 2026 será a partir de las 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 6:00 p.m. MT / 5:00 p.m. PT en Estados Unidos, mientras que la alfombra roja iniciará horas previas al inicio de la ceremonia central, que se llevará a cabo en Beverly Hills, California. Aquí te dejo con más horarios para seguirlo.
|País
|Horario
|Argentina
|10:00 p.m.
|Chile
|10:00 p.m.
|México y Centroamérica
|7:00 p.m.
|Perú
|8:00 p.m.
|Colombia
|8:00 p.m.
|España
|2:00 a.m. del 12 de enero
¿Qué canal de TV transmite los Premios Globos de Oro 2026 EN VIVO desde USA y más?
La transmisión de los Premios Globos de Oro 2026 estará a cargo de CBS y Paramount Plus en Estados Unidos, mientras que en México y todo Latinoamérica será a través de TNT y Max en streaming online. Estas son las opciones disponibles para seguir el evento tanto en habla hispana como en inglés.
Principales categorías de los Premios Globos de Oro 2026
Mejor película – Musical o comedia
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No Other Choice
- Nouvelle Vague
- One Battle After Another
Mejor película – Drama
- Frankenstein
- Hamnet
- It Was Just an Accident
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
Mejor Película Animada
- Arco
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor Película en Lengua No Inglesa
- It Was Just an Accident (Francia)
- No Other Choice (Corea del Sur)
- The Secret Agent (Brasil)
- Sentimental Value (Noruega)
- Sirât (España)
- The Voice of Hind Rajab (Túnez)
Mejor director
- Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
- Ryan Coogler – Sinners
- Guillermo del Toro – Frankenstein
- Jafar Panahi – It Was Just an Accident
- Joachim Trier – Sentimental Value
- Chloé Zhao – Hamnet
Mejor Actor en Película (Drama)
- Joel Edgerton – Train Dreams
- Oscar Isaac – Frankenstein
- Dwayne Johnson – The Smashing Machine
- Michael B. Jordan – Pecadores
- Wagner Moura – El agente secreto
- Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me From Nowhere
Mejor Actriz en Película (Drama)
- Jessie Buckley – Hamnet
- Jennifer Lawrence – Die My Love
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Julia Roberts – After the Hunt
- Tessa Thompson – Hedda
- Eva Victor – Sorry, Baby
Mejor Serie de Televisión – Drama
- The Diplomat
- The Pitt
- Pluribus
- Severance
- Slow Horses
- The White Lotus
Mejor Serie de Televisión – Comedia o Musical
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- The Studio
Mejor Miniserie, Antología o Película para TV
- Adolescence
- All Her Fault
- The Beast in Me
- Black Mirror
- Dying for Sex
- The Girlfriend
