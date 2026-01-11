¿Listo para vivir una noche especial en lo que se refiere al mundo del cine y TV? Este domingo 11 de enero se llevará a cabo la ceremonia de los Globos de Oro 2026, la 83° premiación a lo mejor del cine y TV , tanto en inglés como en idiomas extranjeros. Las producciones estadounidenses se alistan para saber cuál se coronará en lo más alto y aquí te dejo con todos los detalles para seguir el minuto a minuto.

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 10/01/2026.- Estos son los horarios de diferentes países del mundo para ver la gala de los Globos de Oro 2026 este domingo 11 de enero desde Los Ángeles, California. FOTO DE AFP / AFP

¿A qué hora ver los Premios Globos de Oro 2026?

El inicio de la ceremonia de los Globos de Oro 2026 será a partir de las 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 6:00 p.m. MT / 5:00 p.m. PT en Estados Unidos, mientras que la alfombra roja iniciará horas previas al inicio de la ceremonia central, que se llevará a cabo en Beverly Hills, California. Aquí te dejo con más horarios para seguirlo.

País Horario Argentina 10:00 p.m. Chile 10:00 p.m. México y Centroamérica 7:00 p.m. Perú 8:00 p.m. Colombia 8:00 p.m. España 2:00 a.m. del 12 de enero

¿Qué canal de TV transmite los Premios Globos de Oro 2026 EN VIVO desde USA y más?

La transmisión de los Premios Globos de Oro 2026 estará a cargo de CBS y Paramount Plus en Estados Unidos, mientras que en México y todo Latinoamérica será a través de TNT y Max en streaming online. Estas son las opciones disponibles para seguir el evento tanto en habla hispana como en inglés.

Principales categorías de los Premios Globos de Oro 2026

Mejor película – Musical o comedia

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

One Battle After Another

Mejor película – Drama

Frankenstein

Hamnet

It Was Just an Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Mejor Película Animada

Arco

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Mejor Película en Lengua No Inglesa

It Was Just an Accident (Francia)

(Francia) No Other Choice (Corea del Sur)

(Corea del Sur) The Secret Agent (Brasil)

(Brasil) Sentimental Value (Noruega)

(Noruega) Sirât (España)

(España) The Voice of Hind Rajab (Túnez)

Mejor director

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Ryan Coogler – Sinners

Guillermo del Toro – Frankenstein

Jafar Panahi – It Was Just an Accident

Joachim Trier – Sentimental Value

Chloé Zhao – Hamnet

Mejor Actor en Película (Drama)

Joel Edgerton – Train Dreams

Oscar Isaac – Frankenstein

Dwayne Johnson – The Smashing Machine

Michael B. Jordan – Pecadores

Wagner Moura – El agente secreto

Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Mejor Actriz en Película (Drama)

Jessie Buckley – Hamnet

Jennifer Lawrence – Die My Love

Renate Reinsve – Sentimental Value

Julia Roberts – After the Hunt

Tessa Thompson – Hedda

Eva Victor – Sorry, Baby

Mejor Serie de Televisión – Drama

The Diplomat

The Pitt

Pluribus

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Mejor Serie de Televisión – Comedia o Musical

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

The Studio

Mejor Miniserie, Antología o Película para TV

Adolescence

All Her Fault

The Beast in Me

Black Mirror

Dying for Sex

The Girlfriend

Premios Globos de Oro 2026 EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: domingo 11 de enero de 2026

domingo 11 de enero de 2026 Lugar: The Beverly Hilton de Beverly Hills, California

The Beverly Hilton de Beverly Hills, California Horario: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CDMX

8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CDMX Canal TV: CBS (USA) / TNT Latinoamérica

CBS (USA) / TNT Latinoamérica Streaming: Paramount Plus (USA) / MAX Latam